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Сроки введения второй дозы COVID-вакцины действительно пропустили около 150 тыс. украинцев, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Сроки введения второй дозы COVID-вакцины действительно пропустили около 150 тыс. украинцев, - Кузин

Определенные инструкцией сроки введения второй дозы вакцины против COVID-19 действительно пропустили около 150 тыс. украинцев, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью "Интерфакс-Украина" он отметил, что при оценке этого показателя следует учитывать, что в Украине достаточно гибкие сроки между введением первой и второй дозы, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы посчитали минимально возможные интервалы между введением двух доз, получилось, что действительно почти 600 тыс. украинцев еще не сделали второй прививки. Но если говорить о тех, кто действительно не сделал второй дозы в определенные инструкцией сроки, то таких ориентировочно 150 тысяч", - сказал он.

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Сдерживать граждан от получения второй дозы может и тот фактор, что в оранжевых зонах есть ряд заведений, где позволяют использовать так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой вакцинной дозы, поясняет Кузин.

"Люди считают, что сертификат им нужен не для защиты от вируса, а чтобы пользоваться общепитом, поэтому не спешат делать вторую прививку, считая, что область не зайдет в "красную" зону", - констатирует он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Потому что кололи первую дозу ради бумажки...и ради работы...что бы не сдохнуть с голоду....а не ради мифической защиты ...
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26.11.2021 11:28
+11
кузин, зачем, если вакцины не работают, а вакцинированные продолжают болеть и распространять вирус..
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26.11.2021 11:36
+7
так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой вакцинной дозы, поясняет Кузин. Это да...Жёлтые штаны в жёлтой зоне,малиновые штаны в красной зоне.Где то я подобное смотрел
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26.11.2021 11:49
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Пересрали. А вдрух...?
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26.11.2021 11:25 Ответить
Та вже і третю пропускаємо..
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26.11.2021 11:28 Ответить
Потому что кололи первую дозу ради бумажки...и ради работы...что бы не сдохнуть с голоду....а не ради мифической защиты ...
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26.11.2021 11:28 Ответить
Вот дурные! После второй вакцины мозг 5G начинает принимать. А после бустерной дозы вообще можно будет wi-fi раздавать.
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26.11.2021 11:35 Ответить
после 4-й дозы ловишь связь со спутником Илона Маска
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26.11.2021 11:41 Ответить
Після 5-й ідеш копати Чорне море.
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26.11.2021 12:31 Ответить
кузин, зачем, если вакцины не работают, а вакцинированные продолжают болеть и распространять вирус..
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26.11.2021 11:36 Ответить
мне кажется они уже сами непонимают что делать, с вероятностью в 95% коронавирус станет сезонной болезнью, так что принудительная вакцинация всех и вся уже никак не поможет.
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26.11.2021 11:43 Ответить
При тотальной вакцинации ситуация только ухудшится, вирус не знает куда ему мутировать
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26.11.2021 11:47 Ответить
Они все понимают,не заблуждайтесь.Именно потому что МАЛО регистраций заболеваний (люди переносят на ногах и без больничных) и тестов - есть БОЛЬШАЯ цифра смертности. Именно на этом сейчас у нас и играют, увеличь оф. цифру заболевших в 2-3 раза и % смертности будет минимальный.
А так - минимум регистраций заболеваний - максимум смертей ,и вуаля - у нас эпидемия.
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26.11.2021 12:33 Ответить
Надо показать, как они денно и нощно о народе думают, типо заботятся
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26.11.2021 11:45 Ответить
затем, что на этом очень хорошо деньги пилятся. Только вчера 700млн от мвф распилили
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26.11.2021 11:49 Ответить
так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой вакцинной дозы, поясняет Кузин. Это да...Жёлтые штаны в жёлтой зоне,малиновые штаны в красной зоне.Где то я подобное смотрел
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26.11.2021 11:49 Ответить
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26.11.2021 11:51 Ответить
Ты пацак, ты пацак и он пацак. А я чатланин и они чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди. Ясно?
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26.11.2021 11:52 Ответить
Если у меня немножко вакцин от разных штаммов коронавируса, я имею право носить желтые штаны.
Если у меня много вакцин от разных штаммов коронавируса, я имею право носить малиновые штаны и полицай не имеет право меня штрафовать если я хожу без маски.
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26.11.2021 12:08 Ответить
Всех нас ждёт вакцинный гемодиализ.Когда вакцину будут закачивать строго по времени раз в неделю в удобном салоне медицинских услуг.Мягкие кресла,релакс,приятный мягкий полумрак,красивые медсёстры,рюмочка чая и только жужжание аппарата качающего кровь с антителами,порой отвлекает от танцующей на шесте сестрички
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26.11.2021 11:55 Ответить
Я тебя разочарую, но все мы закончим жизнь одинаково и вакцинированные и невакцинированные - смертью. Просто финал у каждого будет свой: кто-то будет подыхать в муках без кислорода в переполненной ковид больнице, а кто-то умрет в 95 лет от старости.
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26.11.2021 12:09 Ответить
Это да.Открыл бином Ньютона...Уже и костюмчик есть.Жёлтые штаны...малиновый пиджак
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26.11.2021 12:22 Ответить
Чому раптом в 95 а не 120 наприклад. До речі, вакцинованих мабуть і машини не збивають і кулі не беруть? Вакциновані від соvid іншими хворобами не хворіють?
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26.11.2021 12:36 Ответить
Мабуть це вас "разочарує" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/ не такі вже й безсмертні вакциновані.
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26.11.2021 12:40 Ответить
Шановний,Ви спілкуєтесь з ботом і до речі, дуже агресивним та тупим. Ви йому нічого не докажете, всі недолугі аргументи з методички він підкріплює своїм "велікім , магучім руцьким язиком".
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26.11.2021 12:57 Ответить
Я не маю на меті щось комусь доводити. Я просто викладаю свої роздуми на темі covid. Можливо хтось читаючи їх взнає щось нове, щось нове можливо взнаю я при спілкуванні. Те що хтось агресивний не означає що агресивним повинен бути я. Маю надію що я не тупий (тема досить складна). Коли я бачу що спілкування не має сенсу зазвичай я його не продовжую і бажаю всім здоров'я.
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26.11.2021 13:19 Ответить
Ну вы про 95 лет загнули! А что смерть от инфаркта, инсульта, онкологии, дтп или падения кирпича на голову отменили? А с чего вы решили, что не утоните, не сгорите в квартире/доме при пожаре, не угорите от утечки газа, не погибните от падения на замерзшей луже, вас не собьет авьтобус или пьяный лихач., не грызанет за ногу бродячая собака и перекусит вам вены и вы не истечете кровью. Никто не убирает шанс быть зарезанным укуротым гопником или получить трубой по голове вечером от психа у подъезда. Так что смерть от ковида или жизнь до 95 лет это преувеличение!! Вариантов умереть и до 60 лет множество.
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26.11.2021 13:51 Ответить
Я відкрию великий секрет для цього зеленого ід"ота! З тих хто зробили 30-40% взагалі нічого не робили і мають зелений сертифікат! Влада живе в якомусь своєму зеленому світі і не бачить що відбувається навколо і що про це думають люди
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26.11.2021 12:43 Ответить
не, ну 30-40% - это ты загнул. нас намного меньше.
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26.11.2021 14:16 Ответить
 
 