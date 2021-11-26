Есть информация о затягивании Ахметова в государственный переворот этой зимой, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть информация, что Ринат Ахметов примет участие в государственном перевороте.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"У нас вызовы не только со стороны Российской Федерации и вероятной эскалации. У нас вызовы есть внутренние. И когда мы получаем информацию из разных форматов, они уже фиксируют две вещи: большие вызовы, может быть эскалация со стороны России, проводят консультации с ними", – отметил президент.
По его словам, есть большие вызовы внутри Украины, их уже фиксируют разведки других стран.
"Живу в этом процессе. Получил информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация? Важная информация. 1-2 декабря. Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте, что будут привлечены 1 млрд долларов, это подстава бизнесмена Ахметова, его втягивают в войну против Украины, он начал ее, это будет его большая ошибка, нельзя воевать против своего народа, против президента, избранного народом Украины", - объяснил президент.
Сам Зеленский в эту информацию не верит и убегать из страны не собирается.
Также Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать информацию, которой можно поделиться".
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Еслі в крані нет вади - вінавати в том жиди!
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Міллер написав про це у Twitter, посилаючись на джерела з Офісу президента
"Спробу державного перевороту, про яку згадав сьогодні президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму", - написав він.
Куратора з ФСБ звати Василь Лаптєв. Українців - Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов, вказав Міллер.
Міллер додав, що організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між президентом Володимиром Зеленським та олігархом Ринатом Ахметовим. У розмовах організаторів згадується Ахметов, але його участь не довели. 1 грудня ініціатори перевороту сподівалися влаштувати протести на Банковій та привести до влади людей, наближених до олігарха.
Потому что "маленькая, победоносная война"(С) очень нужна подонкам с Банковой, ибо Украина под их властью находится на грани дефолта. И война очень нужна кремлевским башням, потому что продовольственная инфляция в РФ официально составила двузначные цифры в октябре месяце:
Репортаж о том, как жители Волгограда стоят в очереди (в машинах) несколько часов, чтобы собрать с полей картошку по 15 рублей за кило.
https://www.youtube.com/watch?v=95QhSn4bFjc
Репортаж о том, как в ДНР цена на картофель растет на 5 рублей в день (!).
https://www.youtube.com/watch?v=_JNCqtqnJoc
И если в ДНР еще, может, и поверят сказкам, что всю картошку съели бИндеры, то в Волгограде в бИндер уже никто не верит.
Оттого и нужна война, ибо иных способов удержаться у власти у подонков нет: инфляция "смоет, как грязь в океан"(С) и украинских подонков, и подонков российских.