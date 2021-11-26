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ВОЗ созывает экстренное совещание по выявленному в ЮАР новому варианту COVID-19, что, вероятно, будет называться "Ню"

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВОЗ созывает экстренное совещание по выявленному в ЮАР новому варианту COVID-19, что, вероятно, будет называться "Ню"

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на NPR, FT.

Ожидается, что штамм будет определен как "являющий интерес". Вероятно, он будет называться "Ню", следующей греческой буквой в текущей схеме именования.

Напомним, на днях в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.

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Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.

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Топ комментарии
+19
Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна
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26.11.2021 07:33
+10
Что то вакцинаторов не видно😄видать стыдно признать что развели как лохов😂😂😂
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26.11.2021 08:00
+7
Коли ж вже вас, ВОЗ, накриє штам Пи?
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26.11.2021 08:45
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Вакцинированные болеют гораздо реже.
Чем больше будет заболевших,тем больше вариантов мутаций вируса.
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26.11.2021 18:33 Ответить
Интересная тенденция однако - почти все мутации "родом" из Южной Африки. Наводит на мысль, что там может находится лаборатория по модификации вирусов
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27.11.2021 08:40 Ответить
Нищая страна, малограмотное тупое население - в Африке наверняка мало вакцинируются. Ковид мутирует в массе болеющих, и появляются новые штаммы.
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28.11.2021 02:10 Ответить
Если кто считает что ковид фигня типа простуды, попробуйте дышать раза в 2 реже. Вам не хватает воздуха?! Отлично! Дышите в 3 раза реже! Что, вы задыхаетесь?! Очень хорошо! Вот теперь вы поняли что ощущают больные ковидом. Но если хотите реально заболеть и проверить это на себе - отказывайтесь от вакцин, не носите маски и прочее.
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28.11.2021 02:08 Ответить
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