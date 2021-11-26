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Зеленский о приглашенных на пресс-марафон журналистах: Прочитал, что позвали только моих друзей. А я сразу увидел Шустера

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о приглашенных на пресс-марафон журналистах: Прочитал, что позвали только моих друзей. А я сразу увидел Шустера

На сегодняшний пресс-марафон президента Владимира Зеленского не приглашали исключительно журналистов, которые лояльно относятся к действующей власти.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил сегодня, начиная прессмарафон, передает Цензор.НЕТ.

"Мне сказали, не сказали, а я прочитал, что мы позвали только моих друзей. Я сразу увидел Савика (Шустера. - Ред.) (Смеется. - Ред.). Там будут еще другие. Я готов со всеми общаться", - отметил он.

"У меня в кармане нет медиа, но есть результат", – добавил он.

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Топ комментарии
+11
Все клоуна из себя корчит.
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26.11.2021 12:11
+9
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26.11.2021 12:11
+7
Шоумен...
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26.11.2021 12:12
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26.11.2021 12:11 Ответить
Все клоуна из себя корчит.
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26.11.2021 12:11 Ответить
Шоумен...
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26.11.2021 12:12 Ответить
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26.11.2021 12:13 Ответить
Ткните пальцем где почитать, как картинки добавлять.
С какого ресурса они здесь работают?
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26.11.2021 12:21 Ответить
Деравня, жмёшь там куда стрелка и вставляешь ссылу на картинку.
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26.11.2021 12:37 Ответить
Не может быть!
P.S. Блин, да "пробовал" я эту кнопку. Вставлял с пожизненного фотохостинга - нифига.
А вот просто с сайта ссылки таки работают. Ну шоштакое, пусть так будет.

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26.11.2021 12:54 Ответить
засейвано - завтра для моїх найрідніших тест - по нотах збацати в 4 маленьких руці...
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26.11.2021 12:26 Ответить
Шустер уже враг Зеленского? Быстро теряет...
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26.11.2021 12:19 Ответить
ну, не друг (уже) - недруг!
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26.11.2021 13:05 Ответить
В благодарность за приглашение принципиальный Шустер сегодня вечером залижет гаранта. И хвостом так будет стучать по студии, что рискует поломать.
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26.11.2021 12:19 Ответить
Похоже, что Вова уже "под коксом"! Слушаю по радио, смотреть еще- слишком сильно нужно напрягаться!
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26.11.2021 12:24 Ответить
ви останній хто слухае радіо і да то не помехі скриплять..
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26.11.2021 12:30 Ответить
Спочатку подумав, що динамік в приймачі несправний, але потім дійшло, що то -голос такий!
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26.11.2021 18:26 Ответить
-семитовед без диплома. Неумение отвечать кратко, выкладывать всё что знаешь, как студент-двоечник на экзамене, особенность еврейского менталитета.
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26.11.2021 12:28 Ответить
"У меня в кармане нет медиа, но есть результат", - добавил он.
Твой результат у тебя в ОПе, клован.
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26.11.2021 12:29 Ответить
на злодію і шапка горить. Шустер ти ворог!!!!!!!!
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26.11.2021 12:51 Ответить
Зеленский первый чья вальяжность прям аж раздражает. Выражение его речи как будто жвачку разжевывая.
Особенно это заметно как он говорил с журналистами о звонке и общении с Лукашенко о въезде Вагноровцев.

Тем более , если Зеленскому как президенту известно о спец операции в отношении ЧВК Вагнер , то необходимо было тишину в эфире соблюдать. К тому же , документального переноса спец операции не было , распоряжение на словах. Говорит Бурба мол Ермак не хотел конфронтаций на передовой в связи с задержанием боевиков. Тоже очень подозрительно ибо как известно он не имеет полномочий ни на отсрочку спецоперации , ни на её отмену. Значит вопрос к СБУ и ГРУ почему выполняют распоряжения в усной форме от тех кто не уполномочен их давать. Я бы сказал так, это как в Армии , да Ермак не имел права давать такие команды, а СБУ и ГРУ не имело права такие команды выполнять и успех спец операции это их ответственность как собственно и провал. Просто Ермак не станет говорить моими словами ибо это будет некоректно и не детский сад ведь у них там. Спросите , почему перенесли начало спец операции со слов того кто не уполномочен её переносить ? Компетентность главы СБУ или ГРУ это понимание того чьим приказам он подчиняется. ? Если младшой сержант отдает приказ Генералу , а тот его выполняет даже не будучи в его гипотетическом подчинении , то это не солдат оборзел , а Генерал болван ибо выполняет приказы от того кто не уполномочен их давать. Всю цепочку ответственных, в студию!

Это не пример корупции в силовых структурах или армии , это вопрос компетенции.
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26.11.2021 13:27 Ответить
Володимир, а як же шашлікИ? Шустер же був там. А зара всьо - ворог?
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26.11.2021 14:35 Ответить
 
 