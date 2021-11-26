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Новости Политика Украины
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Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба

Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире передачи "Право на владу".

На вопрос о том, идет ли сейчас речь о возобновлении нормандского формата, Кулеба отметил, что для Украины не важно, каким будет формат переговоров с Россией. Главное, чтобы он был действенным.

"Сейчас основной фокус делается на оживлении нормандского формата. Нам в принципе все равно, каким будет формат, лишь бы он был действенен. Но мы понимаем, что должен быть формат, в котором у нас будет Россия за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что не ожидает обсуждения этого вопроса на саммите Байдена и Путина.

"Я не ожидаю, что на возможной онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно альтернативный формат переговоров", – сказал он.

Также читайте: Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля, - Кулеба

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Топ комментарии
+8
Про що говорити? Про будапештський договір? Розумні люди з вбивцями не домовляються.
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26.11.2021 01:31
+8
Лучший формат переговоров - это когда Хуйло и его подельники за решёткой в качестве подсудимых. Все остальные форматы - пустая болтовня.
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26.11.2021 01:31
+5
Про яку розмову ці зелені лохи мріють і з ким ? 😠
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26.11.2021 01:39
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Про що говорити? Про будапештський договір? Розумні люди з вбивцями не домовляються.
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26.11.2021 01:31 Ответить
Лучший формат переговоров - это когда ***** и его подельники за решёткой в качестве подсудимых. Все остальные форматы - пустая болтовня.
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26.11.2021 01:31 Ответить
А ще краще проводити переговори з ****** тоді, коли він висить на гіляці.
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26.11.2021 03:52 Ответить
Лучше поцелуй собаку в ср а ку
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26.11.2021 01:35 Ответить
Про яку розмову ці зелені лохи мріють і з ким ? 😠
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26.11.2021 01:39 Ответить
Вони не лохи, вони нас лохають.
Найдієвішим форматом спілкування з кацапами був у Пороха. Антипутінська коаліція та міжнародні санкції. Та він, чомусь, не підійшов ВАЗелінському, який за два з половиною роки не попрохав світ про жодну та й з кримської платформи, самі селфі.
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26.11.2021 10:20 Ответить
О чём можно говорить, если пуйло уже всё решил. Он открыто заявил Макрону, что идёт освобождать Украину от фашистов и просил того сорвать коллективные санкции ЕС и США.
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26.11.2021 01:41 Ответить
вже 2гуй раз від тебе це чую - підтверди ссилкою де ти це чув читав..
ласка твоя будь...
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26.11.2021 04:04 Ответить
Заглянути в очі Путіну. Домовитись про середині.
Господи!!!!!!! Допоможи Україні поки при владі в Україні знаходиться банда не компетентних ідіотів зрадників, на чолі з президентом наркоманом, який вже довгий час знаходиться в кокаїновому дурмані. Це повний жах , що вони витворяють, одурівши від вседозволеностіі ідіотський не компетентності.
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26.11.2021 02:03 Ответить
чім більше зелені кульоби рапортують о великих зелених досягненяннях,
тим пухнастее буде смерека - йолка.
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26.11.2021 02:29 Ответить
"будь який" - ключове слово . . . тому що для Московії потрібно у ступі толочь Україну щоб її представники влади постійно звертались до них з проханнями з повагою до Жуйла. . .
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26.11.2021 03:18 Ответить
Головне підтвердження факту того, що зовнішнє втручання у наші справи здійснюється виключно ху@лостаном.
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26.11.2021 08:35 Ответить
Любые переговоры с кацапами это предательство.
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26.11.2021 05:13 Ответить
Ця зелена підстилка не знає, шо перемовини з окупантом мусять тривати не довше автоматноі черги!
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26.11.2021 08:05 Ответить
ПЕРЕМОВИНИ З ТЕРОРИСТАМИ ВЕДУТЬ ТІЛЬКИ ГРЬОБАНІ СЕПАРАТИСТИ.
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26.11.2021 08:31 Ответить
Вот вам и результат того что кацапня устраивает провокации на линии разграничения угрожая, якобы, войной!!! Это все рассчитано как раз на таких питарасов от власти как кулеба и вся зеленая нечисть, готовая от страха на все что угодно лишь бы маланские задницы не потели от страха.
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26.11.2021 09:22 Ответить
 
 