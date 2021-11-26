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Новости Политика Украины
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Зеленский (9933) Польша (2354) пресс-конференция (137)

Польские журналисты, которые не смогли попасть на пресс-марафон, позвали Зеленского на чебурек и разговор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Польские журналисты, которые не смогли попасть на пресс-марафон, позвали Зеленского на чебурек и разговор

Польские корреспонденты не были аккредитованы на большой пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который проходит сегодня, 26 ноября. В этой связи они пригласили его в кафе.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Radio Wnet Павел Боболович, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин Президент, Владимир Зеленский!

Поскольку мы не можем принять участие в Вашей пресс-конференции (никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине, не был приглашен на конференцию), однако, учитывая значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем Вас, господин Президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве, находящемся на улице Пушкинская, 20. Безусловно, мы подстроимся под Ваш график.

С уважением, польские корреспонденты в Киеве", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский о приглашенных на пресс-марафон журналистах: Прочитал, что позвали только моих друзей. А я сразу увидел Шустера

Польские журналисты, которые не смогли попасть на пресс-марафон, позвали Зеленского на чебурек и разговор 01

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Топ комментарии
+23
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26.11.2021 12:18
+21
Зачьот. )
Він ще шаурму любить. Можна було запросити до ларька з шаурмою.
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26.11.2021 12:17
+14
Думаю польські журналісти нічого не втратили... Взагалі спілкуватись з дурнем - дуже важко, а під коксом.... марно.. Я витримав декілька хвтлин і вимкнув з огидою....
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26.11.2021 12:20
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Зачьот. )
Він ще шаурму любить. Можна було запросити до ларька з шаурмою.
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26.11.2021 12:17 Ответить
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26.11.2021 12:18 Ответить
На чебурек осел не приманится...только на шаурму...
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26.11.2021 12:19 Ответить
А краще айкосік !!!)))
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26.11.2021 12:20 Ответить
а если ещё жирную дорожку на чебурек насыпать))) то можете задавать вопросы хоть до утра)) он вам расскажет
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26.11.2021 12:56 Ответить
Панове ,дайте Ваві оселедця !!!)))
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26.11.2021 12:19 Ответить
Думаю польські журналісти нічого не втратили... Взагалі спілкуватись з дурнем - дуже важко, а під коксом.... марно.. Я витримав декілька хвтлин і вимкнув з огидою....
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26.11.2021 12:20 Ответить
Поляки в край обнаглели, издеваться над нашим зебилом имеем право только мы, ведь это на
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26.11.2021 12:21 Ответить
Ведь это наш мудрый нарид его выбрал.
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26.11.2021 12:22 Ответить
Польські журналісти, які не змогли потрапити на пресмарафон, покликали Зеленського на чебурек та розмову.
Краще віддайте його на чебуреки.
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26.11.2021 12:24 Ответить
без всіляких розмов )))
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26.11.2021 12:52 Ответить
КАКОЙ ЧЕБУРЕК!?
ОНО ********* шаурму!
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26.11.2021 12:41 Ответить
Ахахаха))))
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26.11.2021 12:46 Ответить
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26.11.2021 12:46 Ответить
та оно и сам чебурек... еще тот )))
опять же зассыт )))
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26.11.2021 12:53 Ответить
кулаком в сраку чебурек клоуну каламойши
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26.11.2021 12:59 Ответить
отправить зелоха на чебуреки для поляков - неплохая идея! Правда пшеки отравятся его мясом - столько лет употреблять кокс и бухло - мясо будет ужасное
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26.11.2021 13:02 Ответить
А что жидяра Шустер уже успел стал недругом жиду Зеленскому!! Или все уже Забыли слова из великого талмуда""Что ОДИН Еврей никогда не убьёт другого еврея"!! так , что всё это брехливая еврейская игра и оболванивание украинского народа!!
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26.11.2021 15:54 Ответить
...Коли суспільство каже та, чи інша криза - вона робиться...
Реальний шедевр белетристики від Зе.
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26.11.2021 17:11 Ответить
не остроумно.
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26.11.2021 18:32 Ответить
 
 