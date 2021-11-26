США призвали Россию освободить всех крымских политзаключенных, которых насчитывают более ста
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Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех более 100 крымских политических заключенных, включая заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла и журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене.
"Мы продолжаем получать сообщения о серьезных нарушениях в оккупированном Россией Крыму. Мы призываем освободить всех более 100 граждан Украины, которых Россия содержит в качестве политических заключенных, в том числе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко", – заявила она.
Представитель США в ОБСЕ также сообщила о беспокойстве по поводу ухудшения состояния здоровья заключенного активиста "Крымской солидарности" Джамиля Гафарова – он страдает серьезной болезнью почек и, согласно сообщениям, ему отказывают в оказании медицинской помощи, включая проведение диализа.
Кроме того, американский дипломат призвала российские оккупационные власти в Крыму немедленно освободить 31 крымского татарина, задержанных 23 ноября во время встречи возле симферопольского изолятора адвоката Эдема Семедляева, у которого истек срок ареста.
Кортни Остриен подчеркнула, что США никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией и напомнила, что связанные с Крымом санкции "останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом".
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