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Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 571 810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7088 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 260 311 551 случай инфицирования, из них 571 810 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 199 480 человек, из них 7088 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 235,2 млн человек.

Читайте: ВОЗ созывает экстренное совещание по выявленному в ЮАР новому варианту COVID-19, что, вероятно, будет называться "Ню"

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и Европе.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
шот вакцина невакцинированным не особо то и помогла
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26.11.2021 08:45
+5
От мені цікаво - чому зараз жодна тварюка не волає про те хто ж зараз в Україні доктор-смерть?!!
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26.11.2021 08:57
+4
шот вакцина не особо то и помогла
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26.11.2021 08:35
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Вже на другому. Догонім і пєрєгонім.
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26.11.2021 08:32 Ответить
Раніше були на 3 місці в світі по кількості термоядерних боєголовок. віддали за безцінь.Зараз на 2 місці в світі. Але смертність ніхто не забирає.
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26.11.2021 08:37 Ответить
Це тільки квіточки... Після того як випустили школярів та студентів на очне навчання чекайте погіршення показників. Не знаю як у вас, але в нашому місці швидкі з мигалками, що перевозять ковідних, це щоденнє явище. Діти позаражають один одного в тісних душних класах, а потім понесуть вірус в транспорті додому до ******** дідусів та бабусів. ЧекайТЕ!
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26.11.2021 09:10 Ответить
А з чого ты взял что то ковидных перевозят?у нас в городе скорые ковидных не возят
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26.11.2021 09:31 Ответить
а у нас в Киеве только ковидных и возят.
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26.11.2021 09:46 Ответить
шот вакцина не особо то и помогла
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26.11.2021 08:35 Ответить
шот вакцина невакцинированным не особо то и помогла
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26.11.2021 08:45 Ответить
НЕвакцинированным вакцина никак помочь не может.
Только ВАКЦИНИРОВАННЫМ.
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26.11.2021 09:43 Ответить
вакцинированная польша нас догоняет...
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26.11.2021 17:10 Ответить
она не вакцинирована полностью.
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26.11.2021 18:51 Ответить
Все точно - суточная смертность отражает степень вакцинирования стран. Более наглядно если перейти от официальной смертности от ковид к избыточной на 100т. Украина по избыточной уже и Бразилию обогнала, фокуса нет - там 74% вакцинированных , а у нас около 32%.
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26.11.2021 09:36 Ответить
Вчера в государстве Ботсвана выявлен новый Штамм Ковида...,а вакцина от него еще не придумана...
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26.11.2021 08:51 Ответить
Та скажут что эта помогает та и все не пох что колоть.главное колоть
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26.11.2021 09:32 Ответить
В США странные скачки, данные отличаются в несколько раз день от дня. Ну вот как вчера могло заболеть 100 тыс и умерло 1500 а сегодня заболело 27 тыс и умерло 300.
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26.11.2021 08:52 Ответить
статистика, кто ей вертит тот девушку и танцует.
Вчера писал по нам - по сравнению с 2020 падение смертности тубик,вич, онкология (там где всегда шел неменуемый рост из года в год,даже остановок небыло) и по мелочи,рост дыхательных путей и желудка и большая цифра ковидных.
Если включить логику,сравнить прошлые года и тенденции смертности по ключевым получим следующие - должен был быть рост тубик,вич, онкология и пр. , ОН БЫЛ ВСЕ ГОДА, а сегодня нет.НО это ведь математика, если гдето убыло и недобавилось то что должно было, значит где то всплывет - правильно - в графе ковид. И в принципе то трупы никуда не делись, просто в других графах, но если уменьшить графу ковидных на ту разницу которая теоретически должан была быть в тубик,вич, онкология и пр - получим меньший % смертности от ковида, а в нынешнее время это никому из тех кто мутит эту тему ненужно.
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26.11.2021 09:14 Ответить
огромная страна, 50 штатов, это логично
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26.11.2021 18:52 Ответить
