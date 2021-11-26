У Украины есть неплохие карты на руках против "Северного потока-2", - посол Мельник
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У Украины есть неплохие карты на руках для того, чтобы газопровод "Северный поток-2" получил "желтую карточку" от новой коалиции в Германии.
Такое мнение высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Посол отметил, что позиция Киева в Берлине известна, о ней наша сторона постоянно сигнализирует.
По словам Мельника, вопрос судьбы "Северного потока" нельзя оставлять на откуп технического регулятора, но нужно не допустить, чтобы будущая коалиция самоустранилась политически из этого процесса.
"Именно над этем мы сегодня работаем и требуем, чтобы, несмотря на этот технический процесс сертификации, который, мы надеемся, все-таки не завершится успехом "Газпрома", чтобы политическая новая элита, которая приходит к власти в Берлине, смогла выставить желтую карту "Северному потоку". Я думаю, что такой шанс у нас сохраняется, и речь идет не только о позиции партии Зеленых, так и о позиции либералов, что у нас неплохие карты на руках. Я думаю, что игра еще далеко не завершена", - подчеркнул дипломат.
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У нас сидят и гадают "нападут- не нападут", а у них стягивают войска и намечают цели.
Йдіть геть, там грають у шахи.
Такие деньги на ветер никто не выбросит
И ещё с сп-2 Германия будет иметь
За прокачку газа
А нашим политикам прежде чем открыть рот
Сядьте на пятую точку пос читайте до десяти
И только потом открывайте рот
Норвегия Ты СуперДержава!!!