За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 42 человека, выявили 1438 новых случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В больницы столицы госпитализировали 100 больных коронавирусом и 205 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"1438 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 42 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7372 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 294 563", - говорится в сообщении.
Заболели за прошедшие сутки: 804 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 539 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А также 61 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 21 женщина от 50 до 94 лет и 21 мужчин от 33 до 87 лет.
В больницы столицы госпитализировали 100 больных коронавирусом и 205 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1111 человек. Всего коронавирус преодолели 251 840 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 222, в Святошинском – 193 и в Соломенском районе – 191 случай.
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Об этом говорится в ответе Кабмина:
"По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров, по состоянию на 23.11.2021 в Секретариате Кабинета Министров и среди членов Кабинета Министров отстраненных от работы лиц нет", - сказано в ответе.