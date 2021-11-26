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Путина, кроме ОПЗЖ, в Украине никто не будет ждать. Почему он должен сюда припереться? - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Путина, кроме ОПЗЖ, в Украине никто не будет ждать. Почему он должен сюда припереться? - Данилов

Единственный способ закончить войну на Донбассе – вывод российских войск из оккупированных территорий.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.

"В 21 веке, когда мы с вами говорим, что произойдут, гипотетически, события, что Путин должен напасть на независимую нашу страну, прийти в Киев. У меня вопрос: Кто его, кроме ОПЗЖ, здесь будет ждать? Где та помощь, на которую он здесь может рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые здесь никого не ждут, это наша земля. Почему он должен сюда припереться?" – подчеркнул он.

По словам Данилова, для того, чтобы война на Донбассе закончилась, нужны очень простые вещи.

"Они (российские войска. - Ред.) должны оттуда убраться. Все. Больше ничего нет. Нет минских, никаких других процессов не надо делать. Им нужно просто уйти с нашей земли. Точка", - подытожил секретарь СНБО.

Читайте также: Новое правительство Германии должно дать сигнал Кремлю, что в случае вторжения в Украину его будет ждать настоящий апокалипсис, Армагеддон, - посол Мельник

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Как не печально признавать,но я вижу очень много людей,которые ждут кацапов и ненавидят Украину. И что самое интересное,я знаю нескольких людей,которые не вакцинируются,а ждут Спутник чтобы ним вакцинироваться.И это довольно далеко от зоны АТО,вот в чем печалька.Иуд полно везде.
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26.11.2021 09:57
+8
Та окрім ОПЗЖ "гнид" вистачає на всіх рівнях! Терміново приймайте закон про колабораціонізм. Колаборанти не менша загроза для держави.
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26.11.2021 09:58
+8
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26.11.2021 10:21
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Ті, хто жадає увірвати свій шматок у безладі війни.
Ті, хто хоче причаститися до імперської величі.
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26.11.2021 09:54 Ответить
Пф, каломойській і аналоги. А вся ця зєбільня - антураж. Проте, як це вбити в череп малоросів?(
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26.11.2021 11:08 Ответить
Типовий зелений скоморох.
пуйло преться не туди, де на нього чекають, а туди, куди він хоче.
В Грузії в 2008 на нього дуже чекали?
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26.11.2021 09:54 Ответить
Данілка врьоть...
Ваш зеленський зробив ВСЕ щоб фуйло прийшло.
Чого ви не поїхали на безпекове конференцію у Канаді ? Послали якихось другорядних посадовців, статистів. Вас не цікавить безпека держави ?
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26.11.2021 09:55 Ответить
потому что туда поехал Порошенко
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26.11.2021 12:25 Ответить
Данілов не повірить, але церква кремлівського Сатанату спить і бачить, як зустрічає з хоругвами своїх єдиновірців в Україні. А Данілову варто було б цьому завадити.
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26.11.2021 09:56 Ответить
Как не печально признавать,но я вижу очень много людей,которые ждут кацапов и ненавидят Украину. И что самое интересное,я знаю нескольких людей,которые не вакцинируются,а ждут Спутник чтобы ним вакцинироваться.И это довольно далеко от зоны АТО,вот в чем печалька.Иуд полно везде.
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26.11.2021 09:57 Ответить
Та окрім ОПЗЖ "гнид" вистачає на всіх рівнях! Терміново приймайте закон про колабораціонізм. Колаборанти не менша загроза для держави.
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26.11.2021 09:58 Ответить
Закон в этой ................. ничего не решает.
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26.11.2021 10:28 Ответить
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26.11.2021 09:59 Ответить
випхати усіх ********** без грошей та майна (конфіскувати на користь держави)!
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26.11.2021 10:02 Ответить
А чого Вова Пу приперся в Крим, в Довбас?
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26.11.2021 10:07 Ответить
Путіна у Києві чекатиме вся ОПа з власівською ганчіркою.
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26.11.2021 10:14 Ответить
Ты что, забыл как было в 2014 году в Луганске и Донецке? Малороссы-ватники триколорами махали и звали путина. И таких уродов в Украине еще полным-полно на юго-востоке Украины
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26.11.2021 10:15 Ответить
фуйло уже обоSSрался на весь шарик с Крымом и Донбасом
а может обоSSраться на всю вселенную с Украиной и всем миром
