Ликвидированные после запуска БЭБ подразделения "экономики" и "К" в СБУ создали заново в другом департаменте. Баканов, как Вам не стыдно, - "слуга народа" Безуглая
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Вчера, 25 ноября, был исторический день СБУ. Согласно Закону о Бюро экономической безопасности, ликвидированы подразделения "экономики" и "К".
Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня исторический день в СБУ. Согласно Закону о Бюро экономической безопасности, ликвидированы подразделения "экономики" и "К"…и…тарам-пам-пам…созданы заново в ДЗНГ (Департамент защиты национальной государственности)", - отметила она.
Нардеп выразила уверенность, что в рамках реформы СБУ только комплекс мер в законопроекте 3196-Д "способен осилить гидру".
"Обращаюсь ко всем сознательным специалистам, помогайте голосованию законопроекта и реформе, как можете. Это вопрос вашего будущего, нашего будущего и национальной безопасности. И все-таки скажу это, а дальше уж буду говорить и больше: Баканов Иван Геннадиевич, как Вам не стыдно... или если Вас держат в заложниках, свяжитесь/дайте знать", - резюмировала парламентарий.
Пожалуйста, подождите...
юридичну оцінку її дій, як голови тої комісії. 😊 Мар' Яна жахнулася і вирішила терміново дистанційовуватись від зелених босів. 😊 Хоча тут у Мар' яни той же синдром - "царь хароший, а Малюта Скуратов, вибачте, Іван Баканов - не хароший самоуправець". Хоча Бакпнов - е та людина, щоб діяти без команди Єрмака, вибачте, Зєлєнского. Подивимось, що буде далі. 😊
https://www.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
Відповідь І Г Баканова
Продемонструвати самостійність зелених депутан ?
А чого ваш прєзік відмовив МВФ впровадити оподаткування виведених з країни коштів ?
Адже при ввезенні кошти оподатковуються.
ЦЕ так воно стимулює бізнес ? Годує офшори, негідник.
Морьяна развлекает Лохобанов
За что Украине такой позор ?