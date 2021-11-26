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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 15 936 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составить 40%.

За сутки 25 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 зафиксированы 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 394, медработников)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 273 875 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 госпитализированы – 3208 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 летальных случаев – 608;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 выздоровели - 24 569 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания прекращает полеты в 6 стран из-за нового штамма COVID-19: Этот вариант может быть более заразен, а имеющиеся вакцины менее эффективны

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 заболели – 3 400 340 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 877 021 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 летальных случаев – 84 149;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 746 389.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек. В общей сложности проведены 23 775 008 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 11

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 608 человек, зафиксированы 15 936 новых случаев заражения, 24 569 человек выздоровели 12

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Топ комментарии
+2
То ви ще за рік статистику не плючували. Там взагалі 40 тис чоловік фіг його зна де поділись. Захворіли, але ні одужали, ні, слава богу, померли.
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26.11.2021 08:57
+2
О, приємно мати справу з уважною людиною! Я веду для себе статистику з 1 квітня 2020 р. і я бачив цю втрату 40 тис. Абсолютно правильна цифра! Просто сьогодні я вже не витримав і написав пост.
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26.11.2021 09:34
+1
Вот как может быть? Вчера Цензор сообщил, что кол-во заболевших за время пандемии в Украине 3 384 404 чел. За вчера новых случаев - 15 9363. Складываем - 3 400 367 случаев ковида. Но в статье написано, что 3 400 340. Куда, спрашивается, делись 27 случаев?
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26.11.2021 08:47
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Вот как может быть? Вчера Цензор сообщил, что кол-во заболевших за время пандемии в Украине 3 384 404 чел. За вчера новых случаев - 15 9363. Складываем - 3 400 367 случаев ковида. Но в статье написано, что 3 400 340. Куда, спрашивается, делись 27 случаев?
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26.11.2021 08:47 Ответить
То ви ще за рік статистику не плючували. Там взагалі 40 тис чоловік фіг його зна де поділись. Захворіли, але ні одужали, ні, слава богу, померли.
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26.11.2021 08:57 Ответить
Зовсім немало... хоча це тільки квіточки... Після того як випустили школярів та студентів на очне навчання чекайте погіршення показників. Не знаю як у вас, але в нашому місці швидкі з мигалками, що перевозять ковідних, це щоденнє явище. Діти позаражають один одного в тісних душних класах, а потім понесуть вірус в транспорті додому до ******** дідусів та бабусів, які як раз здебільшого не вакциновані. ЧекайТЕ!
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26.11.2021 09:11 Ответить
Да что вы приципились к этим вакцинам. Вакцина значительно но не всегда спасает от летального, в остальном нет разницы. Это не мои домыслы а свежие данные Хроніки пандемії 25.11.2021, куди ми прямуємо? Що у світі з пандемією?
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26.11.2021 12:08 Ответить
Бабусі і дідусі мають купу вільного часу , 24/7 . Тож можуть без проблем вакцинуватися і жити собі спокійно далі .
Розумні давно вакцинувались , а дурні - "викликають глибоке занепокоєння та стурбованість пінгвінів в Антарктиді " , тільки і всього .
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26.11.2021 13:47 Ответить
Як раз на бабусь та дідусів сильніш за все вливає рашистська пропаганда про шкоду вакцинації, тим паче вона часто сидять вдома і думають, що їх улюблені онуки цю заразу їм не принесуть
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26.11.2021 14:39 Ответить
О, приємно мати справу з уважною людиною! Я веду для себе статистику з 1 квітня 2020 р. і я бачив цю втрату 40 тис. Абсолютно правильна цифра! Просто сьогодні я вже не витримав і написав пост.
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26.11.2021 09:34 Ответить
Щас тут начнецца :" от при Порошенко- О! Оце був президент, а оце шо - це шмаркля" )))
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26.11.2021 10:40 Ответить
К чему вы тут 1,5 презедента присунули?
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26.11.2021 12:13 Ответить
Типичный антиваксер.))
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26.11.2021 11:27 Ответить
Это не анти, это просто Макака в человеческом обличии. Почитайте про людей с низким iQ (такие себе Иванушки-дурачки). Считайте их душевнобольными на выгуле и обращатся с такими надо соответственно. Оно ж не виновато, что таким уродилось.
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26.11.2021 12:11 Ответить
Как сказал мой один приятель после просмотра: с такой всегда найдётся о чём поговорить.
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26.11.2021 17:09 Ответить
Як би там не було , а кількість антиваксерів , з тих чи інших причин з кожним днем стрімко скорочується . І це обнадіює , що все буде добре . Шкода тільки антиваксерів , які так по дурному втратили своє життя .
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26.11.2021 13:34 Ответить
 
 