не знаю как весь мир, но после этого паРаша - точно перестанет существовать
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26.11.2021 10:17 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???"СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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26.11.2021 10:19 Ответить
На жаль ніхто не намагаєтся боротися з п'ятою колоною ,а вони не тільки опзж ,є багатол серед слуг всякі бужанські ,дубінські ,цтакож всякі мураєви і шаріі ,це більшість олігархів ,та що там говорити вони є навіть в ОП і силових структурах.
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26.11.2021 10:19 Ответить
Путіна крім ОПЗЖ в Україні ніхто не чекатиме. Джерело: https://censor.net/ua/n3301706
Так отправьте их к нему и не..шастать.
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26.11.2021 10:19 Ответить
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26.11.2021 10:21 Ответить
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26.11.2021 10:22 Ответить
а он приперается только когда его ждут ????? шо за бред???
хватит умничать!!! больше заняться нечем???? идите работайте..проверяйте свою готовность к неожиданностям.... ибо и война и понос - всегда не ждано не гадано и внезапно...
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26.11.2021 10:23 Ответить
І це секретар рнбо? 😡 Ви уявляєте, якби ця "альтернативно обдарована " команда зелених ідіотів отримала країну в тому стані, якому вона була в 2014 році....
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26.11.2021 10:25 Ответить
Поздно пить Боржоми...,США Британия Канада и Швеция уже готовы отправить в Украину свой спецназ...
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26.11.2021 10:28 Ответить
В виде наблюдателей. И при шухере быстро свалят.
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26.11.2021 10:31 Ответить
У тебя портрет путина припасен под диваном на всякий случай?
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26.11.2021 10:34 Ответить
в крыму тоже все были граждане украины и никто россию не звал.
у данилова память отшибло
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26.11.2021 10:30 Ответить
Сейчас куйло как раз единственный, кто может спасти зе-сепара и дерьмака с демченко от грядущего тюремного срока.
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26.11.2021 10:34 Ответить
Зеля с Демченко в любой момент могут сесть на самолёт и улететь в Ростов. И никто им не помешает.
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26.11.2021 10:41 Ответить
Я бы проголосовал за такого президента!!! И за Пороха!!!!
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26.11.2021 10:47 Ответить
среди сброда из ЗЕбалагана мамзель Мандель кажется кладезью ума, ещё у ей сиськи есть,до пупа!
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26.11.2021 10:51 Ответить
А ОПЗЖ ниоткуда не взялось,за эти политиков проголосовало энное количество совкодрочеров и хохляцкого быдляка-какаразница на демократических выборах.Этот электорат считает Россию и СССР своей родиной и ненавидят все украинское.Это они во главес Бойко,Мураевым,Витренко побегут с цветами встречать дорогих владимвладимировича и рамзанахматовича.
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26.11.2021 11:05 Ответить
Петушарий и мураев еще будет рад ! Так что есть кого сейчас уничтожать внутри страны !
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26.11.2021 11:33 Ответить
А чому ми чекаємо коли Опзж і його прихильники "встромлять" ножа в спину незалежній Україні!? Може пора їх ізолювати і конфіскувати все награбоване майно у бойок, шуфричів, медведчуків...... ?! А то буде пізно. Ви ж їх всіх знаєте. Підстава, зрада Україні і пропоганда ідеології агресора, послідовна підривна робота проти держави ще з початку незалежності на підрив вступу в НАТО, ЄС. І сьогодні маємо наслідки
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26.11.2021 11:54 Ответить
В случае вторжения, ОПЗЖ должно быть уничтожено физически, по законам военного времени, показательное повешение - то, что должно случиться с Робиновичем, шуфричем, Бойко и т.д. Киву можно просто **********.
(интересно было бы посмотреть на эту кремлевскую шваль, если бы был принят такой закон. Как бы они летели в московию, уговаривать плешивого отвести войска подальше...)
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26.11.2021 11:56 Ответить
Если кацапы действительно нападут на Украину, то рейтинг ОПСЖ взлетит в разы, весь многомиллионый электорат Зедебила переметнется к Медведчуку и компании, которая будет идти под лозунгом "главное чтобы не стреляли и плохой мир с Россией на любых условиях лучше любой реальной войны."........ И скажите что я не прав..........
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26.11.2021 12:02 Ответить
верно заявил.
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26.11.2021 18:04 Ответить
 
 