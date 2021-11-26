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Новости Война в Украине
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армия РФ (3803) Данилов (574)

Будет ли война? - На сегодняшний день этот вопрос открыт, - Данилов о вероятном нападении РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Будет ли война? - На сегодняшний день этот вопрос открыт, - Данилов о вероятном нападении РФ

В СНБО сегодня не видят угроз широкомасштабного вторжения ВС РФ в Украину, хотя ситуация может меняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть".

По мнению Секретаря СНБО, пока невозможно однозначно ответить, начнет ли Россия открытое вторжение, однако Украина готова дать отпор.

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовыми", - отметил Данилов.

Он также обратил внимание, что российский президент не оставляет намерений вернуться за стол переговоров с президентом Соединенных Штатов.

"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь (в Украине – ред.) будет властвовать. И сейчас эта истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, передвижение взад-вперед всех войск, тренировка войск, это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Какие будут действия Путина - трудно сказать", - отметил Данилов.

Читайте также: Мир понял, что Путин стремится уничтожить Украину, - Данилов

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Топ комментарии
+17
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25.11.2021 23:53
+8
Просто пришло время рашку развалить - она достала уже весь мир .

введите визы с рашей и Беларусью и закройте границы для них на въезд .
Пусть , как украинцы в ЕС, месяцами доказывают право на въезд .

А НЕФУЙ ШАСТАТЬ 😀
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25.11.2021 23:53
+8
Скоріш за все інфа про ймовірний напад путінської РФ на Україну в січні-лютому 2022 вкинута нам керівництвом держави, щоб відволікти увагу від скандалу навколо "вагнергейту". Других пояснень немає, бо немає жодних видимих кроків щодо підготовки до відбиття вторгнення - не оголошено мобілізацію, не відселяється населення прикордоння на загрозливих напрямках, не здійснюється фортифікаційне обладнання місцевості тощо. Тобто, крім словесного поносу, не робиться зовсім нічого.
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26.11.2021 00:21
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Правила форума Совет форумчан
Така в нього робота ,звіздіти !!!))))
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26.11.2021 00:04 Ответить
Скоріш за все інфа про ймовірний напад путінської РФ на Україну в січні-лютому 2022 вкинута нам керівництвом держави, щоб відволікти увагу від скандалу навколо "вагнергейту". Других пояснень немає, бо немає жодних видимих кроків щодо підготовки до відбиття вторгнення - не оголошено мобілізацію, не відселяється населення прикордоння на загрозливих напрямках, не здійснюється фортифікаційне обладнання місцевості тощо. Тобто, крім словесного поносу, не робиться зовсім нічого.
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26.11.2021 00:21 Ответить
Гібридна війна дуже складна річ ,це звичайна війна ,де є лінія фронта і ворог по той бік цієї межи !!! В гібридній війні ,війна навколо ,навкруги !!))))
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26.11.2021 00:45 Ответить
Американцы, которые первыми стали говорить об угрозе вторжения, тоже делали это чтоб отвлечь от вагнергейта? Не смеши, вагнергейт интересует лишь ограниченное число людей и, если посравшийся с Зелей Ахметов не проплатит, то на улицы выйдут не больше пары тысяч, что для Киева - ниочем. Те же антиваксы смогли собрать больше.
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26.11.2021 08:45 Ответить
Не робиться нічого для відбиття нападу ворога бо наша влада не зацікавлена відбивати ворога.
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26.11.2021 09:22 Ответить
Хм! Отвлечь от вагнергейта! Ничтожная по значимости, неудавшаяся спец операция, которая по любому имела мало шансов на задержание, несоизмеримая по уровню вреда для Украины от панических настроений раздуваемых внутри страны собственным правительством?! Я понимаю, что добиться своей цели иногда можно только нестандартными методами. Например трудно уговорить лошадь сильно махнуть хвостом. Но если ударить её кулаком по морде, то всё получится. А ваш хитроумный метод отвлечь страну от вагнергейта, похож на нестандартный метод убийства таракана, когда его вначале надо загнать под шкаф, а потом подпилить ножки шкафа.
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26.11.2021 10:29 Ответить
З Ваших слів зрозуміло, що Ви - диванний фахівець по українським спецслужбам. Хочете мене переконати в своїх словах? Тоді просто наведіть приклад відомої Вам найуспішнішої операції вітчизняних спецслужб, яка втирає носа "вагнерівській" операції. На жаль, не зможете цього зробити, адже ця операція - видатна, як за задумом, так і за виконанням, до того моменту, коли до неї "підключилися" Президент Зеленський та його оточення. Вони тупо просрали цей шедевр.
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26.11.2021 13:23 Ответить
Вообще то специалисты спец служб только на пенсии в мемуарах лет через надцать могут себе позволить рассказать о удачных или неудачных операциях. А тут как на литературном конкурсе вынесли на суд критиков для голосования сценарий для кинофильма. Тем самым засветили сотрудников и открыли стиль и метод работы служб безопасности. Народные массы переживают как болельщики на футболе по замыслу и исполнению вагнергейта. Уже и шкуру неубитого медведя поделили, а тут вдруг, такое кино не показали, потому, что кинщик был пьян. Всё то у вас как то примитивно. Спец службы так не работают. Вот и сейчас Вы придумываете очередной сценарий кинодрамы с дымовой завесой в виде фейкового вторжения.
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26.11.2021 15:02 Ответить
Те що нічого не робиться і лякає. Висновок - якщо росія планує напасти, а ви не готуєте оборонні споруди, блокпости, укріплення, то ви зрадники
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26.11.2021 12:01 Ответить
Вам повилазило, тому і не бачите. Весь світ бачить, до речі
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25.11.2021 23:51 Ответить
Світ не в те очко дивиться !!!)))
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25.11.2021 23:59 Ответить
Просто пришло время рашку развалить - она достала уже весь мир .

