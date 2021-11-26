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Новости Политика Украины
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Ахметов (883) Зеленский (9933) переворот (100)

Есть информация о затягивании Ахметова в государственный переворот этой зимой, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть информация, что Ринат Ахметов примет участие в государственном перевороте.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"У нас вызовы не только со стороны Российской Федерации и вероятной эскалации. У нас вызовы есть внутренние. И когда мы получаем информацию из разных форматов, они уже фиксируют две вещи: большие вызовы, может быть эскалация со стороны России, проводят консультации с ними", – отметил президент.

По его словам, есть большие вызовы внутри Украины, их уже фиксируют разведки других стран.

"Живу в этом процессе. Получил информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация? Важная информация. 1-2 декабря. Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте, что будут привлечены 1 млрд долларов, это подстава бизнесмена Ахметова, его втягивают в войну против Украины, он начал ее, это будет его большая ошибка, нельзя воевать против своего народа, против президента, избранного народом Украины", - объяснил президент.

Также читайте: Закон об олигархах не повлияет на Коломойского, но больно ударит по империи Ахметова, - "слуга народа" Чернев

Сам Зеленский в эту информацию не верит и убегать из страны не собирается.

Также Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать информацию, которой можно поделиться".

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Топ комментарии
+74
Крысу таки укачало. В вертолете.
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26.11.2021 12:22
+59
Незаконнонароджений "Син "проФФесора" появився.
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26.11.2021 12:22
+46
Потрібно забрати гроші від поганого Ахметова хорошому Коломойському.
Для цього можна і державний переворот затіяти.
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26.11.2021 12:22
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Страница 3 из 3
А то, что его любимый Ермак и Демченко сливают гос. секреты РФ и сдают наших разведчиков врагу - Зеленского вполне устраивает. Зеленский - ВРАГ, уничтожающий Украину по заданию, полученному в Омане от Патрушева
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26.11.2021 18:22 Ответить
Еслі нету в домі света - вінават у всьом Ахметов!
Еслі в крані нет вади - вінавати в том жиди!
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26.11.2021 18:31 Ответить
правильно сказал.
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26.11.2021 18:31 Ответить
Не трогайте канал Ахметова, дайте послушать его окружнние , Савика, Гордона и Комаровского которое постоянно и давно втягиваются в гос.переворот, говорят не лицеприятное президентам, ну ра ота у их такая, четвертая власть свобода слова не слышал про такую, а сам ею пользовался, но тогда это был не гос.переворот, а демократия. Не воруй во время войны и чумы и вообще не воруй и не будет ни каких переворотов.
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26.11.2021 18:40 Ответить
Президент Володимир Богуцький повідомив, що в нього є інформація, що Рінат Ахметов братиме участь в державному перевороті. . Джерело: https://censor.net/ua/n3301759
.
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26.11.2021 18:55 Ответить
Знал, что Шариков наследил, но что бы так глубоко, в смысле временного отрезка, не верилось, до 19 года. Наследственность коммуняк и регионалов - страшный симбиоз и он сработал. У меня только один вариант это объяснить - замена анализа зеленского в лабе, в 19 году. То шо оно жрёт с жаренной картошкой ,в Азии, обычно курят - уже много веков.
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26.11.2021 19:05 Ответить
Какое же оно конченое, просто блевать хочется.
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26.11.2021 19:07 Ответить
Чим далі в ліс тим зліші партизани.
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26.11.2021 19:39 Ответить
Б еня ни при чем?
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27.11.2021 09:27 Ответить
если окружение этого скоморохи и есть росийские консервы, то ей богу лучшего способа дестабилизировать страну чем обвинить ахметова в заколоте и придумать невозможно- через месяц будет полный паралич власти а это то что нужно орде перед войной. господи гнать этого идиота из власти надо. ничего кроме проводки к власти росиян он не сделал для страны и судить его не надо - вешать.
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26.11.2021 19:41 Ответить
Накопичення військ Росіі на границі "найвеличніше непорозуміння" не побачило, а держпереворот приивиднівся зразу.
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26.11.2021 20:36 Ответить
государство это я!
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26.11.2021 20:37 Ответить
Замість розслідування (що мало б бути) - тони бруду . До речі - як про Бурбу так і Ахметова. Затим : "може було , а може -не було" . Ганьбище ! Дно ! І воно посідає кріло президента великої держави !!
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26.11.2021 20:58 Ответить
И шо я там таке сказав? Терзала смутная мьісль величайшега после звонка Рината ...

