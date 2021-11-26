Глава Бюро ВОЗ в Украине Хабихт о возможности ежегодной вакцинации от COVID-19: Говорить об этом пока рано, но надеемся, что нет
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Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такую возможность нельзя исключать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", – отметил Хабихт.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день для некоторых препаратов, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого более низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.
"Для них нам нужна третья доза", - подчеркнул Хабихт.
По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу понижения уровня иммунитета.
"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", - пояснил он.
Глава Бюро ВОЗ в Украине отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.
"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию. – Ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", - резюмировал Хабихт.
Напомним, что недавно генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предположил, что ревакцинацию от коронавируса необходимо будет проводить ежегодно.
Пожалуйста, подождите...
Но потом все поняли что все стадо за полгода не переколоть...и срок увеличили до года...
прибуткиімунітет падає
Надо в таблетку какой то краситель добавлять...что бы или нос синел...или уши краснели...на сутки...😀
но в Украине медики не попадают в категорию принудительно обкалываемых. их не ширяли даже в первый раз, какая дополнительная?
Второй год время охренительных историй от людей которые вообще никаким боком к болячке.
Говоря о причинах создания гетто в населённых пунктах Польши, нацисты утверждали, что евреи являются переносчиками инфекционных заболеваний, и их изоляция поможет защитить нееврейское население от эпидемий.
Як відомо, вакцини від Covid-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу захворювання та смерті. Однак досі були відсутні достовірні дані щодо того, наскільки суттєво щеплення впливає на здатність людей поширювати інфекцію.
Під час дослідження, яке проходило наприкінці літа 2021 року, фахівці із Центрів з контролю та профілактики захворювань за підтримки Федерального бюро в'язниць США протягом кількох тижнів брали мазки з носоглотки у в'язнів в одній з в'язниць штату Техас. На той момент там було інфіковано 74% ув'язнених.
З 95 учасників, включених у дослідження, 78 були повністю вакцинованими, двоє - частково, а 15 людй не мали жодної дози щеплення.
Більшість зі щеплених отримали вакцину Pfizer - 73%, менша кількість - Moderna (18%) і Johnson & Johnson (9%).
Результати ПЛР-тестів показали наявність вірусу в носоглотці в 93% невакцинованих і 70% вакцинованих. Крім того, в обох груп середній термін життя вірусу на слизових оболонках становив 13 днів.
Виняток становили лише ті учасники дослідження, хто раніше перехворів на Covid-19 - у них вірус залишався активним не більш ніж 10 днів, незалежно від того, вакцинувались вони чи ні.
Автори наголосили, що немає статистично значущих відмінностей щодо здатності поширювати коронавірус повністю вакцинованими і тими, хто не щеплений.
Тому заходи із протиепідемічної безпеки, зокрема, у закритих приміщеннях, мають діяти незалежно від статусу вакцинації осіб, які там перебувають.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vcheni-zyasuvali-yak-vakcinovani-poshiryuyut-koronavirusnu-infekciyu-801957.html
Вчора з кумом двічі по 100 провакцинувались настоянкою з смородини, то сьогодні кум сказав шо мало, ввечері забіжить на повторну вакцинацію свіжим самогоном.
Надіюсь поможе.
Термін дії "вакцинки" на рік!? Він що, не знає, що в Європі вже зробили термін дії тільки на 9 місяців (поки що) !?
А незабаром буде 6 місяців, потім три!💉💉💉