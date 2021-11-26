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Новости За рубежом
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НАТО (2627) Россия (34876) Ландсбергис (27) Габриэлюс Ландсбергис

На следующей неделе НАТО обсудит способы сдерживания России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На следующей неделе НАТО обсудит способы сдерживания России, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Фото: NATO

НАТО намерено обсудить способы сдерживания России на саммите на следующей неделе.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, президент России Владимир Путин, возможно, использует пограничный кризис в Беларуси как отвлечение от других действий, чтобы вызвать региональную нестабильность.

Кризис на границе включает тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются пересечь границу с Беларусью в странах-членах Европейского Союза, таких как Польша, Латвия и Литва.

Также читайте: Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ситуации с мигрантами

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Оградить их забором 50 метров в высоту и залить бетоном. По другому никак.
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26.11.2021 12:02 Ответить
а перед забором вырыть ров ,заполнить его водой и крокодилами , по другому никак - депутат Верховной Рады Андрей Ильенко .
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26.11.2021 13:01 Ответить
надо ж как-то усмирить гоблина из барад дура
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26.11.2021 12:08 Ответить
Думать тут нечего, размещение баз НАТО с термоядерным оружием на территории Украины - лучшая гарантия ее суверенитета (раз убрали совковые ракеты по "будапештскому сговору", верните тогда хоть НАТОвские)!
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26.11.2021 13:10 Ответить
Что, уже настало время обсудить?
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26.11.2021 13:22 Ответить
 
 