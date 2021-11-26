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Новости Политика Украины
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Великобритания (1488) США (9352) Резников (582)

Великобритания и США предоставят Украине серьезную военную поддержку в ближайшее время, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Великобритания и США предоставят Украине серьезную военную поддержку в ближайшее время, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников получил полную поддержку от своих коллег из США и Великобритании по вопросу всеобъемлющей помощи в противостоянии с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников сообщил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

Резников заявил, что вернулся из Вашингтона с оптимистическим настроением после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"О готовности помочь. Меня заверили и британский, и американский коллеги - сейчас идут консультации с министрами обороны других стран - о том, что мы получим поддержку, причем в ближайшее время", - сообщил Резников.

Министр обороны Украины посетовал, что по объективным причинам не может раскрыть все детали переговоров, но, по его мнению, Украина может рассчитывать на серьезную поддержку в виде техники, оборудования, а также на помощь военных экспертов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников

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Топ комментарии
+16
Да да джавелины это старье? Противоснайперские и артиллерийские комплексы это старье? Барреты это старье? Или ты что ватное хотело звезду смерти и межгалактические крейсеры?
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26.11.2021 06:37
+11
ВИ бі льше ненавидітиме зєльцманівців, ніж любите Україну.
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26.11.2021 04:09
+11
Ну да это ж американцы захватили Крым,окуппировали Донецк и Луганск,а кацапня ж ни причем. Это ж не они убили 15 тыс украинцев. Это ж не кацапы до 14 года всем рассказывали что Украина крадёт газ,постоянные торговые войны то сырные,то конфетные и мн.другое. Как млять язык ваш поганый ворочается так говорить?
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26.11.2021 06:34
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Знаючи нашу "владу" на місці США і Великобританії я б не поспішав надавати зброю і техніку - адже її можуть "віддати" росії, як і вагнерівців.
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26.11.2021 02:03 Ответить
ВИ бі льше ненавидітиме зєльцманівців, ніж любите Україну.
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26.11.2021 04:09 Ответить
Тю, я думкою копнув глибше, мовляв, у даному випадку , як для пiдсвинка, згодився б нiк на кшталт ю.кацапьюк.
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26.11.2021 04:32 Ответить
Що, ти перебрав стікломою???
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26.11.2021 12:55 Ответить
Кожного кацяпа, який посміє ступити на нашу українську землю порвем на молекули, спалимо і розвіємо над ростовом.
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26.11.2021 09:03 Ответить
Любов до Украіни якраз породжує ненависть до зебілоідних зрадників?! Невже це не зрозуміло?!
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26.11.2021 09:11 Ответить
Тю, в серьезных делах есть дурной пример, заградотряды, которые чекают ситуацию на случай шаг вперед - три шаги назад... Я вас умоляю... Неужели вы думаете , шо амеры протупят, если решились на какое-то действие.
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26.11.2021 04:27 Ответить
Что-то уж знакомое в твоих словах. Так говорили на джавалины и другую технику, что будут продавать парашенцам.
Владе в этом случае не дадут сдать ни американцы не англичане. Видать парашенский пердак заочковал, что не советуешь усиливать вооружение наших ВСУ?!!
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26.11.2021 10:11 Ответить
видел фото двух катеров из США которые приплыли на корабле в одессу ... с побитой обшивкой плохо покрашенные- вооружение на уровне 2000х годов одним словом металлолом по цене КРЕЙСЕРА!!!
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26.11.2021 10:19 Ответить
Та ти просто ***** продажна запорєбрікова, якщо тобі чим складніше Україні, тим тепліше тобі на серці!
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26.11.2021 11:17 Ответить
лікуйтесь - поки не пізно. Можливо вас ще можна врятувати.
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26.11.2021 12:54 Ответить
так - нададуть і жодне зелене резнюкве занюхане кошеня тут буде не прічому.
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26.11.2021 02:05 Ответить
"Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?, - Резніков. " - оборони не плануеться...
зелений міністер оборони України
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26.11.2021 02:10 Ответить
"Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?, - Резніков. "

