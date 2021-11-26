Новое правительство Германии должно дать сигнал Кремлю, что в случае вторжения в Украину его будет ждать настоящий апокалипсис, Армагеддон, - посол Мельник
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Украина ожидает, что новое правительство Германии объявит России жесткое предупреждение о новых возможных санкциях.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"То, что мы ожидаем сегодня от Берлина, от нового так называемого "светофорного" правительства - это объявления жесткого предупреждения, нового пакета "светофорных" санкций против Москвы, и в случае его анонса прямо сейчас это бы создало, по нашему мнению, эффект холодного душа на Кремль и испортило бы аппетит на новые военные авантюры" - сказал Мельник.
По его словам, такие санкции Германии должны были бы предусматривать ряд очень решительных шагов.
"Это и международная изоляция режима Путина, полный остракизм на мировой арене, введение комплексного эмбарго на российский импорт энергоносителей, это и газ, и нефть, и уголь, другие стратегические природные ресурсы, это и введение запрета на любые европейские инвестиции в России, замораживание всего российского имущества за границей, активов, банковских счетов. Одним словом, эти "светофорные" санкции должны были бы дать сигнал Кремлю сегодня, прямо сейчас, то в случае нового военного вторжения против Украины, его будут ждать не какие-то символические санкции против отдельных генералов, его будет ждать настоящий апокалипсис, настоящий Армагеддон", - подчеркнул дипломат.
Пожалуйста, подождите...
А те бряцання зброєю так, "розмішування води вилкою" не більше. І, це усе зроблено, що б відволікти маси від чогось більш Глобального, політичного.
Я розумію, що п'яному насрать куди стрілять.
Так само як у нас вроді заборона є а її просто купити де небудь... а заборона тільки бандюків і ментів кормить, хто хоче ітак купить а хто не хоче травитись гів... і при легалізації не купить
Плюс зупинка станка, знищить всі плани по обовязкових сертифікатах, просто в кризис всі зрозуміють як їх наїб.... І вийдуть на вулиці...
В Подмосковье газ не добывают. Вы себе представляете пятнадцати миллионный мегаполис, зимою, без газа? А насосы без воды работают?
Ну поставят в квартирах буржуйки, допускаю. А чем их топить станут, ламинатом и ковролином с ДСП?
А дерьмо станут прямо в окна высоток и многоэтажек выливать...
Так что раша может и переживет, та что по деревням)))
Вот допустим он не соврал. Зима. Россия атаковала Украину. Германия вводит запрет на российские энергоносители. Эмм... зимой.
Разве нам неизвестны маршруты всех газопроводов на территории РФ?
В Подмосковье газ не добывают. Вы себе представляете пятнадцати миллионный мегаполис, зимою, без газа? А насосы без воды работают?
Ну поставят в квартирах буржуйки, допускаю. А чем их топить станут, ламинатом и ковролином с ДСП?
А дерьмо станут прямо в окна высоток и многоэтажек выливать...
Так что раша может и переживет, та что по деревням)))
Нет, я написал, что в случае авиационных или ракетных налетов РФ на Украину, что является войной, Украина будут иметь все международные права на проведение диверсий на территории РФ. Надо будет взрывать газопроводы РФ. Ну а где потом Москва возьмет газ, чтобы на выходе из ее ГТС был газ в Германию, это уже забота Кремля, а не Киева.
Так что никаких приказов мы от Берлина (в этом случае) не увидим - война, есть война.
Да и похрен мне будут европейские слова, если кацапы разбомбят мой дом.
Увидим да еще и как. Потому как мы этот самый газ не производим, а лишь обеспечиваем транзит. И дотации всевозможные от ЕС получаем, а экономика Германии - считай её локомотив на котором все держится. А за свою сытую жизнь.. я не исключаю даже варианта ввода совместного их с рфией миротворческого контингента для обеспечения безопасности.
Ну или они просто прекратят финансирование и закроют рынки. Много мы без денег и помощи навоюем?
Это даже без учета начала войны с ядерного удара по Киеву, за которым им никто ничего кроме осуждения не сделает.
У Украины просто нет сегодня таких ракет, которые могут преодолеть ПВО РФ, а ПРО у них только Мацкву и прикрывает.
Но уж если на то пошло, то те наши суперракеты, которые штатовцы прозвали "Сатаной" и которые прорывают ПРО США, а не какой-то технически отсталой Московии, если у ракеты сократить одну ступень (заодно можно увеличить вес боеголовки), то такие точно и долетят и прорвут и ПВО и ПРО Московии. Но это малоцелесообразно.
У Украины есть другой, гораздо более дешёвый и даже более эффективный вариант. Это диверсионно-разведывательные группы укороченного состава, Спецназ у нас есть и хорошо подготовлен, хотя бы потому, что при СССР базы подготовки спецназа (в том числе подводные диверсионные силы) были на украинской территории.
Это в Московии "лиц кавказской национальности" отлавливали по внешнему облику, а для того чтобы чуточку подправить, подкацапить лицо украинца, много усилий не нужно. А их паспорта, с их прописками, на государственном уровне наштамповать ну никакой сложности нет.
Ну а дальше
- Тихо пішов,
- Тихо прийшов,
- Ворога знищенно,
- Як був наказ...
Ж/д и автодорожные мосты, компрессорные станции газопроводов (а в случае усиления их охраны и сами нитки газопроводов) - у кацапов реально не хватит ремонтных бригад.
Взяли кацапенСС под охрану газопроводы и мосты, ну тогда подстанции и линии электропередач, котельные в городах, объекты водоканалов и т.д. и т. п.
А транзит кацапского газа мы уже не обеспечиваем, а лишь страхуем врага, когда у него поломки на его ГТС.
Экономика Германии не локомотив ЕС, а паразитирующая, за счет более дешёвого газа из Кацапии.
Практически без помощи ЕС воюем уже восьмой год. Помощь в основном давали США, Великобритания, Канада.
Да, могут нанести ядерный удар по Киеву. А знаете что произойдет после этого? Есть такой термин "роза ветров". Мне не верьте, посмотрите куда радиоактивные облака понесло после аварии на ЧАЭС, которая недалеко от Киева. И будут у кацапов очаги заражения, аж до Уральских гор. Это по радиоактивному заражению местности еще с горем пополам можно ходить, а вот зараженный батон, зараженную картошку, зараженную рыбу, свинину... есть категорически не рекомендуется, потому как при попадании такой пищи в пищевод вы получите очень тяжело протекающую форму болезни, скорее всего с летальным исходом.
Сами же пишете, что их нет...
О диверсионных операциях я Вам и писал. Но вот экономика Европы очень зависит от росгаза... а кредиты нам дает ****. Плюс гляньте статистику экспорта - там ЕС доля значительно выше чем США. Вот это нам и закроют. Как миленькие... по одному окрику из кремля в стиле "+500".
Ну и плюс - будут ответки.
Конечно знаю.
https://meteopost.com/weather/climate-normals/kiev/
И смотрю. Допустим, все произойдет как говорит наш глава ГУР - в январе. Юг-югозапад. РФ на севро-востоке.
ДА и в целом за год... так-то больше к западу - северозападу.
Враг же превосходит нас по авиации, а наш единственный ответ будет в ДРГ.
Ну повозмущается Германия и Франция, Чехия и Венгрия - плевать. Ни США, ни ВБ, ни Канада, ни Австралия, ни Япония, ни Ю.К. нам слова в упрек за такие действия не скажут. Точно так же, как и Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Польша.
Неужели ЗЕрмаки?