введите визы с рашей и Беларусью и закройте границы для них на въезд .
Пусть , как украинцы в ЕС, месяцами доказывают право на въезд .

А НЕФУЙ ШАСТАТЬ 😀
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25.11.2021 23:53 Ответить
тьотю, в українців безвізовий в'їзд в ЄС ! ви в якому році живете ?
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26.11.2021 07:50 Ответить
Че, троль через vpn? А вам на собрании ваших членов не сообщили про безвиз? Хреново ваше руководство работает, без премии оставят или уволят, это ж азы!
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26.11.2021 08:53 Ответить
Брысь нулёвка в свою рашку
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26.11.2021 10:14 Ответить
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25.11.2021 23:53 Ответить
УПА створили русскіє окупанти своїм садизмом і жорстокістю.
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26.11.2021 05:24 Ответить
Я так розумію, історія для вас дуже важка наука? Першими, проти кого воювали члени ОУН-УПА були поляки, якщо що
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26.11.2021 08:46 Ответить
а шо це йде, вісім років поспіль ?
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25.11.2021 23:54 Ответить
Леодін Ілліч - думав ви померли...
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25.11.2021 23:54 Ответить
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25.11.2021 23:55 Ответить
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26.11.2021 00:15 Ответить
расєя..
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26.11.2021 12:09 Ответить
да поймите же наконец
миру надо помочь тем,
кто сильно хочет
в рай !
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25.11.2021 23:57 Ответить
А що Крим з Донбасом вже звільнили від московських зайд ??? Війна триває і триватиме доки існує Московська орда !!!)))
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25.11.2021 23:57 Ответить
В РНБО как минимум две руснявые мразоты. И Данилова это вполне устраивает. Так шо его слова ничего не значат.
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26.11.2021 00:00 Ответить
Вы бы обратно в свой Львов пилили, и там орали что все русские враги. Не зря вас бандеровцами называют! В Украине живет масса наций, есть много патриотов, и тупость считать всех русских агентами Раши.
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26.11.2021 08:57 Ответить
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26.11.2021 00:01 Ответить
Ой вряд ли
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26.11.2021 07:49 Ответить
Данилов агент РФ как Ермак или нет???
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26.11.2021 00:03 Ответить
Погугли послушай экспертов и сделаешь выводы ,некоторые политологи утверждают, что они разно полюсные , примерно как Поршенко и Аваков или Яценюк Саакашвили в своё время
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26.11.2021 00:34 Ответить
цім зеленим баранам зі всіх утюгів волають - кацапня на порозі.
ні, воні не здатні навіть на сприймати адекватно інфрамцію - пьють, нюхають, гуляють ...
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26.11.2021 00:06 Ответить
Ну пока мы видим Два 100% факта:

1. Всё что знает и делает Украина знает и Рашка.

