Варшава учтет нынешний кризис с мигрантами на границе в приоритетах своего председательства в ОБСЕ в следующем году

Польское председательство в ОБСЕ в 2022 году учтет в своих приоритетах особенности нынешней кризисной ситуации вблизи границ Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

"Мы постоянно анализируем происходящее вокруг и адаптируем свою стратегию к этой действительности. В начале января в Вене у главы МИД Польши будет важное выступление по случаю начала нашего председательства, где также обратит внимание на приоритеты. Происходящее сейчас (вблизи границ Украины. – Ред.) также будет отражено в будущих задачах организации", - заявил Пшидач.

Он отметил, что Варшава уже раньше заявляла, что активные и замороженные конфликты будут в планах деятельности страны в ОБСЕ.

Важной в планах Польши будет работа миссии, которую ОБСЕ проводит на востоке Украины. Однако есть нестабильная ситуация и, как говорят эксперты и аналитики, может быть еще хуже. Поэтому перед нами стоит нелегкая задача, и ОБСЕ должна сыграть свою важную роль", – резюмировал польский дипломат.

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