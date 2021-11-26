В национальных природных парках Украины в следующем году стартует строительство инфраструктуры для туристов, - Мининфраструктуры

В 2022 году в рамках программы Президента "Большая стройка" стартует проект по развитию туристической инфраструктуры в национальных природных парках.

Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Все еще существует проблема доступа к туристическим магнитам, в частности природным паркам. Мы видим это даже на примере НПП Голосеевский. Это территория размером 45 тыс. гектаров в пределах наиболее заселенной в Украине агломерации. Однако недостаток базовой инфраструктуры не дает полноценно пользоваться рекреационным потенциалом этого парка", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В проект включены природные парки "Святые Горы", "Подольские Товтры", "Карпатский", "Голосеевский", "Сколевские Бескиды", "Джарилгацкий", а также Карпатский биосферный заповедник.

Эти национальные парки обеспечат системами навигации, автомобильными маршрутами, паркингами, железнодорожными и автобусными станциями. Также будут обустроены места отдыха, локации для кемпинга, разработаны инклюзивные туристические и зеленые тропы. Мининфраструктуры присоединится к созданию айдентики парков и запуску их промокампаний.

"Наша цель - создать для украинцев современные парки европейского уровня для комфортных путешествий и отдыха", - сказал Кубраков.

Всего в 2022 году на системное развитие туристической отрасли будет выделено более 1,5 млрд грн.

Как ранее сообщил Президент Владимир Зеленский, "Большая стройка" начинает обновление аэропортов в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, в Одесской области, в Херсоне, Виннице, Полтаве. В восточных областях и на Закарпатье новые аэропорты планируется возвести "с нуля".

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