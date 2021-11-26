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На следующей неделе НАТО обсудит способы сдерживания России, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
НАТО намерено обсудить способы сдерживания России на саммите на следующей неделе.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По его словам, президент России Владимир Путин, возможно, использует пограничный кризис в Беларуси как отвлечение от других действий, чтобы вызвать региональную нестабильность.
Кризис на границе включает тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются пересечь границу с Беларусью в странах-членах Европейского Союза, таких как Польша, Латвия и Литва.
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