якщо це дійсно його слова - то це черговий тупий представник зеленої гидоти, який мріє заглянути путєну у дупу, хоча й з ознаками адекватності.
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26.11.2021 08:42 Ответить
зелені тварі збираються захищaти Україну? - тут можна поспать...
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26.11.2021 04:14 Ответить
Особисто мені все одно при владі зелені чи голубі і матиму я зброю чи ні. Якщо кацап прийде в мій дім, то хоч кухонним ножем постараюсь встигнути хоч одному горлянку перерізати. Це не фантазія, а намір.
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26.11.2021 04:27 Ответить
кацап уже прийшов у твій дім.
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26.11.2021 12:24 Ответить
Дежурство принял.
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26.11.2021 04:28 Ответить
почув..
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26.11.2021 04:34 Ответить
стосовно , можно поспать...
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26.11.2021 04:46 Ответить
жарти - всі в змозі...
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26.11.2021 04:56 Ответить
Редкий случай - разговор ботов. Интересно, на Цензоре ботов больше 90%
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29.11.2021 16:37 Ответить
и прав был каптан - ещe не вечер.
https://www.youtube.com/watch?v=6c6gQeSEKEw
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26.11.2021 04:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=K9sNesoGF9Qhttps://www.youtube.com/watch?v=K9sNesoGF9Q
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26.11.2021 04:38 Ответить
КОГДА-ТО ДА... Ща гидую(в связи с известными событиями на юго-востоке), вспомнились и его песни 60-х , з матюками , и его вата головного моска, невзирая на его кацапобунтарство...
Frank Duval - Lonesome Fighter Prologue
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26.11.2021 04:50 Ответить
Ґра не складна для України - зелені тварі....
але ще ніхто не поклав зброю на землю і рукі не підняв!
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26.11.2021 05:05 Ответить
Его продажность ярко выражена в НКВД=эшных ролях совкофильмов... SURE... внутренне - дешевый великодержавник... НЕТ КАЦАПАМ ВЕРЫ. ДахаБраха - Карпатський реп (Lviv live)
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26.11.2021 05:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
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26.11.2021 05:41 Ответить
Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)
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26.11.2021 05:47 Ответить
https://youtu.be/SaY9ltaggbY
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26.11.2021 05:18 Ответить
Є-є
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26.11.2021 05:43 Ответить
ви розуміете мене, пан Саня - я вас ...
не пою в зелене і ніколи не буду...
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26.11.2021 05:51 Ответить
Та тьфу на мене, щоби я робив навпаки...
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26.11.2021 05:54 Ответить
За эту песню Зеленский дал по шее Ласточкину! Парни не ...
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26.11.2021 05:58 Ответить
Это я к чему. зебох занимается если не великокрадiвництвом, то преследованием, вместо того, шобы на все 100500 заниматься укреплением обороноспособности.
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26.11.2021 06:01 Ответить
дуже сумний день був учора - 5 років як батька не стало..
на семетарі зібралися з мамкою, а тут син з невісткою - "а можна ми з вами і пацанятками?" - край...
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26.11.2021 06:07 Ответить
Cпiвчуваю. Для мене цей рiк буде й через п`ять рокiв кошмарним( не стало мами, жiнчиноi сестри, свата). Окрiм того , що в моiй сiм`i всi перехворiли на ковiд. Тримаймося, бо нам ще ворога гамселити... Дякуемо Бога , що США все ще нас пiдтримуе, Всупереч наявностi шмарклi зеленого кольору...
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26.11.2021 06:18 Ответить
саня плиз...
сльози з підлоги....
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26.11.2021 06:27 Ответить
Лучшая помощь, это постоянное давление на кацапов, а не то старьё, катороё они нам впихивают за свои кредиты.
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26.11.2021 05:28 Ответить
Да да джавелины это старье? Противоснайперские и артиллерийские комплексы это старье? Барреты это старье? Или ты что ватное хотело звезду смерти и межгалактические крейсеры?
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26.11.2021 06:37 Ответить
Прикінь Макс Колесниченко , те "старьйо" крошить кацапов дуже гарно й на багато краще кацапського "нєт агалагав" .
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26.11.2021 13:11 Ответить