2.Украина нифига не делает чтобы исправить ситуацию с секретностью.
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26.11.2021 00:14 Ответить
Вы это кто? Рязанские набутылочные?
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26.11.2021 00:31 Ответить
не в первый раз наблюдаю долбодятлов с набутылочной... вы реально идиоты?
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26.11.2021 02:33 Ответить
Не треба себе й інших обманювати. Війна буде, раніше чи пізніше, бо те, що зараз називається "Россія", це ментально, та, значною мірою, генетично - спадкоємиця золотоординського улуса Джучі, а панівна ідея Золотої Орди - безперервне розширення (завоювання) тих земель, до яких можна дотягнутися ... Вся офіційна історія Улуса Джучі-Московії-Расєі скопійована та вкрадена у Русі зі столицею в Києві, тобто у єдиної історичної спадкоємиці Русі - України. І Орда-Московія просто не може зараз взяти й заявити своїм холопам, що, мовляв, ми всі ці століття просто всіх дурили, бо вкрали й істрію й назву у іншого народу... Московська орда (Расєя) або визнає, нарешті, що є спадкоємицею ординських ханів, які заснували Москву у 1272 р., це означає заперечити всю багатовікову московитську історичну брехню (тобто знищити базіс Московії), або спромогтись знищити Україну, як єдиного носія спадковості Київської Русі. Все, що Україна вже виборола та все, що нам ще доведеться вибороти та відстояти, все це боротьба за право бути собою, це боротьба за історичну ідентичність нашу та наших нащадків. Так, не більше і не мнеше. Питання в іншому, чи є в нас зараз організуюче державне ядро, котре усвідомлює реальну ситуацію та відповідальність? Так, є, але це, не зелені зайди-колаборанти, а це наш Народ, Армія, Церква. Тримаймо порох сухим! Все буде Україна!
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26.11.2021 00:26 Ответить
придурки, их убедят только танки под вр, и то они в это время слиняют в парашку или израиль...
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26.11.2021 02:31 Ответить
Ничего не будет. Сядут за стол - ничего не будет (вернее, всё по старому останется). Не сядут за стол, послав Путина подальше - тоже ничего не будет (всё по старому останется).
Вашему руководству надо не гадать на кофейной гуще (будет - не будет), а думать о том, что собственно, дальше делать в текущем положении.
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26.11.2021 02:37 Ответить
Вашему руководству желательно сдохнуть всем скопом, мир вздохнёт с облегчением
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26.11.2021 02:52 Ответить
Пусть что хотят то и делают, вам не все ли равно?
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26.11.2021 07:24 Ответить
Абсолютно всё равно: это ваше руководство - не моё.
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26.11.2021 08:17 Ответить
Оно такое же мое, как и ваше.
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26.11.2021 08:22 Ответить
Война уже давно идет. Украина захвачена этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочих бандюков и агентами Кремля. Они безнаказанно грабят и планомерно порабощают Украину, попутно превращая ее население в скот.
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26.11.2021 06:02 Ответить
Уже поработили и население домучивают .

