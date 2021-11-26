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США и Евросоюз призвали Россию к конструктивным переговорам в ТКГ: "РФ сторона конфликта и должна взять на себя ответственность"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США и Евросоюз призвали Россию к конструктивным переговорам в ТКГ:

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали Россию к конструктивному участию в мирных переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом заявили миссии США и ЕС при ОБСЕ на заседании Постоянного совета этой Организации в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию принимать конструктивное участие в Трехсторонней контактной группе и открыть все КПВВ вдоль линии столкновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданского населения", - заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.

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Она также призвала РФ прекратить препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая согласно мандату должна отчитываться о событиях на всей территории Украины, включая временно оккупированный Россией Крым.

Миссия Евросоюза при ОБСЕ также заявила о глубоком беспокойстве по поводу "сохраняю чего тупика на переговорах в Трехсторонней контактной группе, а также нежелание России участвовать в Нормандском формате".

"Прошел более года с тех пор, как планировалось открыть КПВВ в Золотом и Счастье. К сожалению, эти пункты пропуска открыты только на подконтрольной правительству стороне. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку послу Кинунену и всем координаторам рабочих групп в содействии диалогу между сторонами. Мы призываем Россию, как сторону конфликта, взять на себя свою ответственность и добросовестно участвовать в дискуссиях ТКГ", - заявили в Евросоюзе.

Автор: Наталя Джума
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Без надії, але все ж таки сподіваюся, що після вже кількарічних дипломатичних закликів будуть якісь зрозумілі для Росії "заходи по примушенню до миру".
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26.11.2021 09:53 Ответить
Досить закликати до чогось кремлівського фашиста там вже немає з ким розмовляти! Невже не видно що в росії повним ходом йде пропаганда війни? В Україну вже мають летіти літаки з Томагавками і перекидатись Стелси, а не ось це дурнувате бе-бе-бе, типу ніхто нічого не розуміє!
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26.11.2021 09:57 Ответить
Хватит уговаривать бешеную собаку!
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26.11.2021 10:16 Ответить
Допризываются скоро. Пусть попробуют силой голоса и аргументов медведя их палатки выгнать или на тигра покричать. Демократы долбаные.
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26.11.2021 15:26 Ответить
 
 