І здається що до віку отака "неволя" буде. Планета Земля починає позбавлятися від великої кількості людей бо "дістали" її.
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26.11.2021 08:55 Ответить
От мені цікаво - чому зараз жодна тварюка не волає про те хто ж зараз в Україні доктор-смерть?!!
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26.11.2021 08:57 Ответить
хванат Уляни?
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26.11.2021 09:31 Ответить
а у вас другие любимые министры здравоохранения?
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26.11.2021 09:44 Ответить
у мене взагалі немає ілюзій стосовно не існуючої "охорони здоров'я", тим більше любові до міністрів "охорони" якої не існує.
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26.11.2021 09:55 Ответить
Ляшко доктор смерть, я давно это пишу.
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26.11.2021 18:53 Ответить
Мировая Фармакология друг человека,а реклама двигатель торговли...
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26.11.2021 09:01 Ответить
Якби ж то тільки фармакологія...а то ж і біологія, зоологія, геологія...
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26.11.2021 09:10 Ответить
А в пересчете на 1000 жителей?
Например в Индии на 1,4 млрд. населения и 488 умерших. В Украине 0,042 млд. и 628.
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26.11.2021 09:03 Ответить
Пересчитать, как учил дохый быдломатематик? Помножить на ноль?
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26.11.2021 09:10 Ответить
В Індії і російськомовних на душу населення менше...
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26.11.2021 09:11 Ответить
Патамушта у Індії вакцинування в один час стало обов'язковим, з-під палки, як і у Китаю. Тому при густій заселено ті в деяких регіонах, низькій гігієні у Індії вакцинували навіть бомжів у великих містах. Я вакцинований. Зробив це усвідомлено. Ніяких побічних ефектів у вигляді радіаційного фону, чи чіпу, що реагує на SQR - скенер, чи блютуз немає. І роги зіз зайвими кінцівками не виросли. 😊 Повторю все ж свю думку. Вакцинація повинна бути добровільною, усвідомлено. Для цього держава мала провести таку ж агітацію, лікбез та рекламу, як вона робить стосовно "великого крадівництва", на яке гроші є, а на боротьбу з КОВІДом немає. Я розумію людей, які не бажають вакцинуватися. Адже по їхніх мізках потужно проїхалася реклама антиваксерної істерії. Держава нічого не зробила, щоб зівелювати 'ї вплив. Тому повторю ще раз - винні не люди, а державний апарат у такій високій смертності.
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26.11.2021 09:16 Ответить
Индия, вакцинировано 30%.
Польша - 53% .
Повторяю на "всех перекрестках", уровень смертности зависит от уровня медицины! В случае с короной, от алгоритма лечения в реанимации.
А вакцинироваться не хотят, потому что не верят власти (и не только нашей). Власть брешет хуже собаки, кто ей поверит.
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26.11.2021 09:37 Ответить
Я ж написав, що в Індії обов'язковою стала вакцинації у місцях великого скупчення людей. Десь по далеких селах цього звісно ж не робили. Це перше і головне. І друге. На сьогодні у Індії вакциновано 56 відсотків всього населення. З них 30 відсотків - двома дозами.
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26.11.2021 10:52 Ответить
Ляшко ошибся...это не плато...это просто ровное дно...
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26.11.2021 09:28 Ответить
Хехе, а поляки упорно движутся вперёд. Вот вот нас обойдут.
54% проколотых дважды, 6% трижды. Хто там пел про влияние процента вакцинации на смертность?
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26.11.2021 09:55 Ответить
Только от 75% вакцинированных уменьшается смертность.

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26.11.2021 18:58 Ответить
Висока смертність від КОВІДа серед українців: Це непристойна бідність населення; дорожнеча ліків та лікування; і приступна (інакше і не скажеш),халатність до самого вакцинування населення.
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26.11.2021 10:19 Ответить
В Украине утилизируют 400 000 доз вакцины AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Интерфакс-Украина".

Поэтому вакцину свозят в склады, свозят в национальный состав, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после того передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию, отметил он.

"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не "Астразенеку". Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют", - назвал Кузин причины, почему вакцину не успели использовать.
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26.11.2021 10:36 Ответить
 
 