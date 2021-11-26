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У Украины есть неплохие карты на руках против "Северного потока-2", - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

У Украины есть неплохие карты на руках против

У Украины есть неплохие карты на руках для того, чтобы газопровод "Северный поток-2" получил "желтую карточку" от новой коалиции в Германии.

Такое мнение высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол отметил, что позиция Киева в Берлине известна, о ней наша сторона постоянно сигнализирует.

По словам Мельника, вопрос судьбы "Северного потока" нельзя оставлять на откуп технического регулятора, но нужно не допустить, чтобы будущая коалиция самоустранилась политически из этого процесса.

Читайте: Германия согласовывает с США действия по "Северному потоку - 2", - спикер МИД ФРГ Зассе

"Именно над этем мы сегодня работаем и требуем, чтобы, несмотря на этот технический процесс сертификации, который, мы надеемся, все-таки не завершится успехом "Газпрома", чтобы политическая новая элита, которая приходит к власти в Берлине, смогла выставить желтую карту "Северному потоку". Я думаю, что такой шанс у нас сохраняется, и речь идет не только о позиции партии Зеленых, так и о позиции либералов, что у нас неплохие карты на руках. Я думаю, что игра еще далеко не завершена", - подчеркнул дипломат.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
У нас карты на руках, а у них карты в рукавах.

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26.11.2021 08:56
+2
Причем у нас гадальные карты, а у них стратегические.

У нас сидят и гадают "нападут- не нападут", а у них стягивают войска и намечают цели.
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26.11.2021 09:00
+2
Картьожники срані...
Йдіть геть, там грають у шахи.
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26.11.2021 09:03
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Он что завсегдатай казино? Карты, рулетки, дорожки?
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26.11.2021 08:52 Ответить
У нас карты на руках, а у них карты в рукавах.

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26.11.2021 08:56 Ответить
Причем у нас гадальные карты, а у них стратегические.

У нас сидят и гадают "нападут- не нападут", а у них стягивают войска и намечают цели.
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26.11.2021 09:00 Ответить
Картьожники срані...
Йдіть геть, там грають у шахи.
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26.11.2021 09:03 Ответить
Карты имеют каталы,хороший дипломат должен иметь аргументы и силу убеждения.
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26.11.2021 09:05 Ответить
Не пускай слюни
Такие деньги на ветер никто не выбросит
И ещё с сп-2 Германия будет иметь
За прокачку газа
А нашим политикам прежде чем открыть рот
Сядьте на пятую точку пос читайте до десяти
И только потом открывайте рот
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26.11.2021 09:05 Ответить
Карты то есть, только они краплёные.
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26.11.2021 09:10 Ответить
Може карти і хороші та в руках тупих гравців.
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26.11.2021 09:12 Ответить
Новый глава МИД Германии Аналена Бербок каже : я похороню это дерьмо Путлера
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26.11.2021 09:13 Ответить
Стадо Мавзолейных баранов..вы плохо читаете немецкую прессу...
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26.11.2021 09:15 Ответить
Партия Зеленыхь Германии Анналены Бербок будет иметь в новом правительстве Германии 5 или 6 министерских портфелей...,Анналена,Wellcome to Ukraine!!!
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26.11.2021 09:25 Ответить
Норвегия нарастила поставки газа в Европу до 311 миллионов кубиков в сутки и обошла ГрязьПром...

Норвегия Ты СуперДержава!!!
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26.11.2021 09:37 Ответить
норвежский газ будет и в Украине поплачьте мавзолейные...
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26.11.2021 09:43 Ответить
Но борьба за мавзолейный транзит продолжается.
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26.11.2021 09:57 Ответить
хорошо бы цену узнать на тот газ
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27.11.2021 00:18 Ответить
При такой игре актуально уже не наличие козырей на руках, а наличие канделябра в руках.
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26.11.2021 09:53 Ответить
Новое Коалиционное правительство Германии по факту создано,партия фрау Штази ХДС/ХСС проиграла выборы и переходит в оппозицию...,можно сказать спасибо Меркельша ты круто опустила Германию за 16 лет в кресле...и заслужила 1 Акцию ГрязьПрома...,ауффиддддеррзээнннн...
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26.11.2021 09:57 Ответить
У нас , за 30 лет, было немеряно козырей, ну и шо получилось? Надо еще научится ними управлять, РАЗБАЗАРИЛИ ВСЕ.
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26.11.2021 10:42 Ответить
Вот именно, пусть занимается делом вместо эпатажа
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26.11.2021 11:44 Ответить
 
 