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Новости Происшествия
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Бандера (278) Львов (1759) провокация (517)

Двух жителей Донбасса, написавших "За Степана Бендер" на месте польских военных захоронений, задержали во Львове. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские 25 ноября задержали двух жителей Донецкой области, которые разгромили польские захоронения на Лычаковском кладбище, сообщает патрульная полиция Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Львовщины.

"Патрульные обнаружили и задержали лиц, совершавших акт вандализма на польских военных захоронениях

Сегодня, около 17 часов, патрульные 4 батальона заметили трех неизвестных лиц возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а впоследствии зашли на территорию кладбища", - говорится в сообщении.

Инспекторы, потеряв их из виду, приняли решение обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных они заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование. ФОТОрепортаж

Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили, это 43 и 49-летние жители Донецкой области.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Двух жителей Донбасса, написавших За Степана Бендер на месте польских военных захоронений, задержали во Львове 01
Двух жителей Донбасса, написавших За Степана Бендер на месте польских военных захоронений, задержали во Львове 02

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Топ комментарии
+61
Розпалювали ненависть, але правопис підвів...
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25.11.2021 23:02
+47
РФ делает любые провокации, чтобы поссорить нас с Польшей.
Надо никогда не забывать, что у нас один злейший общий враг - РФ
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25.11.2021 23:05
+42
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25.11.2021 23:05
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Розпалювали ненависть, але правопис підвів...
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25.11.2021 23:02 Ответить
Ага , да і Бендера Остап звали 🙂
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25.11.2021 23:04 Ответить
Жители Бендер напряглись
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26.11.2021 00:51 Ответить
Не Родригес разве?
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26.11.2021 10:39 Ответить
Той Бендерас
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26.11.2021 10:51 Ответить
РФ делает любые провокации, чтобы поссорить нас с Польшей.
Надо никогда не забывать, что у нас один злейший общий враг - РФ
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25.11.2021 23:05 Ответить
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Я ненавиджу рашу, але ти міркуєш за прислів'ям"хто засрався-невістка, так її вдома немає, а он її плаття висить". Так і ти. Раше і на..р не треба такою нісенітницею займатися
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26.11.2021 03:41 Ответить
Нет, ну что ты, конечно же нет. Просто трое 40 - 50 летних мужиков пошли надписи на захоронении делать, видимо для собственного удовольствия, при этом, абсолютно случайно, они оказались с Донбасса. Нет никаких причин считать, что это провокация по заказу.
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26.11.2021 05:41 Ответить
Ага! І всі троє - "щирі українці" "супернаціоналісти" Тут на форумі такі теж бігають - на задниці "вишиванки" рвуть - такі "патріотичні"! Один "Виктор Ли номерний" чого вартий! Другий день мене клене - "***********" називає!
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26.11.2021 06:13 Ответить
Ну да, звичайно, будуть з Донбасу посилати 40-50 літніх мужиків, з метою шось написати. Тим більше до Львова. Я сам до Бандери ставлюся лояльно,але треба визнати той факт,що не для всіх українців він герой, але ми на жаль не хочемо зто констатувати. А провокацією тут не пахне, Я розумію якби напис був зроблений не у Львові тоді так провокація
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26.11.2021 16:57 Ответить
А их не надо туда посылать, они там с 2014 года сидят, как с дыныры рванули. И кстати флажочек так часто не меняй.
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26.11.2021 17:10 Ответить
Якщо у них на Донбасі за такі слова як "йолка" та профФесор звання доктора наук професорів дають, то ці мінімум на доцентів тягнуть .
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25.11.2021 23:11 Ответить
але стаття така є. надіюсь львів'яни вліплять по ній максимум цим кацапським гнидам
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25.11.2021 23:54 Ответить
