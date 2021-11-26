Двух жителей Донбасса, написавших "За Степана Бендер" на месте польских военных захоронений, задержали во Львове. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские 25 ноября задержали двух жителей Донецкой области, которые разгромили польские захоронения на Лычаковском кладбище, сообщает патрульная полиция Львова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Львовщины.
"Патрульные обнаружили и задержали лиц, совершавших акт вандализма на польских военных захоронениях
Сегодня, около 17 часов, патрульные 4 батальона заметили трех неизвестных лиц возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а впоследствии зашли на территорию кладбища", - говорится в сообщении.
Инспекторы, потеряв их из виду, приняли решение обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.
Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили, это 43 и 49-летние жители Донецкой области.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Пожалуйста, подождите...
Надо никогда не забывать, что у нас один злейший общий враг - РФ
=================================
по пятюндєлю реального терміну кожному за наругу над могилою. або відправте тих алкащів в рідні краї. Якого хера вони у Львові заблукали?
а потом пророссийские сми поднимают писк про нацистов
"дебилы, ..ля"(С)
И да. Вот они грамотные.
А вот там, в донбабве, повальное рашистское быдло.
- Бендеры - это город в Молдове…
- Как?! Молдаване тоже «бендеры»?!
- Тупые вы… Спрашиваете про «Бендеры», а подразумеваете Бандеру…
Но я уже не верю в государство! Вот если бы они на заборе Ермака матючек написали - о, тогда бы у прокурора яйца потом прошибло...
Хорошо, если ты и правда не прикидываешься, а истинный дурачок, объясню тебе на пальцах.
Целепологание этой дешевой акции (думаю на двоих они заработали 200 бакинских) поссорить Украину и ее наиболее адекватного союзника в Восточной Евпропе, Польшу. С той же целью рашисты нанимали поляков для поджога "украинцами" мадярского консульства. Разделяй и властвуй... Очень примитивная и топорная работа. Два поклонника Футурамы уже сдали своего куратора, но он скорее всего сидит за поребриком...