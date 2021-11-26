ВОЗ созывает экстренное совещание по выявленному в ЮАР новому варианту COVID-19, что, вероятно, будет называться "Ню"

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на NPR, FT.

Ожидается, что штамм будет определен как "являющий интерес". Вероятно, он будет называться "Ню", следующей греческой буквой в текущей схеме именования.

Напомним, на днях в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.

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Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.