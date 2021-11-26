РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13636 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 999 42
СБУ (18701) реформы (3866) Безуглая (202) Бюро экономической безопасности (167)

Ликвидированные после запуска БЭБ подразделения "экономики" и "К" в СБУ создали заново в другом департаменте. Баканов, как Вам не стыдно, - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ликвидированные после запуска БЭБ подразделения

Вчера, 25 ноября, был исторический день СБУ. Согласно Закону о Бюро экономической безопасности, ликвидированы подразделения "экономики" и "К".

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня исторический день в СБУ. Согласно Закону о Бюро экономической безопасности, ликвидированы подразделения "экономики" и "К"…и…тарам-пам-пам…созданы заново в ДЗНГ (Департамент защиты национальной государственности)", - отметила она.

Нардеп выразила уверенность, что в рамках реформы СБУ только комплекс мер в законопроекте 3196-Д "способен осилить гидру".

"Обращаюсь ко всем сознательным специалистам, помогайте голосованию законопроекта и реформе, как можете. Это вопрос вашего будущего, нашего будущего и национальной безопасности. И все-таки скажу это, а дальше уж буду говорить и больше: Баканов Иван Геннадиевич, как Вам не стыдно... или если Вас держат в заложниках, свяжитесь/дайте знать", - резюмировала парламентарий.

Также читайте: Глава СБУ Баканов не пришел на презентацию "Слуг народа" о реформе СБУ

Ликвидированные после запуска БЭБ подразделения экономики и К в СБУ создали заново в другом департаменте. Баканов, как Вам не стыдно, - слуга народа Безуглая 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
А мене таки постійно веселить ця зелена зєбізяна.
показать весь комментарий
26.11.2021 08:57
+7
Денюшки нужно успеть нарубить пока клоун на троне,потом придут другие,а каждому хорошему бизнесу нужна хорошая,надежная крыша.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:02
+5
Вона не тільки безмозгла на 100%,а на 100% безсовістна.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мене таки постійно веселить ця зелена зєбізяна.
показать весь комментарий
26.11.2021 08:57 Ответить
Нууу, Мар'яна ввімкнула куций інтелект, або знайшла хорошого юриста, який надав їй юридичний аналіз дій ВСК, у якій вона голову і
юридичну оцінку її дій, як голови тої комісії. 😊 Мар' Яна жахнулася і вирішила терміново дистанційовуватись від зелених босів. 😊 Хоча тут у Мар' яни той же синдром - "царь хароший, а Малюта Скуратов, вибачте, Іван Баканов - не хароший самоуправець". Хоча Бакпнов - е та людина, щоб діяти без команди Єрмака, вибачте, Зєлєнского. Подивимось, що буде далі. 😊
показать весь комментарий
26.11.2021 09:30 Ответить
Ось вам коротенька відповідь від експерта вищої категорії
https://www.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
показать весь комментарий
26.11.2021 11:48 Ответить
тем временем зеленский с дружками набивает карманы ....
показать весь комментарий
26.11.2021 09:55 Ответить
ОДНО ГАРНО В НОВОСТИ ЧЕРТ БАКАНОВ ДРУХТ СОСЕДА ПО ДАЧЕ ВОВЧИКА начал свои войнушки за потоки бабла..... а это всегда приятно..... когда пауков кинули в одну баночку из под крему.. вазелину...
показать весь комментарий
26.11.2021 10:43 Ответить
Вона не тільки безмозгла на 100%,а на 100% безсовістна.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:00 Ответить
Ну не будут они на одну зарплату работать. Это только лохторат за минималку пашет )))
показать весь комментарий
26.11.2021 09:01 Ответить
Аккуратней, без клешней можно остаться
показать весь комментарий
26.11.2021 09:01 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 09:49 Ответить
Чому дивуватись, коли є це!

