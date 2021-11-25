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Новости Политика Украины
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ОБСЕ (2197) Цымбалюк Михаил (6)

Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией, - Украина в ОБСЕ

Наращивание Россией сил на границе и антиукраинская истерия в РФ о якобы подготовке Украины к войне напоминает сценарий "Майнильской провокации", которая была использована руководством СССР как формальный повод для начала советско-финской войны 1939 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Длительное нежелание России продолжать дипломатический и политический диалог вызывает обеспокоенность истинными намерениями ее военной деятельности в приграничных районах. Резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения вызывает особую обеспокоенность у украинской стороны и наших международных партнеров", - заявил в своем выступлении украинский посол.

Он указал на то, что общая численность вооруженных сил РФ на украинском направлении превышает 93 тыс. военнослужащих. При этом российское командование продолжает наращивать боевую готовность двух армейских корпусов на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, численность которых составляет 35,5 тыс. человек под командованием российских генералов и офицеров.

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"В то же время мы наблюдаем всплеск российской дезинформации и новую волну ложных обвинений в адрес Украины в якобы подготовке военной провокации в направлении Донбасса или Крыма", - отметил Цымбалюк.

Он добавил, что с российской стороны уже даже последовали абсурдные угрозы. На этом фоне украинский дипломат указал на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, "в Украине может вспыхнуть в любой момент".

"Символично, что российское руководство выдвигает эти бессмысленные обвинения в адрес Украины накануне годовщины "Майнильской провокации". 26 ноября 1939 у советского села Майнила были убиты несколько советских пограничников. Советский Союз устроил эту "операцию под чужим флагом" как как повод, чтобы "легитимизировать" начало так называемой Зимней войны. Хорошо известный сценарий возвращается к применению", - заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

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В свете последних событий дипломат проинформировал присутствующие делегации стран-участниц о заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и остается приверженной политико-дипломатическому разрешению конфликта.

Из истории известно, что на фоне антифинской пропагандистской кампании 26 ноября 1939 г. произошел так называемый "Майнильский инцидент" - якобы на участке границы близ села Майнила советские военнослужащие были обстреляны финской артиллерией, в результате чего несколько солдат погибли, а несколько были ранены. Финское правительство отрицало факт обстрела советской территории и предложило совместно провести расследование инцидента. Однако Москва отказалась, а вскоре объявила, что больше не считает себя связанным условиями советско-финского соглашения о взаимном ненападении.

Через несколько дней, 29 ноября 1939 года, СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения, а 30-го советские войска получили приказ перейти советско-финскую границу и начать боевые действия. Официально война так и не была объявлена. 14 декабря 1939 г., за развязывание войны против Финляндии, СССР исключили из Лиги Наций.

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Топ комментарии
+9
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25.11.2021 22:17
+8
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25.11.2021 22:17
+8
Доки по телебаченню звучить россійска псячий "язик", доки на території України діє російска недоцерква, доки депутати розмовляють російською а чиновники в найбіднішій країні європі їздять на лексусах Україна не може себе називати незалежною країною!
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25.11.2021 22:27
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В параше вовсю разгоняется деза о введении военного положения в Украине с 01.12.2021 на 2 месяца. Видать, крепко Зеле-Дерьмаку-Козырю-Тимофееву яйки прищемили. Надо отвлечь...
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25.11.2021 22:10 Ответить
Чого, тема ця і українськими депутатами обговорюєттся і телебаченням бродить. І взагалі, реально це.
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25.11.2021 22:14 Ответить
Реально совсем другое. А зепутаты с Зелей и с парашей отсосут. И именно 1 декабря.
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25.11.2021 22:22 Ответить
Есть ещё такая подлость Гондурашки: её "историками" скрывается, что СССР в своё время, находясь под контролем московских шовинистов, подобных тем, которые гадят миру и сейчас, хищнически напал на Финляндию, и вёл с ней войну с осени 1939 по весну 1940 года. Малочисленные финны защищались как могли, но кроме всего прочего это позволило гитлеровскому режиму раскрутить истерию ненависти в своей стране по отношению к красному агрессору, что в итоге вылилось во вторжение Германии в СССР в июне 1941 года. Так началась война на восточном фронте, для неё причиной были действия СССР. Иначе московские бандиты продолжали бы присылать гитлеровцам сырьё, как это было всё время после подписания пакта Молотова-Риббентроппа, раздела Польши и совместного парада советских-фашистских войск в Бресте в 1939 году, когда уже было известное многое о людоедской сущности гитлеровцев.
А Финляндия сейчас, отделившись от Ср"шки ещё в 1918 году, - одна из самых развитых и благополучных стран мира
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25.11.2021 23:01 Ответить
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25.11.2021 22:13 Ответить
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25.11.2021 22:16 Ответить
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25.11.2021 22:17 Ответить
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25.11.2021 22:17 Ответить
Хельсинки восени 39 року.

