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Ермак в ближайшее время свяжется с администрацией РФ. Западные партнеры требуют поддерживать связь, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры требуют от Украины поддерживать связь Россией.
Об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
"Я ежедневно говорю с лидерами разными, вчера был Мишель, Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать ", – отметил Зеленский.
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+27 Aleksandr Ermak
показать весь комментарий26.11.2021 12:42
+25 Ksenia VB
показать весь комментарий26.11.2021 12:42
+23 Александр Петров fb6b30c7
показать весь комментарий26.11.2021 12:44
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Пожалуйста, подождите...
нее, тут зеЛох сказал чистую правду))
точнее - оно снова проболталось и зашкварилось..
Ведь теперь ясно - "руководство разведок" какой именно страны доверяет ермаку))
Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
1 ч ·
Та хто б таке міг подумати! То може було б треба захопити когось з тих, кого б Росія захотіла обміняти? Може віддати наказ? А нема кому, бо ви ж звільнили усіх керівників, хто захопив Цемаха та намагався створити для України обмінний фонд для звільнення заручників. То що переказати заручникам, може все ж таки подумати про якусь спецоперацію, чи хай собі сидять терплять?
...связной...
А чё не дворник?
отправьте её к Байдену, нехай выбьет пару сотен джавелинов.
фик его знает, где бы сейчас была "линия разграничения", если бы не "Минск". по Днепру?
26 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
И поверьте, что это уже не «какая разница», а факап. Не позорьте Украину!..
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И я шо то не понял.....
Что там зелень пиз-ла о "полномочиях" Ермака?
Он разве имеет на это право?
Ні, цю маячню неможливо більше читати.