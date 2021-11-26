Великобритания и США предоставят Украине серьезную военную поддержку в ближайшее время, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников получил полную поддержку от своих коллег из США и Великобритании по вопросу всеобъемлющей помощи в противостоянии с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников сообщил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".
Резников заявил, что вернулся из Вашингтона с оптимистическим настроением после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"О готовности помочь. Меня заверили и британский, и американский коллеги - сейчас идут консультации с министрами обороны других стран - о том, что мы получим поддержку, причем в ближайшее время", - сообщил Резников.
Министр обороны Украины посетовал, что по объективным причинам не может раскрыть все детали переговоров, но, по его мнению, Украина может рассчитывать на серьезную поддержку в виде техники, оборудования, а также на помощь военных экспертов.
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Владе в этом случае не дадут сдать ни американцы не англичане. Видать парашенский пердак заочковал, что не советуешь усиливать вооружение наших ВСУ?!!
зелений міністер оборони України
якщо це дійсно його слова - то це черговий тупий представник зеленої гидоти, який мріє заглянути путєну у дупу, хоча й з ознаками адекватності.
https://www.youtube.com/watch?v=6c6gQeSEKEw
Frank Duval - Lonesome Fighter Prologue
але ще ніхто не поклав зброю на землю і рукі не підняв!
не пою в зелене і ніколи не буду...
на семетарі зібралися з мамкою, а тут син з невісткою - "а можна ми з вами і пацанятками?" - край...
сльози з підлоги....
Усе буде норм. У ***** й рашисстов шансів 0.00 , полізе буде багато крові але то буде кінець срашці.