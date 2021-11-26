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Бронежилет (117) Чаус (338) Антикоррупционный суд (1072)

Чауса доставили на первое судебное заседание в ВАКС в бронежилете, в зале охрана. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус был доставлен на подготовительное судебное заседание по делу о получении им взятки в бронежилете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" в фейсбуке.

"Подготовительное заседание по делу экс-судьи Чауса. Обвиняемый в защитном жилете. В зале охрана", - говорится в сообщении.

Чауса доставили на первое судебное заседание в ВАКС в бронежилете, в зале охрана 01
Чауса доставили на первое судебное заседание в ВАКС в бронежилете, в зале охрана 02
Чауса доставили на первое судебное заседание в ВАКС в бронежилете, в зале охрана 03
Фото: Судебный репортер

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд назначил сегодня, 26 ноября, подготовительное заседание по делу касательно обвинения бывшего судьи Николая Чауса.

Дело будет рассматривать коллегия судей - Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. Высший антикоррупционный суд продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 14 декабря 2021 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Цирк продовжується. Ну нічого. Бубочка не вічний.
Випливе все гімно однак.
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26.11.2021 10:16
+2
Неуловимый Джо
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26.11.2021 09:58
+2
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26.11.2021 10:25
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а каска где ?
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26.11.2021 09:53 Ответить
таки да, хоть бы кепку одели, а то простудится..
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26.11.2021 10:07 Ответить
та он закаленный ))) по селу в труселях пол дня ходил - и ничо )))))
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26.11.2021 10:25 Ответить
Баканов криворізька гопота .
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26.11.2021 12:00 Ответить
Неуловимый Джо
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26.11.2021 09:58 Ответить
почему не в трусах?
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26.11.2021 10:00 Ответить
а шарфик поверх броника зацените)))) моднячий чертяка))))
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26.11.2021 10:26 Ответить
Мож то трусы так подтянули?
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26.11.2021 11:12 Ответить
Не переймайтеся. Чаус фартовий. Он його крадуть-крадуть, а вкрасти не можуть.
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26.11.2021 10:00 Ответить
Понять і простіть?
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26.11.2021 10:02 Ответить
а чого без кевларової каски?
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26.11.2021 10:09 Ответить
Окна не зашторены и без каски. Какая преступная халатность со стороны охраны!
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26.11.2021 10:09 Ответить
Цирк продовжується. Ну нічого. Бубочка не вічний.
Випливе все гімно однак.
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26.11.2021 10:16 Ответить
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26.11.2021 10:25 Ответить
........"Чаус пошлепал было в сторону Крещатика, но тут на него со всех сторон налетели сотрудники НАБУ и надели на голову мешок. Через секунду на сотрудников НАБУ налетели сотрудники СБУ, сняли с Чауса мешок и надели свой. На сотрудников СБУ налетели сотрудники ГУР, украли у Чауса трусы и вступили в схватку с подоспевшими сотрудниками МВД. Пока длилась драка, очнулись сотрудники НАБУ и, схватив Чауса, попытались засунуть его в подъехавший фургон, но сотрудники СБУ порезали фургону шины, а сотрудники ГУР и МВД, временно объединившись, дружно отметелили сотрудников НАБУ, после чего вступили в схватку друг с другом.

_В.Рыбников/
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26.11.2021 10:27 Ответить
В бронежилете , а каску и броне очки чего не надели, ну зато ,броне галстуком модным украсили от дома Саакашвили ,который ему кстати не идёт,он в нём выглядит смешно
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26.11.2021 10:41 Ответить
НУ ВСЕ, КОЗИРІ СКІНЧИЛИСЯ, ПІШОВ ДЖОКЕР!
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26.11.2021 10:48 Ответить
Хочется верить, что присядет не в одиночестве.
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26.11.2021 10:50 Ответить
черговий фарс та клоунада від зелених ушльопків, цього козла добре видресирували і все піде за сценарієм дєрмака, схоже чаус відбудеться переляком та незручностями ще на деякий час після чого відновиться на посаді і знову почне "заробляти", здебільше відпрацьовуючи у зеленої плісняви а "роботи" обіцяють багато.
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26.11.2021 10:57 Ответить
Киллеры стреляют в голову
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26.11.2021 12:08 Ответить
 
 