Ну да это ж американцы захватили Крым,окуппировали Донецк и Луганск,а кацапня ж ни причем. Это ж не они убили 15 тыс украинцев. Это ж не кацапы до 14 года всем рассказывали что Украина крадёт газ,постоянные торговые войны то сырные,то конфетные и мн.другое. Как млять язык ваш поганый ворочается так говорить?
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26.11.2021 06:34 Ответить
Їх язик ворочаєттся легко, бо брехати кацапу як дихати - наймерзотнійші створіння на планеті то кацапи.
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26.11.2021 13:09 Ответить
Для ваты головного моска - трындеть на Волгу...
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26.11.2021 06:20 Ответить
Отправной точкой должна стать передача или продажа авиации. Как только мы начнем использовать F-16 или подобные обратного пути не будет. Предыдущая власть ничего в этом направлении не сделала и нынешняя тоже пока не продвинулась.
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26.11.2021 06:42 Ответить
кажуть, що авіація це занадто дораха.
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26.11.2021 12:18 Ответить
Хорошо. Но на деле наша территория перекрывается и кацапским пво и ракетами земля-земля. Перекрывается полностью. Наши самолеты принесут мало пользы без противоракетного щита и ракетного "меча" - такого который нацелен на мошкву будет
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26.11.2021 21:23 Ответить
Англосаксам-респект...
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26.11.2021 06:54 Ответить
Дурная Европа мечется сейчас и выдумывает,чем бы напугать "УЙЛО.а ПРИНЯЛИ БЫ НАС В нАТО -избежали бы этих унижений.
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26.11.2021 07:11 Ответить
Пво и авиация беспилотников пару сотен и дальше мы как то сами
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26.11.2021 07:22 Ответить
Засоби ППО?
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26.11.2021 07:49 Ответить
Всего так много хотим ,а у самих военные заводы даже в три смены не работают в военное время, тут только нужно ждать открытости военных действий со стороны Московии, тогда народы Украины будут более сплочённые и легче будет от народа отделить ватное дерьмо, кремлёвский Фюрер с коллегией ФСБшников это понимают и не спешат открыто заходить в Украину, а расшатывают её изнутри, Украине нужно уже пробовать освобождать Донецк, всё равно ватники пойдут открыто в Украину
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26.11.2021 08:36 Ответить
Такий же дешевий блазень, як і вся зелена шобла.
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26.11.2021 08:33 Ответить
Грузы военные идут в Украину каждые сутки и не только из Британии США и Турции... 2014 год давно закончился чуваки Эмбарго снято...
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26.11.2021 08:39 Ответить
Следите за Истерикой Ольги ********** и вы поймете ....РАБссия в ЖО....
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26.11.2021 08:41 Ответить
Вважав що і думка не могла виникнути що з радістю хочу слухати скабєєву - як вона виє коли всирається на сцені.
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26.11.2021 08:50 Ответить
якщо, п'яна кацапська свинота справді надумає піти зі зброєю на Україну, додому вони, сто відсотково, повернуться тільки в цинках. Українці зроблять все можливе і не можливе, щоб ця, полудика орда перестала існувати. Їх порвемо зубами, як тузік ганчірку. Да, шкоди нашій землі, ці бражники, завдадуть великої, але це буде їх останнє загарбання чужих земель. На безлад і безправ'я в Криму, за вісім років ми вже надивились.
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26.11.2021 08:45 Ответить
А для такой серьёзной новости не могли найти другую фотку Резникова , где бы он выглядел не таким дебилом ?
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26.11.2021 09:08 Ответить
Фотка фоткой, а чувак по-ходу в теме. Все контакты, которые нужны, за пару недель наладил. Флаг ему в руки (в позитивном смысле этого выражения).
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26.11.2021 11:24 Ответить
Переконаний, міністр знає, про що говорить. Він швидко встановив особистий контакт із американським та британським колегами. Це важливо. Це - довіра. А де - довіра, там й згуртованість. Тож, думаю, практична допомога вже відбувається. І, до речі, це - не завжди "залізо". Це - багато чого іншого та корисного для українського війська. Тож, будьмо!
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26.11.2021 09:17 Ответить
Очень грамотный политический ход. Первым делом налаживание отношений с партнерами Альянса. И как видно из интервью Министра обороны, взаимодействие налажено.
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26.11.2021 09:34 Ответить

