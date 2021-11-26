Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 571 810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7088 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 260 311 551 случай инфицирования, из них 571 810 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 199 480 человек, из них 7088 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 235,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и Европе.