Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП под Харьковом, проехал на красный сигнал светофора. Он задержан и пройдет проверку на состояние опьянения, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Стали известны подробности смертельного ДТП под Харьковом, в результате которого погибли три человека и пятеро были травмированы. Как известно, вечером 25 ноября на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подробности ДТП РБК-Украина рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
По его словам, ДТП произошло около 17:30 часов 25 ноября.
"По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри", - рассказал Чубенко.
В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.
В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.
"Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - уточняет Чубенко.
По словам Чубенко, после осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.
"Завтра водителю МАН будет сообщено о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителю содержание под стражей", - рассказывают РБК-Украина в Харьковской областной прокуратуре.
Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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Тогдашний прокурор толи синчук, толи кривобок, ублюдка отмазал, внаглую отмазал, а быдло вновь выбрало в депутаты не только папашу, но и подросшего ублюдка...
И что можно с этим сделать, если в Украине нет судебной и правоохранительной системы(еще старый уголовник кучма это разрушил), а большинство избирателей(тот самый нарид) это устраивает?
І так Ви певно з наркотою плутаєте яку можна і через місяць в організмі виявити.