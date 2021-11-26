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РФ создает истерию о наступлении, чтобы иметь шанс оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ создает истерию о наступлении, чтобы иметь шанс оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников

Сообщения об угрозе эскалации между Россией и Украиной являются информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию Российской Федерации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 2014 года идет гибридная война. Гибридная война имеет разные проявления, в том числе одним из основных элементов является информационная война и вот сейчас мы с вами видим очередное развертывание, очередную эскалацию в первую очередь именно информационной войны", - отметил Резников.

Он обратил внимание на то, что все звучащие из кремлевских рупоров месседжи направлены на внутреннюю аудиторию.

"Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить", - отметил Резников.

Также смотрите: "Какой смысл россиянам разбомбить все в Украине, если они хотят ее захватывать?" - Резников. ВИДЕО

Министр обороны также считает, что сегодня происходит проверка демократического мира на устойчивость и способность противостоять агрессивной политике РФ.

"Проходит сейчас стресс-тест НАТО, проходит стресс-тест Европейского Союза, начался он с Литвы, затем продолжился в Польше. Они вообще раскачивают мир на гибкость, и я соглашаюсь, что это "приглашение на танец" президента Байдена", - подчеркнул Резников.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
У них там, что при назначении на должность проходит конкурс " тупой и ещё тупее"?
Этот мужчина с мозгом 5-летней девочки не понимает, что переброска войск это мегадорого для понтов? А устраивать тесты для запада намного дешевле, угрожая ЯО?
Если это попытка успокоить украинцев, то очень глупая. Как я могу успокоиться, если мынистр обороны несёт чушь? Как я могу успокоиться, если знаю, что за безопасность страны отвечает дурак?
Идёт накопление сил вдоль границы. Естественно, оно поступательное.
Естественно, если идёт накопление, то когда то оно достигнет критической точки.
И не надо забывать, что глупость может лишь стимулировать агрессию.
Хочешь мира - готовься к войне.
Если есть угроза - при любых раскладах воспринимай её как серьёзную.
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26.11.2021 08:49
+7
РФ робить не істерію, а спецоперацію, якою одним махом заставляє Європу запустити її трубу "Північний погтік 2", змусити США сісти з ними за стіл переговорів, залякати Косоворотку, щоб пустив воду в Крим і звичайно прикрити свого резидента, власника туалетного папіру в офісі. Це коротка характеристика істерії тут і там когось. А якщо вийде - то під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть пробивати "коридор" до Криму і відрізавши доступ до моря українців, а то вони безсовісні, їздять відпочивати в Одесі, Херсон, Азовське море і мало їдуть в крим.
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26.11.2021 08:44
+5
ви, баранюри зеленські, нападати ху-ло буде на Україну, а не на НАТО! що ви робите для захисту, крім з усіх зливних зелених бачків розповідати, що "всьо хорошо, прєкрасная Зельонськая маркіза"???
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26.11.2021 08:48
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Правила форума Совет форумчан
хто вам підбірає слова для виступу, шановний? Де щоденне нагадування про зовнішнє втручання мордора у внутрішні справи України?🤬
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26.11.2021 08:40 Ответить
Й без такого гумного міністра зрозуміло, що 100 тисячної группіровки мокшів для нападу на країну , що за добу може виставити 500 тисяч вояків явно недостатньо.
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26.11.2021 08:41 Ответить
Сказочник.За добу!
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26.11.2021 08:46 Ответить
Дурінь думкою багатіє. Нікого додатково до існуючої чисельності ВСУ не буде додано. Рашка дуже швидко знищить все з повітря, а потім танкові атаки, та десанти з моря остаточно все захоплять. Блазень з шоблою швидко втечуть.
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26.11.2021 09:14 Ответить
С одной стороны Украину защищать как бы нужно, но когда понимаешь, что будешь защищать не только Украину, но и мамму римму с зебилским кодлом, то что-то лучше я дома посижу - пусть зебилы воюют
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26.11.2021 09:21 Ответить
Я имею ввиду, что никакой человек в здравом уме не пойдет на войну защищать вот эту дрочь и блевотину зеленую:
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26.11.2021 09:22 Ответить
..
Я теж люблю фантастичні фільми , але не настільки .
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26.11.2021 09:53 Ответить
"Відбувається зараз стрес-тест НАТО"?...Відбувається зараз стрес-тест України!
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26.11.2021 08:42 Ответить