Люди в сёлах дешевЫЕ машины Б/У купить не могут как в ЕС , бо автобарыги своим законом и воем про евробляхи перекрыли бедным людям кислород - мол берите европейскую б/у и дополнительно ( какого-то хрена) заплатите в карман автобарыг 3-5 тыс евро.
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26.11.2021 07:57 Ответить
зрить в корень дано не каждому..
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26.11.2021 12:10 Ответить
Чечню 2 раза бравшее быдло одним полком хочет повторить подвиг Матросова.... Обезьяны с гранатами не той системы...,цирк Шапито против КГбистов.. концерт по заявкам мавзолейного ПОНТЫгона...
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26.11.2021 06:51 Ответить
Сегодня ********** будет обращаться к народу. Он как и с момента своего избрания ни разу не назовёт Россию- оккупантом, не скажет что на Донбасе война, что Путлер- убийца. Скорее всего снова захочет ,,смотреть,, в глаза Ху@лу и , наверное, назовёт коллегой ( может даже братом) - будем гореть от стыда и унижения. Ну и конечно будет брехать о великих свершениях в экономике.
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26.11.2021 07:02 Ответить
А может он объявит Ермака в отставку ? Если ума хватит .
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26.11.2021 07:50 Ответить
Когдато же разогнать парламент у него смелость была , а одного Ермака выгнать боится 😀
А Ермак ему лапти уже доплетает
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26.11.2021 07:52 Ответить
Зеленський і його "шобло" вже - як алкаші у запої : спиниться не можуть - додають "дозу" Та ще й похмілля бояться От і влізають у все нові і нові "зашквари" А д"Єрмак у них - "поставщик дози"
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26.11.2021 07:59 Ответить
А хто тоді для нього "жОПою" і державою керувать буде? Він же всіх - "хоч трохи тямлячих" порозганяв!
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26.11.2021 07:53 Ответить
Кацапский крот Ермак всех удалил от президента, кто может ему в голову что-то нормальное втолковать

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26.11.2021 08:03 Ответить
ОБЫЧНАЯ ТАКТИКА КРЕМЛЯ - сделать лидера независимой от мацквы страны ТОКСИЧНЫМ для всего мира
Так делали и с Кучмой и с Ющенко и с янеком. С Порошенко не удалось . Зато с Зе практика продолжилась
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26.11.2021 08:05 Ответить
Та який він "президент"?! Так - "пацан-інфантил" Пісюн виріс , а мізками так і залишився підлітком закомплексованим! Колись читав характеристику яку дав йому хтось: "Третьокласник , який випадково потрапив у кабінет директора школи - бігає по кабінету і кричить: "Я - директор! Я - директор! Я - розумний!"
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26.11.2021 08:11 Ответить
Хрен его знает, был уже в истории один усатый , которому каждый день доносили, что вот вот Германия нападет. Оно не верило и не верило. А сейчас в слопатоедской истории рассказывают байки, :"что внезапно, без обьявления войны".... Украинцы должны хорошо усвоить уроки усатой скотины и знать, что плешивая ничуть не лучше.
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26.11.2021 07:23 Ответить
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26.11.2021 07:34 Ответить
Классическая стратегия внутреннего врага, отработанная тысячелетиями, - пугать умственно-отсталое население внешними угрозами...
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26.11.2021 07:36 Ответить
Лукашеску спит с автоматом,а Путлер Бункерный в барокамере Майкла Джексона...боится нового Штамма Ковида обнаруженного вчера в маленской стране Ботсвана... Мутирует гад не по дням а по часам...
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26.11.2021 07:37 Ответить
Лет 30 назад я купил книжечку на вокзале города Киева,молоденькая продавщика каже : молодой моллодой купие новинку Фазиль Искандер,Кролики и удавы...,всего 20 рублей...Кажу давай...

Прочитав сказку Искандера в поезде Киев-Харьков,ржал до боли...
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26.11.2021 07:46 Ответить
Данилов сказал ряд интересных вещей, к которым следует отнестись серьезно (и которых ему говорить бы совсем не следовало). Как ни относиться к самому Данилову - он секретарь СНБО, т.е., по должности, личность информированная и принимающая участие в принятии ключевых решений.
Данилов, по сути, сказал, что:
1. Украина (по Данилову) не субъект, а объект мировой политики, ибо вопросы войны и мира (а то и существования Украины) за ее спиной решают Путин и Байден.
2. Согласно Данилову, существует возможность того, что Путин с Байденом встретятся и договорятся. Предположим, о том, что Россия не будет союзничать с Китаем, а за это США сдадут Путину Украину. Тогда ситуация будет как с Польшей в 1939г., хотя европейцы, несомненно, выскажут свою чрезвычайно высокую обеспокоенность.
3. Путин с Байденом не встретятся, а если и встретятся, то не сторгуются по вопросу Украины (ну, скажем Путин мало предложит или Байден захочет лишнего на Дальнем Востоке). В этом случае Данилов колеблется, я же считаю, что войны тогда не будет. Путин считает, что США слабеют, время работает на него и Россия может подождать.
В любом случае, выводы из того, что наболтал Данилов, крайне печальны.
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26.11.2021 07:54 Ответить
Не тащите сюда РОССИЙСКУЮ пропаганду .