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26.11.2021 21:48 Ответить
Зе самый плохой президент за все 30 лет. Он несоизмеримо хуже Яныка.
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26.11.2021 22:13 Ответить
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26.11.2021 22:25 Ответить
Или у Зе все таки получится побороть олигархию, отделить бизнес от власти, разрушить монополии и провести судебную реформу или же у этой страны нет никакого будущего. Вечное феодальное гетто с уровнем жизни ниже Африки и оттоком населения. Сейчас ключевой момент для Украины
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26.11.2021 23:13 Ответить
До цього брифінгу здавалося, що клован має хоч трохи інтелекту -- тепер видно, що просте бидло без освіти, і без вродженого розуміння речей, та ще й погано вихованого. Пропаще базарне хамло.
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27.11.2021 06:23 Ответить
Татарский УГОЛОВНИК Ахметка - ПАПА ЛНР/ДНР, не прочь и остальную часть Украины "продерибанить".
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26.11.2021 23:21 Ответить
Журналіст Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів перевороту в Україні.

Міллер написав про це у Twitter, посилаючись на джерела з Офісу президента

"Спробу державного перевороту, про яку згадав сьогодні президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму", - написав він.

Куратора з ФСБ звати Василь Лаптєв. Українців - Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов, вказав Міллер.

Міллер додав, що організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між президентом Володимиром Зеленським та олігархом Ринатом Ахметовим. У розмовах організаторів згадується Ахметов, але його участь не довели. 1 грудня ініціатори перевороту сподівалися влаштувати протести на Банковій та привести до влади людей, наближених до олігарха.
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26.11.2021 23:26 Ответить
Одною рукою Зеленський дає гроші Ахметову, а другою звинувачує в перевороті Ахметов та інші олігархи епічно прібарахлілісь на пікових світових цінах на копалини і зерно, і нікчемній платі за ренту.
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27.11.2021 08:09 Ответить
С любопытством я "буду посмотреть"(С), как подонки, именующие себя государством ("он уже втянут против, ну, меня, против государства" - из заявления Бубочки об Ахметове), обратятся к РФ с просьбой ввести войска "для защиты законноизбранной власти в Украине" от "переворота".
Потому что "маленькая, победоносная война"(С) очень нужна подонкам с Банковой, ибо Украина под их властью находится на грани дефолта. И война очень нужна кремлевским башням, потому что продовольственная инфляция в РФ официально составила двузначные цифры в октябре месяце:

Репортаж о том, как жители Волгограда стоят в очереди (в машинах) несколько часов, чтобы собрать с полей картошку по 15 рублей за кило.
https://www.youtube.com/watch?v=95QhSn4bFjc

Репортаж о том, как в ДНР цена на картофель растет на 5 рублей в день (!).
https://www.youtube.com/watch?v=_JNCqtqnJoc

И если в ДНР еще, может, и поверят сказкам, что всю картошку съели бИндеры, то в Волгограде в бИндер уже никто не верит.
Оттого и нужна война, ибо иных способов удержаться у власти у подонков нет: инфляция "смоет, как грязь в океан"(С) и украинских подонков, и подонков российских.
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27.11.2021 08:10 Ответить
Фуууу, хто це так злякався?!
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27.11.2021 08:14 Ответить
Полиция воюет против народа Украины, и что? Давн от не секрет, что полиция вместе с преступнками воюют против Украины.
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27.11.2021 08:56 Ответить
Ахметов спростував заяву Зеленського. Новина поруч з цією. Іншими словами сказав, що Зеленський бреше. Чи піде Зеленський до суду, щоб довести, що він говорить правду?
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27.11.2021 09:08 Ответить
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27.11.2021 09:23 Ответить
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