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За 16 месяцев перемирия в результате действий войск РФ Украина потеряла 66 воинов, еще 275 получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 16 месяцев перемирия в результате действий войск РФ Украина потеряла 66 воинов, еще 275 получили ранения

С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года в результате обстрелов и вооруженных провокаций российской стороны погибли 66 украинских бойцов, еще 275 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности в среду, 24 ноября.

"В целом с 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года Объединенные силы Украины зарегистрировали 2 848 нарушений режима прекращения огня российской стороной. Особую обеспокоенность вызывает то, что в 759 случаях оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 66 украинских бойцов и 275 получили ранения", – сообщили в украинской делегации.

Дипломаты подчеркнули, что в течение последней недели ситуация в зоне конфликта на востоке Украины характеризовалась регулярными обстрелами и вооруженными провокациями со стороны российско-оккупационных войск. Позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 65 раз, в том числе 26 раз с применением вооруженных запрещенных Минскими договоренностями. В результате обстрела из стрелкового оружия вблизи Причепиловки несовместимые с жизнью ранения получил 33-летний украинский боец.

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Миссия Украины в ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить подрыв мирных Минских договоренностей и продемонстрировать конструктивный подход к переговорам и перейти к практическому выполнению взятых Москвой обязательств.

Как сообщалось, СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 163 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 36 таких нарушений в Луганской области.

Автор: Наталя Джума
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А ще скільки померли від тяжких поранень через неділю чи місяць, то в яку вони потрапили статистику? А скільки наробили соїцидів і необережних поводждень зі зброєю? А скільки "просто" померли? А померли вони "просто" на війні, а не в "Велюрі" чи "Синігорі".
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26.11.2021 11:04 Ответить
И какое же оно перемирие, только в воспаленных мозгах Зеленского и Ермака.
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26.11.2021 11:04 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !!!)))
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26.11.2021 11:08 Ответить
Если между войной и позором наш царь всея черни Владимир Какаразница 1й выбрал позор,то по логике получил и позор и войну и ненависть,при чем с той и с этой стороны.
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26.11.2021 11:20 Ответить
це додаткова ціна яку заплатила Україна за 33 вбивці вагнера !
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26.11.2021 11:46 Ответить
язык не поворачивается называть это перемирием... это х/з шо но не перемирие!!! это очковтирательство от очкозаглядывателя... и страусоподобная поза от него ж... ибо он не помнти о тех кто там вкопался ни о тех кто инвалидом остался (сколько раз оно посетило побывало было в военном госпитале??? сколько перечислило своих денег на благотворительность? на армию?)
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26.11.2021 11:50 Ответить
"С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня"

Как вообще в нормальной голове может такая фраза сформироваться???!!!
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26.11.2021 11:52 Ответить
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаплавлено уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот .
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26.11.2021 11:53 Ответить
Кацапакий проститут зеленский сделал все что ему приказали в кремле - сделал из наших воинов на передовой живые мишени не способные защищаться и бить на упреждение.
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26.11.2021 12:03 Ответить
 
 