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В Пентагоне прокомментировали активность РФ вокруг Украины и подтвердили приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Пентагоне прокомментировали активность РФ вокруг Украины и подтвердили приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила поддержку Соединенными Штатами союзников в НАТО на восточном фланге альянса и сотрудничества НАТО с Европейским Союзом, сообщил Пентагон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Заместитель министра подтвердила приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО и прокомментировала недавнюю активность России вокруг Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС и стратегическую конкуренцию с Китайской Народной Республикой", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

Хикс в виртуальном режиме выступила в четверг на встрече в Румынии министров обороны "Бухарестской девятки": Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии. Встреча была инициирована совместно Румынией и Польшей.

Она подчеркнула, что "оборонные инициативы ЕС должны оставаться согласованными, взаимно укреплять друг друга и быть совместимыми с НАТО и доступными для НАТО", отмечается в сообщении.

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Детали выступления не приводятся.

"Бухарестская девятка" появилась на свет в 2014 году. Она была сформирована НАТО и предназначена для консолидации восточного фланга альянса.

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Ну і що це дало Україні?
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26.11.2021 08:01 Ответить
В Україні за роки незалежності зосереджено кримінально та приватно в еквіваленті трильйони доларів, але чомусь ніхто не поспішає вкласти частину награбованого в захист держави. Ще питання є?
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26.11.2021 08:23 Ответить
Что там с будапештским меморандумом?
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26.11.2021 08:01 Ответить
в Кучми запитай !
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26.11.2021 08:11 Ответить
Щоб натягнути падлі мошонку на голову, що б лише зуби стирчали.
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26.11.2021 08:43 Ответить
пока зубы торчат у лохов, на которых его проклятая семейка обогатилась
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26.11.2021 10:01 Ответить
Навіщо він тобі?
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26.11.2021 08:22 Ответить
Погуглите значение этого слова.
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26.11.2021 08:30 Ответить
Вопрос ,конечно интересный, почему , Ахметов , не вкладывает в оборону , в Лугандоне у него вроде бы все отобрали , думает , что здесь не отберут , хочет отсидеться с Коломоским , этому тоже бежать не куда
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26.11.2021 09:04 Ответить
охметов жирненько пристроился , видимо давний работодатель
клована
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26.11.2021 10:03 Ответить
НАТО для того и создавалось, все думали, что русские сразу после мировой войны попрут, а они 80 лет ждали
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26.11.2021 10:57 Ответить
буба москаль.
елдак - москаль
телепузік аґрохімік - москаль.
кому ґроші давать? - я б не дав нікому...
ціх вісім ніщіх халявних підорів на мене запиші - чарджай картку...
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26.11.2021 11:50 Ответить
уточнюю - суку зелену вибрали ви - не Пентаґон, вміете срати? - вмійте смітати за собою...
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26.11.2021 11:58 Ответить
 
 