РФ робить не істерію, а спецоперацію, якою одним махом заставляє Європу запустити її трубу "Північний погтік 2", змусити США сісти з ними за стіл переговорів, залякати Косоворотку, щоб пустив воду в Крим і звичайно прикрити свого резидента, власника туалетного папіру в офісі. Це коротка характеристика істерії тут і там когось. А якщо вийде - то під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть пробивати "коридор" до Криму і відрізавши доступ до моря українців, а то вони безсовісні, їздять відпочивати в Одесі, Херсон, Азовське море і мало їдуть в крим.
показать весь комментарий
26.11.2021 08:44 Ответить
ви, баранюри зеленські, нападати ху-ло буде на Україну, а не на НАТО! що ви робите для захисту, крім з усіх зливних зелених бачків розповідати, що "всьо хорошо, прєкрасная Зельонськая маркіза"???
показать весь комментарий
26.11.2021 08:48 Ответить
як що?!( от недавно перевірили на практиці чи літає військова техніка....літає, правда тільки для "віп-персон" й тільки на день народження...але ж літає...
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26.11.2021 08:55 Ответить
Центр протидії дезінфо очолює дитинка рівня тікток Це злочин!
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26.11.2021 08:49 Ответить
У них там, что при назначении на должность проходит конкурс " тупой и ещё тупее"?
Этот мужчина с мозгом 5-летней девочки не понимает, что переброска войск это мегадорого для понтов? А устраивать тесты для запада намного дешевле, угрожая ЯО?
Если это попытка успокоить украинцев, то очень глупая. Как я могу успокоиться, если мынистр обороны несёт чушь? Как я могу успокоиться, если знаю, что за безопасность страны отвечает дурак?
Идёт накопление сил вдоль границы. Естественно, оно поступательное.
Естественно, если идёт накопление, то когда то оно достигнет критической точки.
И не надо забывать, что глупость может лишь стимулировать агрессию.
Хочешь мира - готовься к войне.
Если есть угроза - при любых раскладах воспринимай её как серьёзную.
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26.11.2021 08:49 Ответить
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26.11.2021 08:54 Ответить
Еще польностью не сдох Ссср в августе 1991 года,а РАБссия напала на Таджикистан в 1992 году...
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26.11.2021 09:03 Ответить
Московия и в июле 1941года опять полезла войной на Финляндию, у московитов просто природа такая
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26.11.2021 09:06 Ответить
Нужно организовать турне 95 квартала по фронтам периметра Украины, для поднятия настроения воинов Украинской армии и гасить
истерию о наступлении.
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26.11.2021 09:04 Ответить
Звиздец...плюс к презу полному дегенерату с дружком кацапским агентом,у нас ещё и министр обороны полный идиот -вот лишнее доказательство тому,что зеголосилки или полные кретины,или враги Украины,спецом ослабившие страну -третьего просто нет
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26.11.2021 09:06 Ответить
Он все правильно говорит. Надо готовится.
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26.11.2021 09:15 Ответить
Так почему не начали готовится до сих пор...или он на должность потрындеть пришел?хотя кого вор и наркоман мог назначить...
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26.11.2021 09:19 Ответить
Скоріше б вже. Ніхто нічого не робить, ніякого бізнесу, ніяких нових проектів, інвестицій - Україна сидить на тривожних заплічниках та чистить зброю.
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26.11.2021 09:06 Ответить
На Кавказе шухер...Чечня может напасть на Ингушетию...к границам стягиваются войска с обеих конфликтующих сторон...
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26.11.2021 09:07 Ответить
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26.11.2021 09:08 Ответить
Все сказав Лесь Подерев"янський - " Нація, яка під час війни обрала блазня - хоче бути знищеною." І так невдовзі і станеться.
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26.11.2021 09:10 Ответить
створює істерію про насту щоб наступити. Дурь дурная.
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26.11.2021 09:17 Ответить
Не тим займається міністр! Треба не обсасувати тему чи буде наступ параші чи ні, а постійно укріпляти обороноздатність держави!!! Коли міністр увійде в курс справ МОУ?!
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26.11.2021 09:20 Ответить
НАТО працює на випередження, щоб не дати кацапам наломати дров.
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26.11.2021 09:29 Ответить
Міністр правий. Орки нагнітають. Це відчувається по заявах їхніх публічних осіб. Їм важливо знайти привід, аби звинуватити Україну, а потім пояснити свому населенню, що їхня війна проти України "тіпа визвольна", "тіпа народна". Важливо "на вході" викрити їхню брехню. І тоді їм доведеться спростовувати та виправдовуватись, а не звинувачувати.
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26.11.2021 09:30 Ответить
Он ничего не путает? Истерию как раз раскручивают западные и украинские СМИ.
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26.11.2021 09:40 Ответить
Для кацапів з бронепоїзда повторюю, що НАТО працює на випередження, щоб не дати кацапам наломати дров і пробити їхнє ''сумасшествіє'' з нав'язливою ідеєю про так звану срану недоімперію..
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26.11.2021 09:58 Ответить
 
 