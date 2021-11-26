Если бы мы собрали все 16 тыс. зарегистрированных в Украине СМИ, то не все смогли бы задать вопрос, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Идея проведения пресс-конференции Владимира Зеленского возникла спонтанно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь президента заявил во время общения с журналистами.
Комментируя информацию, почему именно 30 медиа допустили на пресс-конференцию, он сказал: "А почему бы не 30? Мы просто посчитали, какой формат был бы таким, чтобы с одной стороны мы смогли пригласить как можно больше авторитетных журналистов, а с другой стороны, чтобы это был какой-то комфортный, основательный, качественный, спокойный разговор с акцентом именно на качество, а не на количество".
По словам Никифорова, Зеленский любит экспериментировать с форматами.
"Даже если бы мы собрали все 16 тыс. зарегистрированных в Украине официально СМИ, не все смогли бы задать вопрос. Я бы давал слово журналистам, за 3-4 часа, те же 30-35 человек смогли бы задать вопрос. Я не вижу проблемы .Если бы давал слово журналистам, то это были бы примерно те же издания, которые мы и пригласили на это мероприятие", - пояснил пресс-секретарь президента.
Пожалуйста, подождите...
«Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России.
Гру́ппа компа́ний «РБК» (ГК «РосБизнесКонсалтинг») - группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России.
І бачимо яка в них редакційна політика.
І я вже назвала 3 ЗМІ, канати від яких ведуть до паРаши. Проти ваших 2 опозиційних.
В чому моя брехня? "Комсомольська правда", "РБК", "Інтерфакс" не запрошені на шоу преза?
Я коментую заяву чергової секретутки Зєлі
"Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання."
Джерело: https://censor.net/ua/n3301733
Я вважаю, що замість парашенських філіалів в число 32 ЗМІ, із 16 000 зареєстрованих, потрібно було допустити українські ЗМІ.
Так зрозуміло?
Я відразу, ще ДО вашого чіпляння до моїх коментарів я написала які саме ЗМІ я мала на увазі.
26.11.2021 11:21
"Я вважаю, що замість парашенських філіалів в число 32 ЗМІ, із 16 000 зареєстрованих, потрібно було допустити українські ЗМІ."
Ідіть слухайте вашого преза. В нього все ж правильно?
Ви знову брешете.
Там ваш презік таке чудить!, ідіть насолодіться "правильною правдою".
Як і Яник не був моїм президентом.
Аби подалі ...
После этой эпической фразы, дальше можно было уже ничего не говорить.
А вот это супер заява! Зеленая демократия в действии.