"Слуга народа" Вениславский о возможности введения военного положения: Это один из реальных вариантов, но пока оснований для этого нет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В связи с возможным расширением агрессии Российской Федерации не исключается вариант введения в Украине военного положения.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил народный депутат "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
"Если из потенциальной угрозы мы увидим реальную угрозу, рост агрессии, то, конечно же, может быть и военное положение - согласно Конституции и закону Украины", - сказал он.
Вениславский подчеркнул, что сейчас нет условий для этого.
"То есть исключать (введение военного положения. – Ред.) нельзя. Но это может быть один из реальных вариантов. Но сейчас этой реальности пока, к счастью, нет", — резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Поки сім міняють...то ще нема підстав.
Просто щось ввести ? А для чого ви будете вводити надзвичайний стан ?
Щоб відібрати в людей транспорт і бензин ? Якесь інше майно ?
Трудову діяльність розпочав у 1986 р. робітником будівельної бригади колгоспу ім. Леніна (смт Олика).
Фахівець у галузі державотворення.
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Краще б не змінював першу професію. Слуга народу, блджад!
Бізнес зупиняється.
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Трапиться - зняти піджак з краваткою, вдягнути камуфляж та обвіситися снарягою - справа 10 хвилин.
к чему бы это???
преЗЕнелох думает так замять и снивелировать свои зашквары и проё**....