Тупі кацапи - б-Е-ндери
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25.11.2021 23:02 Ответить
Видимо кто то из них в 2014 в Донецке писал Дамбас. Хотя там таких огромное количество, Ратуют за русский язык но написать на нем даже мат без ошибок не могут.
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26.11.2021 05:44 Ответить
а бывает ещё бИндеравцы )
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26.11.2021 06:42 Ответить
То вони не про Степана, а про Остапа )))
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25.11.2021 23:02 Ответить
Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області.
=================================
по пятюндєлю реального терміну кожному за наругу над могилою. або відправте тих алкащів в рідні краї. Якого хера вони у Львові заблукали?
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25.11.2021 23:04 Ответить
Крім реального терміна треба ще судья в ніс в покарання вивчити Батько наш Бандера і прочитати дванадцять стільців
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25.11.2021 23:07 Ответить
Навіщо розбазарювати "добро", в земельку живцем, нехай удобрюють чорноземи, ми добрі бЕндерівці
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26.11.2021 07:49 Ответить
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25.11.2021 23:05 Ответить
В тих Бендерах одні фашисти...Куди влада Молдови дивиться?
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25.11.2021 23:07 Ответить
а ведь есть еще Биндеравцы.. так те вообще лютые звери))
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25.11.2021 23:10 Ответить
...позволю себе уточнить...
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26.11.2021 01:01 Ответить
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26.11.2021 10:51 Ответить
Стадо недоумков.
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26.11.2021 00:34 Ответить
Шреку, бодай би ти, завше живий-здоровий був !!!
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26.11.2021 05:47 Ответить
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25.11.2021 23:07 Ответить
Криворукі гоVнороби...
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25.11.2021 23:10 Ответить
І за таке бидло гинуть на Донбасі наші хлопці.
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25.11.2021 23:13 Ответить
не за них. за свою країну. й за нас із вами, між іншим.
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25.11.2021 23:29 Ответить
Наші хлопці виконують свій священний обов'язок - захищають нашу Батьківщину! Так, при цьому ми зазнаємо втрат! Донбас - це Україна!!! Люди там різні, в принципі, як і на всій території нашої держави. Попадаються і такі, але скільки героїв Донеччини і Луганщини лежить в рідній землі? Скільки зараз виконують свій обов'язок на передовій? Не треба ставити клеймо на мешканцях Донбасу! Наші недолугі політики зробили все щоб посварити Захід і Схід. Наша сила в єднанні! Об'єднуємся браття! Перемога буде за нами!!
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26.11.2021 00:21 Ответить
чтобы точно не спалиться,долбанецкий ту3,14здень надел национальную одежду дырявых - костюм горка..
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25.11.2021 23:13 Ответить
як прикро...сердешні не встигли написати ...А....
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25.11.2021 23:18 Ответить
Понаїжало гандо..в до Львова і буде тут сра..и!!!Вся суть совкопітека воно там розісра..о все що можна і тепер на заході країни свій рускій мір хоче втілювати,скатіна така!!!!
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25.11.2021 23:19 Ответить
Где это в Украине оскверняли могилы советских воинов?
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25.11.2021 23:30 Ответить
не корми кацапа
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25.11.2021 23:31 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/715730.html
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26.11.2021 03:33 Ответить
Макс! То вони вважають "пам"ятниками на могилах" знаки, натикані посеред наших міст і сіл Там "поховань" немає - більша половина радянських солдат взагалі непохованими залишилися!
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26.11.2021 06:06 Ответить
В домбасяцькому розумінні бандерівські схрони вже починаються за Юзівкою.
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25.11.2021 23:29 Ответить
Фанаты Футурамы =)
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25.11.2021 23:30 Ответить
«43 та 49-річні мешканці Донецької області.Джерело: https://censor.net/ua/n3301665»

