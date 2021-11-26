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Глава Бюро ВОЗ в Украине Хабихт о возможности ежегодной вакцинации от COVID-19: Говорить об этом пока рано, но надеемся, что нет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Глава Бюро ВОЗ в Украине Хабихт о возможности ежегодной вакцинации от COVID-19: Говорить об этом пока рано, но надеемся, что нет

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такую ​​возможность нельзя исключать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", – отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день для некоторых препаратов, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого более низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.

"Для них нам нужна третья доза", - подчеркнул Хабихт.

По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу понижения уровня иммунитета.

"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", - пояснил он.

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Глава Бюро ВОЗ в Украине отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.

"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию. – Ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", - резюмировал Хабихт.

Напомним, что недавно генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предположил, что ревакцинацию от коронавируса необходимо будет проводить ежегодно.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Ваксеры, ваш выход, давайте - объясняйте почему вас должны теперь колоть постоянно?
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26.11.2021 10:41
+9
Всех поздравляю с посадкой на иглу за ваши же деньги (налоги)!
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26.11.2021 10:40
+6
О ковиде все кто попадя болтает, дипломаты,министры,депутаты.... молчат вирусологи,эпидемиологи,биологи и пр. ПРОФИЛЬНЫЕ специальности.
Второй год время охренительных историй от людей которые вообще никаким боком к болячке.
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26.11.2021 10:52
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"Говорити про це поки що зарано" - мы вас еще недостаточно напугали
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26.11.2021 10:24 Ответить
Дипломат , блин , если говорит наверное нет , значит точно - ДА! Вон Австрия уже сократила срок действия сертификатов до 9 месяцев!? Приучают ! Как бы каждые 6 месяцев не заставили колоться!
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26.11.2021 10:25 Ответить
Изначально все сертификаты действовали полгода...
Но потом все поняли что все стадо за полгода не переколоть...и срок увеличили до года...
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26.11.2021 10:30 Ответить
Вакцини мають бути у вигляді пігулок і прийматися щоденно для отримання однодневного сертифіката, а то раз у пів року прибутки імунітет падає
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26.11.2021 10:32 Ответить
А как определить принял клиент таблетку или не принял??
Надо в таблетку какой то краситель добавлять...что бы или нос синел...или уши краснели...на сутки...😀
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26.11.2021 10:36 Ответить
Да и qr код сразу на лбу генерировался, вот будет счастье для биг фармы и для тех кто затеял эти все ограничения.
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26.11.2021 10:40 Ответить
В фільмі "Еквілібрум" методика показана))
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26.11.2021 10:41 Ответить
Вот там какраз показано к чему может привести отсутствие маркировки о принятой вовремя дозе
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26.11.2021 10:44 Ответить
Не смотрел....но надо.будет глянуть...
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26.11.2021 10:45 Ответить
Буде не щорічна, а щопіврічна.
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26.11.2021 10:25 Ответить
Все верно....каждый год это еще вопрос...а вот то что каждые полгода это уже точно..
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26.11.2021 10:27 Ответить
замышляют новую гадость, навязать уколы и получать миллиарды гешефта.. они эту кормушку не отдадут..
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26.11.2021 10:33 Ответить
Если не забрать - то не отдадут....но людям сложно объединиться.
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26.11.2021 10:40 Ответить
В смысле? У нас жеж уже есть контракт с пфайзер на два следующих года!
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26.11.2021 10:37 Ответить
Есть другое предложение , подшиваем мешочек с вакциной , женщинам ,например, можно два в грудь (опять же польза) , а мужикам в бицепсы ( тоже хорошо) и дозированно каждый день подаем в организм!
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26.11.2021 10:38 Ответить
Всех поздравляю с посадкой на иглу за ваши же деньги (налоги)!
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26.11.2021 10:40 Ответить
Ваксеры, ваш выход, давайте - объясняйте почему вас должны теперь колоть постоянно?
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26.11.2021 10:41 Ответить
"Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію", - пояснив він.
но в Украине медики не попадают в категорию принудительно обкалываемых. их не ширяли даже в первый раз, какая дополнительная?
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26.11.2021 10:42 Ответить
Це взагалі якась дурість за межами здорового глузду, якщо медик постійно контактує з зворими,значить він постійно "отримує" нові порції вірусу і рівень антитіл постійно високий, з якого хріна йому ще колоти в себе вакцину!
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26.11.2021 10:55 Ответить
Цікаво, чи проводили довбні з ВООЗ розрахунки при якій кількості доз ризик ускладнень від вакцинації перевищить ризики ускладнень від хвороби. Чи вони, як шаман з анекдоту просто пропонують варіанти, а якщо передохне стадо оленів то не їх проблема.
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26.11.2021 10:52 Ответить
О ковиде все кто попадя болтает, дипломаты,министры,депутаты.... молчат вирусологи,эпидемиологи,биологи и пр. ПРОФИЛЬНЫЕ специальности.
Второй год время охренительных историй от людей которые вообще никаким боком к болячке.
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26.11.2021 10:52 Ответить
Зато эти все товаришЧи очень близки к деньгам....что и обьясняет их активность...
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26.11.2021 10:55 Ответить
Вони не мовчать ,їм роти позакривали і позалякували.
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26.11.2021 10:56 Ответить
Интересно , вот если ,например, не вакцинироваться и не платить незаконные штрафы , то они в тюрьму будут садить? А как , ту да же невакцинированных нельзя! Или насильно колоть будут!? Так даже заключенным медицинские процедуры без разрешения запрещены! Даже насильно кормить голодающего нельзя!
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26.11.2021 10:57 Ответить
Эээ, так есть жеж широкий опыт по изоляции. Например в Варшаве 82 года назад изолировали некоторых. Нормально же вышло!
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26.11.2021 11:03 Ответить
Прошу прощения, 81 год назад.
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26.11.2021 11:04 Ответить
Только потом пионервожатых судили! Как то не очень нормально.
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26.11.2021 11:05 Ответить
Ну кто о таком думал в то время. А цели виделись благими:

