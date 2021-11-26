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Новости За рубежом Газовая война
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Газ (10099) Газпром (3166) Путин (29871) Россия (91317) Сербия (350) Вучич (40)

Вучич на встрече с Путиным договорился о поставках Сербии газа за $270 за тысячу кубов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вучич на встрече с Путиным договорился о поставках Сербии газа за $270 за тысячу кубов

Сербия продолжит платить $270 долларов за 1000 кубометров газа в течение первых шести месяцев 2022 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с Владимиром Путиным в Сочи.

"Нам удалось получить… на следующие шесть месяцев цену на газ в $270, так что цена для нас не изменилась. Мы также увеличиваем объемы газа на эти шесть месяцев и получили гибкость в ежемесячных поставках, о чем я особенно просил президента Путина", – сказал Вучич на пресс-конференции после встречи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Сербия покупает почти весь газ у "Газпрома". Внутренняя добыча покрывает лишь 15% потребления страны.

Текущее соглашение Сербии с Газпромом, подписанное в марте 2013 года, истекает 31 декабря 2021 года.

Также читайте: Сербия ведет себя на Западных Балканах, как РФ с Украиной и Беларусью,- премьер Косово

Вучич сказал, что они с Путиным "также говорили о долгосрочном контракте, но пока я его не подпишу, я не имею права об этом говорить".

"Очевидно, что политическая лояльность – важная составляющая формулы, по которой Газпром рассчитывает цену на газ для своих клиентов", – прокомментировал сделку глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Он добавил, что цена российского газа для Беларуси составляет $128 за 1000 кубов, для Молдовы – $460.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
сербы традиционно встали раком....
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26.11.2021 10:31
+9
Да , видно задницу путлеру достойно вылизал!
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26.11.2021 10:28
+7
Скока там того газа Сербам, два баллона?
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26.11.2021 10:28
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Правила форума Совет форумчан
а что продал взамен? цена в 270 баксов в итоге будет ой как высока.
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26.11.2021 10:21 Ответить
нагнулся
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26.11.2021 10:54 Ответить
Проблема торгу винекне коли ерефії стане нецікава Україна. А зараз кожному європейському цвіркуну є що запропонувати. Нас з тобою.
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26.11.2021 11:07 Ответить
как показала, причем неоднократно, история, полную цену в итоге приходится заплатить. иногда не сразу, спустя годы и даже десятилетия, но все равно приходится.
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26.11.2021 11:13 Ответить
Але ми с тобою про це можемо і не взнати. Не доживемо.
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26.11.2021 11:15 Ответить
даааа, серьезный през... газом торгует... цены устанавливает... дегенерат какой-то, а не през....
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26.11.2021 10:24 Ответить
Скока там того газа Сербам, два баллона?
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26.11.2021 10:28 Ответить
Да , видно задницу путлеру достойно вылизал!
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26.11.2021 10:28 Ответить
У ***** постоянные запоры, а виноваты в этом Лукашенко, Земанн, Сиярто, Додон, а теперь и Вучич
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26.11.2021 11:22 Ответить
Да они не так уж и виноваты, их доля достаточно мала по сравнению с теми кто в Рашке ему лижет! Вот там эйфория! Ему и туалетной бумаги не надо!
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26.11.2021 11:29 Ответить
как и Германия за такую же цену
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26.11.2021 13:06 Ответить
Минетами доплатят.
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26.11.2021 10:29 Ответить
сербы традиционно встали раком....
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26.11.2021 10:31 Ответить
несподіванка 🤡💩🚽
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26.11.2021 10:31 Ответить
Так сербы подстилки Кремлевские, отработают когда прикажут
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26.11.2021 10:38 Ответить
сербы народ паразит
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26.11.2021 10:43 Ответить
Сербы- это Балканские москали. Те же недоимперцы только маленькие. И они такие же враги Украины
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26.11.2021 10:49 Ответить
Та скоко там тех сябров
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26.11.2021 10:45 Ответить
А Украина по сколько покупает?
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26.11.2021 10:46 Ответить
У Украины есть свой газ, но он пренадлежит не нариду, а кало мойше зеленского !!!
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26.11.2021 10:48 Ответить
Если газ принадлежит не народу, значит газа нет.
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26.11.2021 10:50 Ответить
А кому принадлежит газ и нефть в твоей рашке?
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26.11.2021 10:51 Ответить
В отличии от Украины нефть и газ в Рашке не импортируют.
И электричество.
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26.11.2021 10:54 Ответить
Не вертись на гадюка на сковородке. Вопрос был: кому принадлежит газ и нефть в твоей рашке?
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26.11.2021 11:12 Ответить
Не хами, сковородка. Контрольный пакет акций основных нефтяных и газовых компаний принадлежит государству. Не понимаю твоей логики защищать сегодняшнее гавно в украинской экономике и в стране целом
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26.11.2021 11:18 Ответить
А какое тебе дело до Украины? Ответь лучше чей Крым?
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26.11.2021 11:25 Ответить
Ты кто такой чтобы я на твои глупые вопросы, постоянно возникающие в пустой голове, отвечал?
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26.11.2021 11:26 Ответить
Глупые вопросы? Самые обыкновенные для проверки на вшивость. Так расскажи, нам "глупым", чей Крым? Объясни, о великий мудрец, с кем воюет украинская армия на Донбассе?
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26.11.2021 11:32 Ответить
А кто у вас государство?
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26.11.2021 11:26 Ответить
А у вас?
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26.11.2021 11:33 Ответить
Не понимаю логики в разглагольствованиях,доносящихся из кацапской выгребной ямы о говне,происходящем в других странах. К примеру какой-нибудь норвежец или швед,и то постеснялись бы говорить об этом. Хотя с их стороны это выглядело бы вполне логично.
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26.11.2021 11:33 Ответить
Я не норвежец и не швед, а гражданин Украины. Поэтому и говорю про Украину, про таких как ты, с одной извилиной, и про полное гавнище в стране и в экономике.
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26.11.2021 11:37 Ответить
Чучело ты мокшанское, пустобрех пригожинский. От твоих комментариев за версту руцьким миром смердит.
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26.11.2021 16:16 Ответить
Не чувствуешь как от тебя гавном воняет? В твоей тупой голове кроме кацапов ничего давно нет.
Иди на фронт и общайся со своими кацапами, тут твою вонь нюхать нет желания.
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26.11.2021 16:23 Ответить
Такую кацапскую гниль как ты, надо санным веником с форума гнать. Чтоб у духа лаптеногой заразы не было. РФ страна прокаженных уродов. Запомни это
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26.11.2021 16:33 Ответить
Ты и есть типичный прокаженный урод, украинский только.
Ничем от кацапа не отличаешься, ну может только тупее.
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26.11.2021 17:08 Ответить
Да уж. Куда нам гражданам Украины в ваш быдло-кацапский руцький мир С лопат жрете, лопухами подтираетесь и своей параши стыдитесь. Одно слово федерасты с убогой чучмекии
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26.11.2021 18:17 Ответить
У украинцев есть своя армия, можно вернуть, а если не вернут, то и армия не принадлежит украинцам
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26.11.2021 11:14 Ответить
Если почти вся армия голосовала за Зеленского, то конечно она не принадлежит народу.
Такая армия ничего не вернёт.
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26.11.2021 11:25 Ответить
Mart 13b70ee9 А Украина по сколько покупает?

