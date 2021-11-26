Глава Бюро ВОЗ в Украине Хабихт о возможности ежегодной вакцинации от COVID-19: Говорить об этом пока рано, но надеемся, что нет

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такую ​​возможность нельзя исключать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", – отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день для некоторых препаратов, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого более низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.

"Для них нам нужна третья доза", - подчеркнул Хабихт.

По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу понижения уровня иммунитета.

"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", - пояснил он.

Также читайте: ВОЗ созывает экстренное совещание по выявленному в ЮАР новому варианту COVID-19, что, вероятно, будет называться "Ню"

Глава Бюро ВОЗ в Украине отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.

"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию. – Ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", - резюмировал Хабихт.

Напомним, что недавно генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предположил, что ревакцинацию от коронавируса необходимо будет проводить ежегодно.