США и Евросоюз призвали Россию к конструктивным переговорам в ТКГ: "РФ сторона конфликта и должна взять на себя ответственность"

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали Россию к конструктивному участию в мирных переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом заявили миссии США и ЕС при ОБСЕ на заседании Постоянного совета этой Организации в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию принимать конструктивное участие в Трехсторонней контактной группе и открыть все КПВВ вдоль линии столкновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданского населения", - заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.

Также читайте: "Похоже, Россия окончательно погрузила Минский процесс в кому. Грызлов тупо лжет", - Гармаш

Она также призвала РФ прекратить препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая согласно мандату должна отчитываться о событиях на всей территории Украины, включая временно оккупированный Россией Крым.

Миссия Евросоюза при ОБСЕ также заявила о глубоком беспокойстве по поводу "сохраняю чего тупика на переговорах в Трехсторонней контактной группе, а также нежелание России участвовать в Нормандском формате".

"Прошел более года с тех пор, как планировалось открыть КПВВ в Золотом и Счастье. К сожалению, эти пункты пропуска открыты только на подконтрольной правительству стороне. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку послу Кинунену и всем координаторам рабочих групп в содействии диалогу между сторонами. Мы призываем Россию, как сторону конфликта, взять на себя свою ответственность и добросовестно участвовать в дискуссиях ТКГ", - заявили в Евросоюзе.