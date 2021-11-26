За 16 месяцев перемирия в результате действий войск РФ Украина потеряла 66 воинов, еще 275 получили ранения

С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года в результате обстрелов и вооруженных провокаций российской стороны погибли 66 украинских бойцов, еще 275 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности в среду, 24 ноября.

"В целом с 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года Объединенные силы Украины зарегистрировали 2 848 нарушений режима прекращения огня российской стороной. Особую обеспокоенность вызывает то, что в 759 случаях оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 66 украинских бойцов и 275 получили ранения", – сообщили в украинской делегации.

Дипломаты подчеркнули, что в течение последней недели ситуация в зоне конфликта на востоке Украины характеризовалась регулярными обстрелами и вооруженными провокациями со стороны российско-оккупационных войск. Позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 65 раз, в том числе 26 раз с применением вооруженных запрещенных Минскими договоренностями. В результате обстрела из стрелкового оружия вблизи Причепиловки несовместимые с жизнью ранения получил 33-летний украинский боец.

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Миссия Украины в ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить подрыв мирных Минских договоренностей и продемонстрировать конструктивный подход к переговорам и перейти к практическому выполнению взятых Москвой обязательств.

Как сообщалось, СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 163 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 36 таких нарушений в Луганской области.