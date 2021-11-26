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В национальных природных парках Украины в следующем году стартует строительство инфраструктуры для туристов, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Общество

В национальных природных парках Украины в следующем году стартует строительство инфраструктуры для туристов, - Мининфраструктуры

В 2022 году в рамках программы Президента "Большая стройка" стартует проект по развитию туристической инфраструктуры в национальных природных парках.

Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Все еще существует проблема доступа к туристическим магнитам, в частности природным паркам. Мы видим это даже на примере НПП Голосеевский. Это территория размером 45 тыс. гектаров в пределах наиболее заселенной в Украине агломерации. Однако недостаток базовой инфраструктуры не дает полноценно пользоваться рекреационным потенциалом этого парка", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В проект включены природные парки "Святые Горы", "Подольские Товтры", "Карпатский", "Голосеевский", "Сколевские Бескиды", "Джарилгацкий", а также Карпатский биосферный заповедник.

Эти национальные парки обеспечат системами навигации, автомобильными маршрутами, паркингами, железнодорожными и автобусными станциями. Также будут обустроены места отдыха, локации для кемпинга, разработаны инклюзивные туристические и зеленые тропы. Мининфраструктуры присоединится к созданию айдентики парков и запуску их промокампаний.

"Наша цель - создать для украинцев современные парки европейского уровня для комфортных путешествий и отдыха", - сказал Кубраков.

Всего в 2022 году на системное развитие туристической отрасли будет выделено более 1,5 млрд грн.

Как ранее сообщил Президент Владимир Зеленский, "Большая стройка" начинает обновление аэропортов в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, в Одесской области, в Херсоне, Виннице, Полтаве. В восточных областях и на Закарпатье новые аэропорты планируется возвести "с нуля".

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В национальных природных парках Украины в следующем году стартует строительство инфраструктуры для туристов, - Мининфраструктуры 01

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Не дуже хай радіють, бо туристів в цих парках за "мільярдом дерев№ ніхто не побачить
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26.11.2021 12:06 Ответить
Чиновницька шобла починає будування своїх маєтків у парках - це більш реальний заголовок...
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26.11.2021 12:07 Ответить
Пака все с Украины только бегут при таком правлении.
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26.11.2021 12:09 Ответить
Писец паркам
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26.11.2021 12:31 Ответить
Нeбeзпeчний для природи eнтузіазм міністра інфраструктури. Одним з основних завдань національних природних парків є нeдопущeння розвитку доріг.

Ткакож зауважу, що площа Голосіівського НПП нe 45 тис. га, а 11 тис. га.
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26.11.2021 12:36 Ответить
это а заповедниках не должно быть дорог. а парк есть парк. их много в развитых странах.
а как определяют, что должно быть нац.парком-что заповедником- уж не знаю
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26.11.2021 14:13 Ответить
распил в жуткий кризис по всем направлениям - экономика, политика, пандемия
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26.11.2021 13:42 Ответить
Где деньги возмёшь ЗИН (володя))!! Ты же всем обещал , что построешь, за год стену длинной 2000 км, на границах с Россией и Беларусью! Или уже всё побещал и забыл!!сегодня сказал . а на завтра уже забыл???!!! А посадить миллиард деревьев, а построить 24 тыс км дорог, а построить стадионы и бассейны, а перевооружить АРМИЮ, а промышленные парки и инвестняни и т. д. ???
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26.11.2021 15:49 Ответить
Тим часом в Чернігові мер дерибанить рідкісну для Україні стоянку вікінгів разом з здоровенним шматком хвойного лісо-парку
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26.11.2021 18:32 Ответить
 
 