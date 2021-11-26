Путина, кроме ОПЗЖ, в Украине никто не будет ждать. Почему он должен сюда припереться? - Данилов
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Единственный способ закончить войну на Донбассе – вывод российских войск из оккупированных территорий.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.
"В 21 веке, когда мы с вами говорим, что произойдут, гипотетически, события, что Путин должен напасть на независимую нашу страну, прийти в Киев. У меня вопрос: Кто его, кроме ОПЗЖ, здесь будет ждать? Где та помощь, на которую он здесь может рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые здесь никого не ждут, это наша земля. Почему он должен сюда припереться?" – подчеркнул он.
По словам Данилова, для того, чтобы война на Донбассе закончилась, нужны очень простые вещи.
"Они (российские войска. - Ред.) должны оттуда убраться. Все. Больше ничего нет. Нет минских, никаких других процессов не надо делать. Им нужно просто уйти с нашей земли. Точка", - подытожил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Ті, хто хоче причаститися до імперської величі.
пуйло преться не туди, де на нього чекають, а туди, куди він хоче.
В Грузії в 2008 на нього дуже чекали?
Ваш зеленський зробив ВСЕ щоб фуйло прийшло.
Чого ви не поїхали на безпекове конференцію у Канаді ? Послали якихось другорядних посадовців, статистів. Вас не цікавить безпека держави ?
а может обоSSраться на всю вселенную с Украиной и всем миром
не знаю как весь мир, но после этого паРаша - точно перестанет существовать
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???"СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
Так отправьте их к нему и не..шастать.
хватит умничать!!! больше заняться нечем???? идите работайте..проверяйте свою готовность к неожиданностям.... ибо и война и понос - всегда не ждано не гадано и внезапно...
у данилова память отшибло
(интересно было бы посмотреть на эту кремлевскую шваль, если бы был принят такой закон. Как бы они летели в московию, уговаривать плешивого отвести войска подальше...)