Данилов , как политик, не сказал главного - рашу надо развалить . Валить начнут с востока , пока дурак **** все войска оттянул в Европу. 😀😀
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26.11.2021 08:09 Ответить
Данилов - не политик, хотя занимает значимую политическую должность. Так - мелкий неумный донбасский функционер.
К сожалению, в Зе-власти много таких.
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26.11.2021 09:25 Ответить
Война в Украине идет уже давно. Страна захвачена этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочих бандюков и агентами Кремля. Они безнаказанно грабят и планомерно порабощают Украину, попутно превращая ее население в скот.
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26.11.2021 08:24 Ответить
С 10 октября в Киев и другие города Украины прилетают каждые сутки грузы из Пентагона,а 20 октября глава Пентагона Ллойд Остин был с визитом в Киеве...,подробностей расскрывать не буду,хотя могу...

Рюсские мавзолейные депилы...вам пора на пенсию.... поздно пить Боржоми...сейчяас не 2014 год....стадо баранов...
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26.11.2021 07:59 Ответить
Будет не будет. Какая разница. Украинцы как обычно заняты разборками за власть. Народ больше волнуют рейтинги "сивочолого" и "зели" чем какой-то там агрессор.
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26.11.2021 08:08 Ответить
Розборками за власть заняты как раз НЕ украинцы . Украинцы ещё своего слова не сказали , но точку поставят мощно
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26.11.2021 08:12 Ответить
А украинцы кто? Порошенко, Яценюк, Парубий- это они что-ли с россией воевать будут?
Самой не смешно?
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26.11.2021 08:18 Ответить
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26.11.2021 08:22 Ответить
По духу и по крови украинца граждане этой страны никогда не выберут. Это понятно давно
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26.11.2021 08:28 Ответить
Выбери себе Кадырова чувак....от каренной РАБссиянец...
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26.11.2021 08:33 Ответить
Это была величина. Не верю в случайную смерть.
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26.11.2021 13:06 Ответить
Потому что понимают что во время войны никто их убивать не будет и в концлагеря не посадят.
Пересидят и новую власть повылазят встречать с хлебом и солью. Первый раз что-ли?Гораздо интересней выяснить чем Порох был лучше Зе.
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26.11.2021 08:14 Ответить
Порох Новоотсосию Путлера построил от Харькова до Одессы...
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26.11.2021 08:35 Ответить
И поэтому заслужил памятник в Киеве.
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26.11.2021 10:38 Ответить
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26.11.2021 08:10 Ответить
Это Вы ж не про ЕС и НАТО?
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26.11.2021 09:29 Ответить
это про скрепность и вяличие..
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26.11.2021 12:13 Ответить
Ссср сдох,сдохнет и РАБссия...Карма такая у Шариковых со Швондерами...
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26.11.2021 08:11 Ответить
Судя по результатам выборов 2019 года у нас и своих Швондеров и Шариковых хоть пруд пруди. К сожалению.
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26.11.2021 08:56 Ответить
эти результаты - просто необъяснимый 3,14дец..
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26.11.2021 12:16 Ответить
Як-то кажуть, сидіть тихо - бо Путін нападе!
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26.11.2021 08:12 Ответить
Доктор Борменталь,как Вы думаете,сколько будет умирать Ссср товаристча Сралина?

Филипп Филиппыч,сейчас 1924 год...,приблизительно в августе 1991 года...

Доктьор Борменталь,вы читали Катрены Мишеля Нострадамуса?

Нет Филиппыч,я смотрю на Шарикова и мне его жаль... вместе со Швондером...
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26.11.2021 08:15 Ответить
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26.11.2021 08:19 Ответить
Пердайте этому гребнному ветеринару, что война идет уже восьмо год. А то он думает, что это совковая игра "Зарница".
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26.11.2021 08:53 Ответить
В ріднім краї панувати не дамо нікому!
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26.11.2021 11:10 Ответить
уже дали - именно уйх знает кому..
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26.11.2021 12:17 Ответить
 
 