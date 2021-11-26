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Зеленский о приглашенных на пресс-марафон журналистах: Прочитал, что позвали только моих друзей. А я сразу увидел Шустера
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На сегодняшний пресс-марафон президента Владимира Зеленского не приглашали исключительно журналистов, которые лояльно относятся к действующей власти.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил сегодня, начиная прессмарафон, передает Цензор.НЕТ.
"Мне сказали, не сказали, а я прочитал, что мы позвали только моих друзей. Я сразу увидел Савика (Шустера. - Ред.) (Смеется. - Ред.). Там будут еще другие. Я готов со всеми общаться", - отметил он.
"У меня в кармане нет медиа, но есть результат", – добавил он.
Топ комментарии
+11 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.11.2021 12:11
+9 Don Bessam dc0e2bc1
показать весь комментарий26.11.2021 12:11
+7 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий26.11.2021 12:12
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С какого ресурса они здесь работают?
P.S. Блин, да "пробовал" я эту кнопку. Вставлял с пожизненного фотохостинга - нифига.
А вот просто с сайта ссылки таки работают. Ну шоштакое, пусть так будет.
Твой результат у тебя в ОПе, клован.
Особенно это заметно как он говорил с журналистами о звонке и общении с Лукашенко о въезде Вагноровцев.
Тем более , если Зеленскому как президенту известно о спец операции в отношении ЧВК Вагнер , то необходимо было тишину в эфире соблюдать. К тому же , документального переноса спец операции не было , распоряжение на словах. Говорит Бурба мол Ермак не хотел конфронтаций на передовой в связи с задержанием боевиков. Тоже очень подозрительно ибо как известно он не имеет полномочий ни на отсрочку спецоперации , ни на её отмену. Значит вопрос к СБУ и ГРУ почему выполняют распоряжения в усной форме от тех кто не уполномочен их давать. Я бы сказал так, это как в Армии , да Ермак не имел права давать такие команды, а СБУ и ГРУ не имело права такие команды выполнять и успех спец операции это их ответственность как собственно и провал. Просто Ермак не станет говорить моими словами ибо это будет некоректно и не детский сад ведь у них там. Спросите , почему перенесли начало спец операции со слов того кто не уполномочен её переносить ? Компетентность главы СБУ или ГРУ это понимание того чьим приказам он подчиняется. ? Если младшой сержант отдает приказ Генералу , а тот его выполняет даже не будучи в его гипотетическом подчинении , то это не солдат оборзел , а Генерал болван ибо выполняет приказы от того кто не уполномочен их давать. Всю цепочку ответственных, в студию!
Это не пример корупции в силовых структурах или армии , это вопрос компетенции.