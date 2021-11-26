Зеленский о медиавойне с Ахметовым: У нас не страна под названием ДТЭК

Президент считает неправильным воевать с Украиной.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"У нас страна под названием Украина, а не страна под названием ДТЭК. Ключей от государства у нее нет", - заявил президент.

Зеленский считает неправильным то, что бизнесмен воюет с Украиной.

"Вы можете не со зла, Савик, служить олигархам. Но вы служите... Вы являетесь одним из дестабилизаторов ситуации в стране", - сказал президент журналисту Савику Шустеру.

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