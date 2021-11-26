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Великобритания прекращает полеты в 6 стран из-за нового штамма COVID-19: Этот вариант может быть более заразен, а имеющиеся вакцины менее эффективны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Великобритания прекращает полеты в 6 стран из-за нового штамма COVID-19: Этот вариант может быть более заразен, а имеющиеся вакцины менее эффективны

Об обнаружении быстро распространяющегося в некоторых районах страны нового варианта коронавируса COVID-19 объявил журналистам на брифинге в четверг министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сначала это выглядело как несколько кластерных вспышек, но со вчерашнего дня наши ученые из Сети геномного надзора сообщили, что они наблюдают новый вариант", - сказал министр.

По его словам, пока неясно, где впервые появился вариант, получивший обозначение B.1.1.529.

Он был обнаружен в Южной Африке, Ботсване и у туриста, прибывшего в Гонконг из Южной Африки, добавил Фаала.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватины (Свазиленда) и Зимбабве будут прекращены с полудня пятницы.

Он отметил, что шесть этих стран будут внесены в "красный список" - все граждане и жители Великобритании и Ирландии, прибывающие домой из этих пунктов отправления, должны пройти 10-дневный гостиничный карантин за свой счет.

"UKHSA (Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства. - Ред.) изучает новый штамм вируса. Нужно больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности", - сказал Джавид, добавив, что вариант, обнаруженный в Южной Африке, "может передаваться более активно", чем штамм "Дельта", и что "вакцины, которые мы имеем сейчас, могут быть менее эффективными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ созывает экстренное совещание по выявленному в ЮАР новому варианту COVID-19, что, вероятно, будет называться "Ню"

Джавид добавил, что Великобритания пока не обнаружила ни одного случая заражения в стране новым штаммом.

В пятницу официальные лица ЮАР должны проинформировать Всемирную организацию здравоохранения, которая классифицировала B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением вариант", сообщают СМИ.

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Топ комментарии
+9
Нікчема, якщо у твоїй порожній макітрі коронавірусу не існує, це зовсім не означає, що його не існує.
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26.11.2021 08:25
+5
И визы с рашей ввести парламент боится !!!
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26.11.2021 08:16
+4
За то мы для всех открыты никаких карантинов и тестов главное бумажка зеленая
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26.11.2021 08:11
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За то мы для всех открыты никаких карантинов и тестов главное бумажка зеленая
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26.11.2021 08:11 Ответить
И визы с рашей ввести парламент боится !!!
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26.11.2021 08:16 Ответить
это получается что в рф, Крыму, ордло ширнулся спутником - приехал ,тут привился пфайзером - получилось две мутации - "Мэ" и "Жо"...
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26.11.2021 08:22 Ответить
СКАЖУ ИТАК СКОРО ВСЕ ПОЙМУТ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ --ПОКА ВЕСЬ МИР НЕ ПОГРУЗИТСЯ В ВСЕМИРНЫЙ КАРАНТИН НА 2-3 МЕСЯЦА И ВСЕ КОНТАКТЫ БУДУТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СКАЙП ПОКА ВСЕ СТРАНЫ НЕ ПОДГОТОВЯТСЯ К ЭТОМУ..... НЕ СОЗДАДУТ 5-6 МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВОДЫ ТОПЛИВА ГАЗА УГЛЯ ЛЕКАРСТВ КРОВИ НИКАКИХ КОНТАКТОВ ВООБЩЕ.... НУЖНО ПЕРЕКРЫТЬ ШТАММАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НА 100% и посмотреть в какой способ он перемещается из Природы или из какой то щели в лаборатории... надо пережить это всему миру 3 месяца..... если штаммы начнут вымирать или мутировать в сторону простого ОРВИ /гриппа-это один разговор....а если штаммы будут мутироватсья в более сложные и тяжелые версии --значит дело не в нас.... возможно и внешнее распространение.... да хоть из Кросмоса..... мы пока пальцем тыкаем в небо и в задницу пардон плацебо прививками...какие нахрен вообще туристы экономическая выгода...... а вот если начнутся крики-- мол вы нарушаете наш бизнес значит там и производство Ковида и плацебо прививок для простого пиления бабла...
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26.11.2021 10:57 Ответить
кстати да, а кто может гаранировать не превышение трупиков над выздоравливающимся? или трупики тоже, для статистики? кто там ещё не передох? - вирус возьмёт своё...
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26.11.2021 16:59 Ответить
комментарий отмечен как спам
здесь ВР не нужно - достаточно распоряжение правительства или президента..
порошенко и зеля на такое пойтить не могли и не смогут - многое связывает понимаешь..
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26.11.2021 08:24 Ответить
Не можна їм візи з Росією вводить! Росія завжди "відповідає дзеркально"! Значить - введе візи проти українців І що "на виході"? Наші "депутани" відчувають що ось-ось буде черговий "Майдан" І їм треба буде кудись тікать! А КУДИ? Європа їх видасть назад Залишається Росія А в Росії й так "втікачів" повно - "Ростов - не резиновый!"Відмовлять у прийомі (та й тікать будуть терміново - якби й дозволили в"їзд то не встигли-б)
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26.11.2021 08:30 Ответить
А чего бояться? Клоун же еще в прошлом году сказал - "Границы надежно перекрыты. Вирус в страну не проникнет!"
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26.11.2021 08:23 Ответить
Новому штаму - новий бустер?
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26.11.2021 08:14 Ответить
Как эта секта свидетелей коронавируса уже достала!
Шо, пля, всё по новой?
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26.11.2021 08:21 Ответить
Нікчема, якщо у твоїй порожній макітрі коронавірусу не існує, це зовсім не означає, що його не існує.
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26.11.2021 08:25 Ответить
Вот когда барановирус выделят в лаборатории,по постулатам Коха,тогда будешь звиздеть.
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26.11.2021 09:09 Ответить
Кох это про бактерии -причем тут вирусы) Ковид даже в электронный микроскоп фоткали, есть статьи и фотки в начных журналах, антиваксерам не понять.
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26.11.2021 18:35 Ответить
Ковид даже в электронный микроскоп фоткали,
Барановирус не был выделен в лаборатории.Ваксерам не понять.
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28.11.2021 17:37 Ответить
Уже более 50 лет , как научились работать с вирусами, выделять их, роазбирать на куски и так далее, вы отстали от жизни.
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28.11.2021 18:59 Ответить
На вашем фоне антиваксеры, которые не верят в вакцину просто гении!))

