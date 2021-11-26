Есть информация о затягивании Ахметова в государственный переворот этой зимой, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть информация, что Ринат Ахметов примет участие в государственном перевороте.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас вызовы не только со стороны Российской Федерации и вероятной эскалации. У нас вызовы есть внутренние. И когда мы получаем информацию из разных форматов, они уже фиксируют две вещи: большие вызовы, может быть эскалация со стороны России, проводят консультации с ними", – отметил президент.

По его словам, есть большие вызовы внутри Украины, их уже фиксируют разведки других стран.

"Живу в этом процессе. Получил информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация? Важная информация. 1-2 декабря. Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте, что будут привлечены 1 млрд долларов, это подстава бизнесмена Ахметова, его втягивают в войну против Украины, он начал ее, это будет его большая ошибка, нельзя воевать против своего народа, против президента, избранного народом Украины", - объяснил президент.

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Сам Зеленский в эту информацию не верит и убегать из страны не собирается.

Также Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать информацию, которой можно поделиться".