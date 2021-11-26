Суд предупредил ГарПок о невозможности использования средств "зеленых" еврооблигаций не по назначению

Остаток средств "зеленых" еврооблигаций 3,04 млрд грн, удерживаемых на счетах ГП "Гарантированный покупатель", должны быть использованы исключительно для погашения долгов перед всеми производителями электрической энергии из возобновляемых источников.

Об этом идет речь в постановлении Хозяйственного суда Киева от 22 ноября.

"Ограничение ГП "Гарантированный покупатель" в способе использования средств, перечисленных ему в рамках выполнения постановления КМУ №1049 (о государственных гарантиях на еврооблигации, – прим.), есть не что иное как публичное обременение средств, направленных на погашение задолженностей перед производителями ВИЭ и наличие которой (ее размер) учитывалось при определении необходимых объемов привлечения средств путем выпуска и размещения "зеленых" облигаций", - говорится в решении суда от 22 ноября. Следовательно, Хозяйственный суд города Киева не увидел необходимости в дополнительном обременении этих средств в виде ареста. "Судом установлено, что средства, направленные на погашение задолженности перед производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф, за определенный в заявлении период ее начисления, являются обремененными", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.