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25.11.2021 23:01 Ответить
30 ноября 1939 года СССР вероломно и хищнически напал на Финляндию.
Сначала были приграничные бои, но вскоре СССР начал бомбить финские города, на Хельсинки было сброшено 359 бомб.
Кроме того, со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года СССР осуществлял масштабные поставки различного сырья в Германию, что способствовало росту экономики страны и усилению гитлеровского режима.
Впоследствии нападение СССР на Финляндию было использовано гебельсовской пропагандой для раскручивания истерии ненависти к "красным оккупантам, что вылилось в нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года для наказания "усатого агрессора".
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25.11.2021 23:16 Ответить
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25.11.2021 22:17 Ответить
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25.11.2021 22:19 Ответить
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25.11.2021 22:25 Ответить
Доки по телебаченню звучить россійска псячий "язик", доки на території України діє російска недоцерква, доки депутати розмовляють російською а чиновники в найбіднішій країні європі їздять на лексусах Україна не може себе називати незалежною країною!
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25.11.2021 22:27 Ответить
Ну у меня lexus 470 купил за 14000 $ Б/У я не депутат ,а строитель ,так что лексус тут не при делах ,ты видимо с бугатти и мазерати перепутала У ДЕПУТАТОВ ТАЧКИ ПО ПОЛ ЛЯМА и все они миллионеры долларовые как минимум
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26.11.2021 00:57 Ответить
ну нарешті хтось почитав історію .
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25.11.2021 22:54 Ответить
«Самое время обсудить Украину»: Собчак обвинила Скабееву в наплевательском отношении к трагедии на шахте в Кузбассе.
Ксения Собчак обрушилась с критикой на одиозную, хамоватую пропагандистку Скабееву.
Собчак обвинила Скабееву в том, что даже в день трагедии с гибелью горняков на шахте в Кузбассе эфир вечернего политического шоу был посвящен исключительно Украине. «Трагедия на Кузбассе? "Россия-1": Самое время обсудить Украину и Гордона!» - возмутилась Собчак по поводу похабного поведения известной украинофобки и хабалки - Скабеевой, которая разжигает межнациональную рознь с путинского зомбоящика
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25.11.2021 23:03 Ответить
В Срашке правители имеют собственное население как последних пидо'рков, а оно только повизгивает по-холуйски при этом, находясь на положении понукаемого, зомбированного стада, хамоватого и обозлённого на весь мир.
Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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25.11.2021 23:05 Ответить
То, что сейчас происходит с Рашкой - это ситуация, когда большие деньги достаются хамоватым Шариковым, они начинают вести себя по-хулигански. От России сейчас смердит фашистской вонью. Понятно, что нынешняя мафиозно-клептократическая кремлёвская власть подсаживает сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, для русских эта пропаганда вполне удобоварима, так как у них менталитет сформировался давно фашистский, ксенофобский, шовинистический, ведь когда их правители грабили веками другие народы, нижестоящим русским тоже что-то перепадало
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25.11.2021 23:12 Ответить
А в Украине сейчас не Шариковы при власти?
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26.11.2021 03:27 Ответить
Срашка - это гнилая клоака, от которой смердит хамоватой, ксенофобской вонью.
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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25.11.2021 23:13 Ответить
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26.11.2021 01:07 Ответить
https://youtu.be/Arz69b49qG0...реальные потери РККА в Финской войне...,тихий ужОс...вояки блин
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26.11.2021 06:58 Ответить
 
 