а потом пророссийские сми поднимают писк про нацистов
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25.11.2021 23:31 Ответить
Кайло в руки і ламать граніт - Донбас відбудовувать
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26.11.2021 05:55 Ответить
"На польты пойдут! Из них белок делать будут - на рабочий кредит." (с)
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25.11.2021 23:33 Ответить
Надо этим даунецким уродам сделать татуировки на всё тело "Путин - кровавый карлик и гнойный педофил" и вышвырнуть их назад, в лугандон. Пусть объясняются с ФСБ и местной путинской гнилью....
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25.11.2021 23:38 Ответить
Сепаратисти розпалювали ненависть до дружньої нам країни.
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26.11.2021 00:01 Ответить
Они соскучились по бутылкам из под шампанского
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26.11.2021 00:08 Ответить
Тщательно проверить их на причастность к преступлениям на Донбассе ...
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26.11.2021 00:08 Ответить
Я знаю одного,которому 43(сегодня будет сказки рассказывать),и задержанному 43.Совпадение?
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26.11.2021 00:20 Ответить
Твари лугандонские.
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26.11.2021 00:32 Ответить
Правильно писать-Бендера Родригеса
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26.11.2021 02:07 Ответить
"что ни сделает дурак - всё он сделает не так" (С)
"дебилы, ..ля"(С)
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26.11.2021 02:22 Ответить
В чём проблема. Передайте этих "лютых националистов" полякам. Пусть грамматике их подучат.
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26.11.2021 03:43 Ответить
А они знают что Степан Бандера и Остап Бендер - это разные люди ?
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26.11.2021 04:17 Ответить
А при чем здесь поляки , если С.Бандеру убили кацапо-НКВДисты? Здесь дело даже не в правописании. Каарочи, кацапа выправит тока деревянный макентош.
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26.11.2021 05:22 Ответить
Правду люди говорят , шо в руках кацапа даже лайно ржавеет.
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26.11.2021 05:25 Ответить
Все грамотные жители Донбасса давным-давно, еще с 80-90хх в Киеве. Учились здесь, женились здесь, остались здесь.

И да. Вот они грамотные.
А вот там, в донбабве, повальное рашистское быдло.
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26.11.2021 08:40 Ответить
что ты сейчас пердануло?
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26.11.2021 11:54 Ответить
- Послушайте, «хахлы», а кто такие на самом деле «бендеры»?

