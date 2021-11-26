За сутки войска РФ 14 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 82- и 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Возле Лебединского российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Пивденного обстрел производился из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Позиции наших защитников у Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Попасной и Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем.

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Около Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Светлодарска обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 26 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.