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26.11.2021 10:36 Ответить
только такое впечатление, что Резников ничего не понимает и США за него все порешали, а он там ходит удивляется и не понимает, что происходит - это в воздухе летает и контексте. Да правильно он делает, но нужно разбираться во всем и быть профессионалом или нанимать себе их, чтобы объясняли все - делегировать полномочия для большей эффективности.
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26.11.2021 11:59 Ответить
от и я тоже смотрю - тетенька, вас креслом не ошибли?
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26.11.2021 10:16 Ответить
Всупереч старанням плісняви англійці з американцями не здають Україну. Нігадяї.
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26.11.2021 10:32 Ответить
поляки у 1939 теж так думали...єдина відмінність - були не американці, а французи.
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26.11.2021 12:21 Ответить
Це значуща відмінність. Суттєва. Вирішальна.
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26.11.2021 13:07 Ответить
Будемо сподіватись, що так і є.
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26.11.2021 13:13 Ответить
да, пару-тройку бригад с военными экспертами Штатов и Великобритании, расположенных на постоянной основе для проведения учений, консультаций, обмена опытом и т.д. нам бы не помешали
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26.11.2021 10:58 Ответить
Власти не разбираются ни в чем - это беда! Они слабое вооружение притащат. Украине с США нужно объединить авиастроение и строить в Украине F35, а Украина свои транспортники будет для США строить. Нужно объединять страны во всем и обмениваться опытом и расти вместе. У США авиа кладбище с кучей самолетов и соединиться да эту технику оживить и модернизировать новейшими технологиями и вооружаться и обезопаситься, а дальше усиливать наши экономики. Геополитику и гео торговлю усиливать и улучшать.
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26.11.2021 11:42 Ответить
Я бы всем чиновникам запретил рот открывать
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26.11.2021 11:44 Ответить
Беспилотники США боевые нужны Украине и в том числе с ИИ и всех видов и для воды и подводные и летающие и с технологиями рой и те, что взаимодействуют одновременно давая информацию во всех плоскостях.
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26.11.2021 11:44 Ответить
То дуже дорога й секретна зброя, нею Америка й з Польщі та Літви достане пацаКов а ще є Турція.
Усе буде норм. У ***** й рашисстов шансів 0.00 , полізе буде багато крові але то буде кінець срашці.
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26.11.2021 13:15 Ответить
Украине нужно срочно усиливать ПВО ибо у РФ авиация большая и стингеры - это хорошо, но нужно помощнее что-то и с обученным персоналом - можно даже под видом наемников, если играть в игры, которые играет РФ, что снимает опознавательные знаки и тепа это не официальные войска ее воюют.
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26.11.2021 11:48 Ответить
США нужно включить в программу строения стены, и фортификационных сооружений и помощи в техническом обустройстве. И не только США, а нужно всех союзников вовлекать и все делать вместе. Помогая Украине, союзники делают сильнее в итоге и себя. И когда Украина окрепнет, то это будет сильное государство мировое и союзники всегда будут получать помощь по любым вопросам, в которых нужно. Нужно размышлять так, что мы мега корпорации и мы делаем объединение, чтобы стать сильнее вместе!
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26.11.2021 11:54 Ответить
Тихо....Тихо.... слухайте.... чуєте як за "парєбрікам" рвуться кацапськи пердаки.... ГАРНЮЧА НОВИНА!!!👍
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26.11.2021 13:13 Ответить
 
 