Путина, кроме ОПЗЖ, в Украине никто не будет ждать. Почему он должен сюда припереться? - Данилов

Единственный способ закончить войну на Донбассе – вывод российских войск из оккупированных территорий.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.

"В 21 веке, когда мы с вами говорим, что произойдут, гипотетически, события, что Путин должен напасть на независимую нашу страну, прийти в Киев. У меня вопрос: Кто его, кроме ОПЗЖ, здесь будет ждать? Где та помощь, на которую он здесь может рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые здесь никого не ждут, это наша земля. Почему он должен сюда припереться?" – подчеркнул он.

По словам Данилова, для того, чтобы война на Донбассе закончилась, нужны очень простые вещи.

"Они (российские войска. - Ред.) должны оттуда убраться. Все. Больше ничего нет. Нет минских, никаких других процессов не надо делать. Им нужно просто уйти с нашей земли. Точка", - подытожил секретарь СНБО.

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