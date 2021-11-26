Ликвидированные после запуска БЭБ подразделения "экономики" и "К" в СБУ создали заново в другом департаменте. Баканов, как Вам не стыдно, - "слуга народа" Безуглая

Вчера, 25 ноября, был исторический день СБУ. Согласно Закону о Бюро экономической безопасности, ликвидированы подразделения "экономики" и "К".

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня исторический день в СБУ. Согласно Закону о Бюро экономической безопасности, ликвидированы подразделения "экономики" и "К"…и…тарам-пам-пам…созданы заново в ДЗНГ (Департамент защиты национальной государственности)", - отметила она.

Нардеп выразила уверенность, что в рамках реформы СБУ только комплекс мер в законопроекте 3196-Д "способен осилить гидру".

"Обращаюсь ко всем сознательным специалистам, помогайте голосованию законопроекта и реформе, как можете. Это вопрос вашего будущего, нашего будущего и национальной безопасности. И все-таки скажу это, а дальше уж буду говорить и больше: Баканов Иван Геннадиевич, как Вам не стыдно... или если Вас держат в заложниках, свяжитесь/дайте знать", - резюмировала парламентарий.

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