Польские журналисты, которые не смогли попасть на пресс-марафон, позвали Зеленского на чебурек и разговор
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Польские корреспонденты не были аккредитованы на большой пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который проходит сегодня, 26 ноября. В этой связи они пригласили его в кафе.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Radio Wnet Павел Боболович, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый господин Президент, Владимир Зеленский!
Поскольку мы не можем принять участие в Вашей пресс-конференции (никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине, не был приглашен на конференцию), однако, учитывая значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем Вас, господин Президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве, находящемся на улице Пушкинская, 20. Безусловно, мы подстроимся под Ваш график.
С уважением, польские корреспонденты в Киеве", - говорится в сообщении.
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Він ще шаурму любить. Можна було запросити до ларька з шаурмою.
Краще віддайте його на чебуреки.
ОНО ********* шаурму!
опять же зассыт )))
Реальний шедевр белетристики від Зе.