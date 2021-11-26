Войска РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории в районе Золотого, - отчет СММ

Войска РФ препятствуют миссии ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 25 ноября, передает Цензор.НЕТ.

В 15:00 25 ноября патруль СММ на четырех автомобилях прибыл из подконтрольных правительству районов на место участка разведения сил и средств в районе Золотого. Наблюдатели планировали проехать в неподконтрольные правительству районы Луганской области для мониторинга ситуации.

"Два члена вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") не пропустили патруль Миссии, сославшись на "приказы от своих командиров"", - говорится в отчете".

Как отмечается, через 15 минут наблюдателям пришлось покинуть это место.

ОБСЕ акцентирует внимание на том, что подобные случаи происходили и раньше на этой неделе. В частности, 23 ноября и 25 ноября вооруженные формирования не позволили патрулям ОБСЕ пересечь линию столкновения по обоим направлениям в трех местах в Луганской области. Также 24 ноября наблюдатели не смогли провести мониторинг ситуации в Донецкой области.

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ОБСЕ напоминает, что Решением Постоянного совета ОБСЕ №1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа миссии по всей Украине.

"Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам критически важен для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач", - резюмировали в ОБСЕ.