- Бендеры - это город в Молдове…

- Как?! Молдаване тоже «бендеры»?!
- Тупые вы… Спрашиваете про «Бендеры», а подразумеваете Бандеру…
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26.11.2021 06:00 Ответить
Тупые даунбассы натворили беды у себя на родине, теперь приперлись к нам. Всё гниды не угомонятся.
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26.11.2021 06:03 Ответить
Кацапи і надалі будуть гадити Україні,поки вона не позбавиться від них.
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26.11.2021 06:22 Ответить
Це все наслідки лагідної українізації людей гулажно-комуяцької ментальності,пора переходити до жорсткої.
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26.11.2021 06:59 Ответить
и снова даунбасовцы... а власть дает им приоритет при поступлении в ВУЗы... их бы всех в резервацию, а не приоритет...
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26.11.2021 07:05 Ответить
Дебилы
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26.11.2021 07:11 Ответить
Хрюсские, перестаньте постоянно представляться...
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26.11.2021 12:01 Ответить
в кто такой Степан Бендера? Мифический антигерой россии? Чувакам под 40лет, а в московские сказки верят.
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26.11.2021 07:17 Ответить
вот интересно будут ли об этом писать польские сми?
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26.11.2021 07:20 Ответить
покидьки
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26.11.2021 07:32 Ответить
Это уже не вандализм, а диверсия, направленная на подрыв обороноспособности страны. В военное время за такое нужно расстреливать. Потому что акция была направлена на то, чтобы разрушить военный и экономический союз двух стран. Боюсь только, что полиция этого не понимает, прокурор и судья не захотят. А определить того, кто послал нужно, и сделать это просто - выставить статью диверсию со сроком у "пятнашку" и дать возможность смягчить. Даже до того тупого антрацитового быдла должно дойти, что это им не Донецкое СБУ штурмом брать,за которое ничего не будет.
Но я уже не верю в государство! Вот если бы они на заборе Ермака матючек написали - о, тогда бы у прокурора яйца потом прошибло...
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26.11.2021 07:49 Ответить
На швабры их насадить.
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26.11.2021 07:53 Ответить
Так-так. А "горка" - це спецодяг справжніх щирих бандеровців!
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26.11.2021 07:54 Ответить
это писец...один даже мокшанскую форму не снимал- настолько они уверены что с ермаком у власти их отмажут/обменяют даже если поймают.
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26.11.2021 08:22 Ответить
У генерала КГБ Калугина в книге ("Прощай, Лубянка") есть эпизод, где чекисты,, засучив рукава, писали антисемитские письма. Непонятно только, если какой-то современный чекист малюет на синагоге свастику, израильтяне привычно винят украинцев.
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26.11.2021 08:24 Ответить
Ця проросійська срань, тільки щось обісрати і загадити здатна. Більш ні на що.
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26.11.2021 08:28 Ответить
Ничего не понимаю. Так, кто выгодополучатель в этом действии? Эти художники, они что, поклонники Бандеры? Или наоборот? В чём заключается их корысть?
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26.11.2021 08:32 Ответить
Правда идиот или прикидываешься?
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26.11.2021 09:02 Ответить
Даже не знаю, но точно не прикидываюсь.
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26.11.2021 10:07 Ответить
тогда все ясно.
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26.11.2021 10:15 Ответить
Давай рассуждать логически. Бандера, борец за свободу Украинской нации. Одной из основных целей украинских националистов была и борьба с Польшей за независимость. Тогда, отчего же эти человеки ломают памятники Полякам и пишут, что это вам за Бандеру? Вывод простой. Эти художники, поклонники Бандеры, люто ненавидят Поляков. Так, нет?
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26.11.2021 10:44 Ответить
Нет =) Ты все-таки настаиваешь на своем идиотизме.
Хорошо, если ты и правда не прикидываешься, а истинный дурачок, объясню тебе на пальцах.
Целепологание этой дешевой акции (думаю на двоих они заработали 200 бакинских) поссорить Украину и ее наиболее адекватного союзника в Восточной Евпропе, Польшу. С той же целью рашисты нанимали поляков для поджога "украинцами" мадярского консульства. Разделяй и властвуй... Очень примитивная и топорная работа. Два поклонника Футурамы уже сдали своего куратора, но он скорее всего сидит за поребриком...
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26.11.2021 11:21 Ответить
Ответите ,подонки,за подлую развязанную войну
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26.11.2021 12:05 Ответить
Дать бы им хорошо по **#лу,и отправить в сталинский лагерь(можно один такой возродить с НКВД-ами ), может быть поумнели.К сожалению ничего им не будет.
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26.11.2021 08:40 Ответить
я много раз писал уже здесь и вообще .что после реинтеграции так сказать донбасяо и лугандонии снова в УКРАИНУ, живого места от них в стране не останется, все обелиски, памятники воинам и небесной сотне.всё что касается памяти погибшим воинам будет уничтожено и изуродовано! чем они и занимаются по стране время от времени разбивая доски памяти погибшим на стенах...на кладбищах рушат памятники .жгут флаги всё на камеру даже . это и их переселенци и студенты тоже этим занимаются здесь...и вдруг такая навала гопников тут, я даже представить себе не могу что ждёт страну...((
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26.11.2021 09:17 Ответить
Рашистский фуфлогон ,самые отъявленные сядут ,если не сбегут на Засраху ,остальные будут тихо под веником сидеть. Вернувшиеся беженцы тоже активно поучаствуют в *воспитательной* работе с коллаборантами...
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26.11.2021 12:14 Ответить
Сбежавшие с Донбасса, которые с пеной у рта доказывают, что они про-украинские?
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26.11.2021 09:40 Ответить
Не грамотные обезьяны)
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26.11.2021 10:07 Ответить
 
 