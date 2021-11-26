Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 571 810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7088 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 260 311 551 случай инфицирования, из них 571 810 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 199 480 человек, из них 7088 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 235,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и Европе.
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Только ВАКЦИНИРОВАННЫМ.
Вчера писал по нам - по сравнению с 2020 падение смертности тубик,вич, онкология (там где всегда шел неменуемый рост из года в год,даже остановок небыло) и по мелочи,рост дыхательных путей и желудка и большая цифра ковидных.
Если включить логику,сравнить прошлые года и тенденции смертности по ключевым получим следующие - должен был быть рост тубик,вич, онкология и пр. , ОН БЫЛ ВСЕ ГОДА, а сегодня нет.НО это ведь математика, если гдето убыло и недобавилось то что должно было, значит где то всплывет - правильно - в графе ковид. И в принципе то трупы никуда не делись, просто в других графах, но если уменьшить графу ковидных на ту разницу которая теоретически должан была быть в тубик,вич, онкология и пр - получим меньший % смертности от ковида, а в нынешнее время это никому из тех кто мутит эту тему ненужно.
Например в Индии на 1,4 млрд. населения и 488 умерших. В Украине 0,042 млд. и 628.
Польша - 53% .
Повторяю на "всех перекрестках", уровень смертности зависит от уровня медицины! В случае с короной, от алгоритма лечения в реанимации.
А вакцинироваться не хотят, потому что не верят власти (и не только нашей). Власть брешет хуже собаки, кто ей поверит.
54% проколотых дважды, 6% трижды. Хто там пел про влияние процента вакцинации на смертность?
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Интерфакс-Украина".
Поэтому вакцину свозят в склады, свозят в национальный состав, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после того передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию, отметил он.
"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не "Астразенеку". Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют", - назвал Кузин причины, почему вакцину не успели использовать.