Это самая большая тайна и этого, и предыдущего правительств.
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26.11.2021 11:41 Ответить
Срать на вучича и путлера.
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26.11.2021 10:51 Ответить
продаются братушки, немного б/у, недорого!
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26.11.2021 10:52 Ответить
лояльность к беспредельщику так и ценится...
теперь вместо короткого поводка рашка взяла за ноздри....и будут приседать когда рашка захочет!
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26.11.2021 10:55 Ответить
вучічь домовився? серьозно? продав щось. мабуть родіну-сєрбєю
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26.11.2021 10:57 Ответить
Украину даже Германия кинула которую якобы та защищает от кацапов, а сербы Украине вообще ничего не должны.
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26.11.2021 11:26 Ответить
А Европе только и надо, что покупать газ у РФ на хуторе Михайловском (граница Украины и расеи).
Тогда газ для всех европейских стран будет по одной цене.
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26.11.2021 11:18 Ответить
Как там в пословице, ласковый теленок самый жирный?
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26.11.2021 11:19 Ответить
Это называется многовекторность. Для некоторых она кончается порванной задницей, как в случае с Украиной. А некоторые этим умело пользуются на благо своей страны, иногда столетиями.
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26.11.2021 11:33 Ответить
Ага, как вам задницу порвали в Афгане? Заштопали уже? Позорники
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26.11.2021 11:39 Ответить
"отримали гнучкість у щомісячних поставках" - хто б сумнівався, що сербів прогнули)
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26.11.2021 11:34 Ответить
Только цену этих 270 не объявил
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26.11.2021 11:55 Ответить
Очередная еврошлюха выпросила себе скидки .
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26.11.2021 14:52 Ответить
Если бы Вучич просил продать подороже, раза в четыре, ты бы был доволен?
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26.11.2021 22:02 Ответить
 
 