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Новости Происшествия
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ДТП (7445) прокуратура (4869) Харьковщина (4140)

Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП под Харьковом, проехал на красный сигнал светофора. Он задержан и пройдет проверку на состояние опьянения, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП под Харьковом, проехал на красный сигнал светофора. Он задержан и пройдет проверку на состояние опьянения, - прокуратура

Стали известны подробности смертельного ДТП под Харьковом, в результате которого погибли три человека и пятеро были травмированы. Как известно, вечером 25 ноября на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подробности ДТП РБК-Украина рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, ДТП произошло около 17:30 часов 25 ноября.

"По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри", - рассказал Чубенко.

В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.

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В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.

"Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - уточняет Чубенко.

По словам Чубенко, после осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.

"Завтра водителю МАН будет сообщено о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителю содержание под стражей", - рассказывают РБК-Украина в Харьковской областной прокуратуре.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
І де в цьому ДТП, лисі шини, фари чи кермо несправне, або тріснуте лобове скло? Про які так розказують гаїшнікі, що виправдати чергові побори на дорогах, щодо тих станцій техогляду на дорогах, після того, як всі проходять чергове ТО.
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26.11.2021 10:26
+3
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26.11.2021 10:38
+3
що не новина про ДТП - все Харків....(((
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26.11.2021 10:48
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Правила форума Совет форумчан
І де в цьому ДТП, лисі шини, фари чи кермо несправне, або тріснуте лобове скло? Про які так розказують гаїшнікі, що виправдати чергові побори на дорогах, щодо тих станцій техогляду на дорогах, після того, як всі проходять чергове ТО.
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26.11.2021 10:26 Ответить
Все Завжди залежить від адекватності водіЯ . можна місяцями їздити з несправностями,але враховуючи їх .а можна думати що ти ще той перець,але навіть не розуміючи ,що ти дебіл.
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26.11.2021 11:00 Ответить
Є правила дорожнього руху. Тобі не подобається правило що не можна їздити на "лисій резині"? Добивайся його зміни, а не май претензій до поліції на рахунок цього. Якщо притензії на рахунок хабарів, то при чому тут "лисі колеса" чи тріснуте шкло?
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26.11.2021 15:29 Ответить
Проверьте его ещё и на умственные способности
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26.11.2021 10:34 Ответить
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26.11.2021 10:38 Ответить
а чего - будет? а не уже проверен???
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26.11.2021 10:39 Ответить
Может еще отказаться от проверок, как это сделал быдлохарьковский мажор...
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26.11.2021 11:39 Ответить
может...но так как видимо не сильно мажористый... могут и не рекомендовать этого делать... (по почке)
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26.11.2021 11:47 Ответить
що не новина про ДТП - все Харків....(((
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26.11.2021 10:48 Ответить
Ехали куда-то люди, думали о своем насущем, а потом в один миг херакс привет с крыши и смерть....Правдивые и страшные слова товарищ Булгаков сказал через героя книги.
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26.11.2021 10:52 Ответить
"Беда в том, что человек порой внезапно смертен. Вот в чем фокус" (с)
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26.11.2021 11:01 Ответить
Грозіт ДО 10 років. А скільки років могла ще жити 3-річна дівчинка? А 49 річна жінка? А водій? Розчавити його катком для асфальту і щоб так лежав, як реклама для ваділ.
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26.11.2021 11:02 Ответить
Что там в Харькове постоянно на красный едут? Может там уже пора или светофор как то перевернуть или цвета поменять, что б красный разрешал движение у них.
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26.11.2021 11:08 Ответить
Быдло...
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26.11.2021 11:41 Ответить
Но как бы кем бы они не были, но надо что то решать именно в Харькове, ведь больше такого количества нарушений и таких последствий нигде в Украине нет.
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26.11.2021 11:44 Ответить
Все началось с того, что 16-летний сын рыга-депутата каратуманова сбил насмерть студента на дороге.
Тогдашний прокурор толи синчук, толи кривобок, ублюдка отмазал, внаглую отмазал, а быдло вновь выбрало в депутаты не только папашу, но и подросшего ублюдка...
И что можно с этим сделать, если в Украине нет судебной и правоохранительной системы(еще старый уголовник кучма это разрушил), а большинство избирателей(тот самый нарид) это устраивает?
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26.11.2021 12:16 Ответить
Все это интересно, но почему именно в Харькове. И к стати не расписывайтесь за весь нарид, а то сильно наших президентов напоминаете: законы выполнять не хотят, а только знают что хочет нарид.
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26.11.2021 12:31 Ответить
Да вижу каждый день эти полчища быдла. Если есть сомнения, достаточно залезть на сайт ЦВК и посмотреть, кого это быдло все 30 лет выбирает, сравнить эту богом проклятую деревню с городами Украины.
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26.11.2021 12:39 Ответить
Во во я ведь и говорю что пора же с этим что то делать.
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26.11.2021 12:43 Ответить
Мои соболезнования людям,которые потеряли в этой аварии родных и близких.А теперь вопрос - если водила фуры пойдёт в отказ,что не он был за рулём,то как копы докажут,что это был он(в случае с нардепом Трухиным это прокатило)?
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26.11.2021 11:18 Ответить
Через 4 часа проверка уже бесполезна.
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26.11.2021 11:21 Ответить
Проверка на что, на вшей? Хорошо что мы не в каменном веке живем и нынешняя медицина способна выявлять наличие алкоголя и через куда более длительное время чем 4 часа.
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26.11.2021 11:37 Ответить
наявність так, а от кількість проміле краще відразу на місці перевіряти(або в лікарні).
І так Ви певно з наркотою плутаєте яку можна і через місяць в організмі виявити.
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26.11.2021 12:13 Ответить
почему погибли трое не Ясно неудаачники сахарные они же в авто
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26.11.2021 17:09 Ответить
А как они проверят водителя на недосып...а ведь это равносильно запрещено правилами наравне с употреблением алкоголя и наркотиков...
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26.11.2021 17:18 Ответить
 
 