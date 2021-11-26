Будет ли война? - На сегодняшний день этот вопрос открыт, - Данилов о вероятном нападении РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В СНБО сегодня не видят угроз широкомасштабного вторжения ВС РФ в Украину, хотя ситуация может меняться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть".
По мнению Секретаря СНБО, пока невозможно однозначно ответить, начнет ли Россия открытое вторжение, однако Украина готова дать отпор.
"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовыми", - отметил Данилов.
Он также обратил внимание, что российский президент не оставляет намерений вернуться за стол переговоров с президентом Соединенных Штатов.
"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь (в Украине – ред.) будет властвовать. И сейчас эта истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, передвижение взад-вперед всех войск, тренировка войск, это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Какие будут действия Путина - трудно сказать", - отметил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
введите визы с рашей и Беларусью и закройте границы для них на въезд .
Пусть , как украинцы в ЕС, месяцами доказывают право на въезд .
А НЕФУЙ ШАСТАТЬ 😀
миру надо помочь тем,
кто сильно хочет
в рай !
ні, воні не здатні навіть на сприймати адекватно інфрамцію - пьють, нюхають, гуляють ...
1. Всё что знает и делает Украина знает и Рашка.
2.Украина нифига не делает чтобы исправить ситуацию с секретностью.
Вашему руководству надо не гадать на кофейной гуще (будет - не будет), а думать о том, что собственно, дальше делать в текущем положении.
Люди в сёлах дешевЫЕ машины Б/У купить не могут как в ЕС , бо автобарыги своим законом и воем про евробляхи перекрыли бедным людям кислород - мол берите европейскую б/у и дополнительно ( какого-то хрена) заплатите в карман автобарыг 3-5 тыс евро.
А Ермак ему лапти уже доплетает
Так делали и с Кучмой и с Ющенко и с янеком. С Порошенко не удалось . Зато с Зе практика продолжилась
Прочитав сказку Искандера в поезде Киев-Харьков,ржал до боли...
Данилов, по сути, сказал, что:
1. Украина (по Данилову) не субъект, а объект мировой политики, ибо вопросы войны и мира (а то и существования Украины) за ее спиной решают Путин и Байден.
2. Согласно Данилову, существует возможность того, что Путин с Байденом встретятся и договорятся. Предположим, о том, что Россия не будет союзничать с Китаем, а за это США сдадут Путину Украину. Тогда ситуация будет как с Польшей в 1939г., хотя европейцы, несомненно, выскажут свою чрезвычайно высокую обеспокоенность.
3. Путин с Байденом не встретятся, а если и встретятся, то не сторгуются по вопросу Украины (ну, скажем Путин мало предложит или Байден захочет лишнего на Дальнем Востоке). В этом случае Данилов колеблется, я же считаю, что войны тогда не будет. Путин считает, что США слабеют, время работает на него и Россия может подождать.
В любом случае, выводы из того, что наболтал Данилов, крайне печальны.
Данилов , как политик, не сказал главного - рашу надо развалить . Валить начнут с востока , пока дурак **** все войска оттянул в Европу. 😀😀
К сожалению, в Зе-власти много таких.
Рюсские мавзолейные депилы...вам пора на пенсию.... поздно пить Боржоми...сейчяас не 2014 год....стадо баранов...
Самой не смешно?
Пересидят и новую власть повылазят встречать с хлебом и солью. Первый раз что-ли?Гораздо интересней выяснить чем Порох был лучше Зе.
Филипп Филиппыч,сейчас 1924 год...,приблизительно в августе 1991 года...
Доктьор Борменталь,вы читали Катрены Мишеля Нострадамуса?
Нет Филиппыч,я смотрю на Шарикова и мне его жаль... вместе со Швондером...