Не часто встретишь людей, которые не верят в вирус.
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05.12.2021 10:13 Ответить
Эта ссылка- это поток манипуляций, основанных на ложных антинаучных тезисах. Сродни аргументов свидетелей плоской земли.
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05.12.2021 12:40 Ответить
Это фейк, он никогда не был лауреатом Нобелевской премии. И врет насчет остального.

https://www.stopfake.org/ru/fejk-laureat-nobelevskoj-premii-razoblachil-koronabesie

https://stopfake.kz/ru/archives/6794
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05.12.2021 19:29 Ответить
По поводу того, что вирусы не существуют: антифейк

https://voxukraine.org/ru/fejk-virusy-ne-sushhestvuyut-ih-patogennost-nikogda-ne-byla-dokazana/
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05.12.2021 19:32 Ответить
70 тыс за 1.5 года умерли от насморка?
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26.11.2021 08:33 Ответить
Так сидите в стеклянной колбе и сосите!
А зачем мне жизнь гадить?
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26.11.2021 08:36 Ответить
А кто тебе жизнь гадит? Вырежи с клеенки клочок, напиши свои ФИО, год рождения и оставь место для даты. Не забудь продеть бинтик для завязки на большой палец ноги и... Живи спокойно...
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26.11.2021 09:22 Ответить
Это из твоего личного опыта?? Ну и как?? Ты клиеночку сразу на пальчик привязал....или в кармане рядом с сертификатом держишь..??
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26.11.2021 09:32 Ответить
Мне не к чему. Я вакцинировался и соблюдаю санитарные нормы, особенно, от таких, как ты.
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26.11.2021 09:42 Ответить
Малодца....но тут дело такое...клиеночка она и уколотым может пригодится...
Но ты надейся...и жди...
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26.11.2021 10:14 Ответить
Вакцина помогает избежать осложнений и среднесрочной перспективе уменьшить смертность. Но парадокс в том что в долгосрочной перспективе это усугубит положение появлением все новых штаммов. Правда в том, что пока все не переболеют, то эта песня будет еще долгой и затяжной. И умрет гораздо больше людей в перспективе, чем если бы человечество обрело настоящий коллективный иммунитет. Оно конечно легко говорить пока это не касается себя любимого, но... так работает эволюция. И ей нас..ть на мнение и переживания отдельных особей хомо сапинесов.
п.с. Из всех кого я знаю кто переболел весной летом, никто не заразился ну или по крайней мере не испытывал вообще никаких симптомов. Это так к слову.
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26.11.2021 10:10 Ответить
Не вирус и не вакцина решает сколько это продлится.
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26.11.2021 11:21 Ответить
Может все-таки завяжете с поголовной вакцинацией и будете укреплять иммунитет! А вакцинировать только гкпы риска, кто может не вынести болезнь. И таким образом не будете стимулировать вирус бесконечно мутировать) если б конечно цели были мирные, а не уничтожить и заработать на вирусе.
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26.11.2021 12:45 Ответить
нет тестов, которые бы показали, кто перенесет ковид, а кто нет.
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05.12.2021 12:42 Ответить
Если закрыть лаборатории здравоЗахоронения , то их высерус начнет пропадать с планеты земля.
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26.11.2021 15:54 Ответить
 
 