Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба
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Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире передачи "Право на владу".
На вопрос о том, идет ли сейчас речь о возобновлении нормандского формата, Кулеба отметил, что для Украины не важно, каким будет формат переговоров с Россией. Главное, чтобы он был действенным.
"Сейчас основной фокус делается на оживлении нормандского формата. Нам в принципе все равно, каким будет формат, лишь бы он был действенен. Но мы понимаем, что должен быть формат, в котором у нас будет Россия за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас", – сказал Кулеба.
Он также отметил, что не ожидает обсуждения этого вопроса на саммите Байдена и Путина.
"Я не ожидаю, что на возможной онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно альтернативный формат переговоров", – сказал он.
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Найдієвішим форматом
спілкуванняз кацапами був у Пороха. Антипутінська коаліція та міжнародні санкції. Та він, чомусь, не підійшов ВАЗелінському, який за два з половиною роки не попрохав світ про жодну та й з кримської платформи, самі селфі.
ласка твоя будь...
Господи!!!!!!! Допоможи Україні поки при владі в Україні знаходиться банда не компетентних ідіотів зрадників, на чолі з президентом наркоманом, який вже довгий час знаходиться в кокаїновому дурмані. Це повний жах , що вони витворяють, одурівши від вседозволеностіі ідіотський не компетентності.
тим пухнастее буде смерека - йолка.