Говоря о причинах создания гетто в населённых пунктах Польши, нацисты утверждали, что евреи являются переносчиками инфекционных заболеваний, и их изоляция поможет защитить нееврейское население от эпидемий.
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26.11.2021 11:06 Ответить
Да я так смотрю , что Гитлер выглядит просто святым , по сравнению с сегодняшними рулилами!
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26.11.2021 11:34 Ответить
Американські вчені в ході нещодавнього дослідження в одній з американських в'язниць з'ясували, що щеплення суттєво не впливає на здатність людей до передачі коронавірусної інфекції. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів medRxiv.org, повідомляє News Medical.

Як відомо, вакцини від Covid-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу захворювання та смерті. Однак досі були відсутні достовірні дані щодо того, наскільки суттєво щеплення впливає на здатність людей поширювати інфекцію.

Під час дослідження, яке проходило наприкінці літа 2021 року, фахівці із Центрів з контролю та профілактики захворювань за підтримки Федерального бюро в'язниць США протягом кількох тижнів брали мазки з носоглотки у в'язнів в одній з в'язниць штату Техас. На той момент там було інфіковано 74% ув'язнених.

З 95 учасників, включених у дослідження, 78 були повністю вакцинованими, двоє - частково, а 15 людй не мали жодної дози щеплення.

Більшість зі щеплених отримали вакцину Pfizer - 73%, менша кількість - Moderna (18%) і Johnson & Johnson (9%).

Результати ПЛР-тестів показали наявність вірусу в носоглотці в 93% невакцинованих і 70% вакцинованих. Крім того, в обох груп середній термін життя вірусу на слизових оболонках становив 13 днів.

Виняток становили лише ті учасники дослідження, хто раніше перехворів на Covid-19 - у них вірус залишався активним не більш ніж 10 днів, незалежно від того, вакцинувались вони чи ні.

Автори наголосили, що немає статистично значущих відмінностей щодо здатності поширювати коронавірус повністю вакцинованими і тими, хто не щеплений.

Тому заходи із протиепідемічної безпеки, зокрема, у закритих приміщеннях, мають діяти незалежно від статусу вакцинації осіб, які там перебувають.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vcheni-zyasuvali-yak-vakcinovani-poshiryuyut-koronavirusnu-infekciyu-801957.html
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26.11.2021 11:07 Ответить
краще колоти кожен місяць і за гроші пацієнта, бо так не цікаво !
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26.11.2021 11:07 Ответить
В Ботсване вчера нашли 44 штамм ковида...Мутация Дельты продолжается,лет через 100 мож и закончится эта Мировая революция...
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26.11.2021 11:14 Ответить
Хмм... В мене в холодильнику на кухні аж 3 види вакцини стоїть!
Вчора з кумом двічі по 100 провакцинувались настоянкою з смородини, то сьогодні кум сказав шо мало, ввечері забіжить на повторну вакцинацію свіжим самогоном.
Надіюсь поможе.
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26.11.2021 11:15 Ответить
Вакцинуй не вакцинуй все равно получишь - пандемию!
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26.11.2021 11:35 Ответить
От жеш брехло, єтот пан Хабіхт.

Термін дії "вакцинки" на рік!? Він що, не знає, що в Європі вже зробили термін дії тільки на 9 місяців (поки що) !?

А незабаром буде 6 місяців, потім три!💉💉💉
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26.11.2021 11:52 Ответить
 
 