Подноготная крота Зермака | Сливки
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
показать весь комментарий
26.11.2021 09:01 Ответить
Просто їсти дуже хочеться
Відповідь І Г Баканова
показать весь комментарий
26.11.2021 09:02 Ответить
Денюшки нужно успеть нарубить пока клоун на троне,потом придут другие,а каждому хорошему бизнесу нужна хорошая,надежная крыша.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:02 Ответить
А кто до клоуна, уничтожил всех конкурентов Медведчука по поставке газа на АСЗ из Московии? Был там до Баканова какой-то хмырь, Грицак кажется.
показать весь комментарий
26.11.2021 11:52 Ответить
там навіть київська влада свого п'ятаки всунула, позакривавши по місту усі "не кошерні" заправки, що торгували газом. а тільки виїжджаєш за межі міста - їх безліч. було було...
показать весь комментарий
26.11.2021 12:01 Ответить
І ще по темі вагнергейт! https://www.youtube.com/watch?v=qee5R_jptqU
показать весь комментарий
26.11.2021 09:04 Ответить
Служба безпеки...кого/чого?
показать весь комментарий
26.11.2021 09:06 Ответить
Якби безумна маряна знала, які суми проходять через ці "департаменти" в СБУ, то за такі речі як сором, навіть не заїкалась
показать весь комментарий
26.11.2021 09:07 Ответить
Форенька....
показать весь комментарий
26.11.2021 09:07 Ответить
Це знову прикол? Знову розиграш надури дурнішого? Так 73% цього всеодно не зрозуміють, як і сама Безмозгла.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:07 Ответить
Хто б оце присоромлював би!
показать весь комментарий
26.11.2021 09:09 Ответить
хто небуть киньте сюди мем галустяна вахтера
показать весь комментарий
26.11.2021 09:11 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 09:22 Ответить
не цей, а "ой а кто ета сделал"
показать весь комментарий
26.11.2021 09:46 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 10:11 Ответить
уточнять просьбу надо бы ))))
показать весь комментарий
26.11.2021 10:12 Ответить
ну я ж просив вахтера, а не охоронця якого нада прастіть і атпустіть
показать весь комментарий
26.11.2021 10:18 Ответить
ой... действительно )))) это я туплю))) оно мне все однофигственно)))))))
показать весь комментарий
26.11.2021 10:20 Ответить
Давно Марьяну не бачив тут, щоб сказати їй пару того, що заслужила... Якось з лайком кловану заходила, і тільки...
показать весь комментарий
26.11.2021 09:14 Ответить
Останні півроку вона на "Імперії" - серед тамтешніх "полудурків" ошивалася Але я вже місяців три як у той "зоопарк" не заглядав!
показать весь комментарий
26.11.2021 10:36 Ответить
Ха! Пить кровь со всего живого - суть нашего государства. Косметическими реформами не обойдёмся
показать весь комментарий
26.11.2021 09:18 Ответить
Какая же она тупенькая. Говорят , что некрасивые женщины очень умные, но тут Боженька явно отдыхал.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:21 Ответить
СБУ , за літінанта Баканова , перетворилось на саму ганебну і безкорисну , наскрізь корупційну , державну силову стуктуру . Воно втратило всю довіру , і свої безпекові функції ,, перетворившись вже майже , на зразок якоїсь -банди , пана атамана Грицька Таврічєского .. .
показать весь комментарий
26.11.2021 09:22 Ответить
На кого розрахований цей цирк ?
Продемонструвати самостійність зелених депутан ?
А чого ваш прєзік відмовив МВФ впровадити оподаткування виведених з країни коштів ?
Адже при ввезенні кошти оподатковуються.
ЦЕ так воно стимулює бізнес ? Годує офшори, негідник.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:22 Ответить
пока зеленский и баканов делают свои дела
Морьяна развлекает Лохобанов
показать весь комментарий
26.11.2021 09:58 Ответить
у цирка выходной а клоунессу не предупредили???
показать весь комментарий
26.11.2021 09:24 Ответить
Безуглая просто не понимает, как трудно отойти от денежных потоков. Это наркотик для жадности
показать весь комментарий
26.11.2021 09:28 Ответить
она понимает, но работа такая ...
показать весь комментарий
26.11.2021 09:59 Ответить
Безумная,как тебе не стыдно было отмазывать д'ерьмака?
показать весь комментарий
26.11.2021 09:29 Ответить
Баканов Иван Геннадиевич и стыд, совесть? Простите, но это несовместимые понятия.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:35 Ответить
А где ж им столоваться тогда?
показать весь комментарий
26.11.2021 09:42 Ответить
Гребанный экибастуз ! Когда уже этот цирк угашенных клоунов закончится ???
За что Украине такой позор ?
показать весь комментарий
27.11.2021 02:20 Ответить
 
 