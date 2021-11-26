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Ахметов (883) Зеленский (9933) Шустер (401) ДТЭК (140)

Зеленский о медиавойне с Ахметовым: У нас не страна под названием ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о медиавойне с Ахметовым: У нас не страна под названием ДТЭК

Президент считает неправильным воевать с Украиной.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"У нас страна под названием Украина, а не страна под названием ДТЭК. Ключей от государства у нее нет", - заявил президент.

Зеленский считает неправильным то, что бизнесмен воюет с Украиной.

"Вы можете не со зла, Савик, служить олигархам. Но вы служите... Вы являетесь одним из дестабилизаторов ситуации в стране", - сказал президент журналисту Савику Шустеру.

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Топ комментарии
+9
Таки да, у нас "квартал 95".
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26.11.2021 13:03
+7
Пока это чмо пиарилось на канала Ахметова, то все было отлично это была отличная журналистика, но только его начали критиковать, все это уже нарушение свободы слова и так далее, двуличная тварь!
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26.11.2021 13:34
+5
Точняк! У нас галимый бенястан.
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26.11.2021 13:04
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Таки да, у нас "квартал 95".
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26.11.2021 13:03 Ответить
Зняв з льоту....
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26.11.2021 13:04 Ответить
Вы оба не правы. На самом деле "Приват"
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26.11.2021 13:20 Ответить
ВОВА ТЫ ЗАПОВИТ УСПЕЛ СОСТАВИТЬ ДЕГЕНЕРАТ
Ахметов при всем к нему от меня ФЭ сможрет и не подавиться тобой же...
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26.11.2021 13:34 Ответить
и да чем больше слышу ОТ ПРИДУРКА ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО БРЕДА ТЕМ громче слышу команды военных на построение заводят военную технику и штыки выдвигаютсчя в Правительственный квартал Киева..не КВАРТАЛ 95 КРИВОЙ РОГИ... А КИЕВА.... психопатию с дебелизмом увы всегда лечили СМЕРТЬЮ.. ДУРАКАМ дай еще факел и запусти на пороховой склад для прикола.. еще чего не хватало....а мы с вами наблюдаем острый пост алкогольный психоидиоматический психоз Высшего Чиновника Украины!! оно падает в бездну и гордится этим.... маладца Ермак это и есть задание Путина упустить Вову под Землю транзитом мимо АДА???!!!
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26.11.2021 13:38 Ответить
Точняк! У нас галимый бенястан.
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26.11.2021 13:04 Ответить
Та не тільки Савік чи Юрік... І не тільки 11 мільйонів Бурби.
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26.11.2021 13:04 Ответить
Бєня розісрався з Гудком і блазень став таким сміливим.
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26.11.2021 13:06 Ответить
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26.11.2021 13:31 Ответить
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Британська BBC писала про заяву Блінкена з США про Коломойського:

"з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди".
В США на нього та його родичів накладено санкції. Якщо Коломойський спробує з'явитися на обрії США, він буде заарештований.

А тепер просте питання:

Якби у Зеленського були якісь справи з олігархом, який наніс шкоду США, то чи Конгрес і т.д. дозволив би адміністрації президента Байдена мати справу з Зеленським?
Відповідь дуже проста: НЕ ДОЗВОЛИВ БИ.
І якщо світові демократичні лідери мають справу з Зеленським, то це є абсолютним підтвердженням того, що у них всіх немає сумнівів щодо Президента України.

Тому патякання про "зеленськийколомойський" залишається просто нікчемним патяканням.
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26.11.2021 13:31 Ответить
проста відповідь вони знають хто такий вова
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26.11.2021 13:35 Ответить
"І якщо світові демократичні лідери мають справу з Зеленським, то це є абсолютним підтвердженням того, що у них всіх немає сумнівів щодо Президента України." Та ты шо !? , Мировые лидеры и с ****** дело имеют . Может и кремлёвская моль честнейшей души человек ?
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26.11.2021 13:35 Ответить
Ви не уявляєте наскільки воно буває йо...тим у виправданнях Блазня. Давненько його тут не бачив...
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26.11.2021 16:52 Ответить
Скоріше твій набір маячні залишається лише набором маячні.
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26.11.2021 13:36 Ответить
Зебил, я тебе лайк поставил. Но это не тебе лично, а твоей самочке на пиццу за проплаченный высер. У тебя кроме как гадить в интернете по заказу ни на что мозгов не хватает...
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26.11.2021 13:44 Ответить
Пока это чмо пиарилось на канала Ахметова, то все было отлично это была отличная журналистика, но только его начали критиковать, все это уже нарушение свободы слова и так далее, двуличная тварь!
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26.11.2021 13:34 Ответить
Беня там куском хамона подавился со смеха.
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26.11.2021 13:34 Ответить
читаю и любуюсь, такого треша на свою же голову никто бы ему не навалил. пусть поет )
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26.11.2021 13:35 Ответить
я не понял вова себя с Украиной ассоциирует
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26.11.2021 13:36 Ответить
Если б зеля и порох были поумней и патриотичней, то давно заручились бы поддержкой запада и национализировали все олигархические предприятия.
И этих ахметовых, коломойских, пинчуков и тд...засадили бы за решетку.По примеру российского ЮКОСа например.
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26.11.2021 13:37 Ответить
мотнутся на сабантуй , за деньги налогоплательщиков - это благо и ништяк для страны , а неудобные вопросы - это дестабилизация , такова зелёная мораль
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26.11.2021 13:38 Ответить
>национализировали

чтобы на них зимой небыло угля, нет спасибо
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26.11.2021 13:39 Ответить
Угля и так нет. И электричества.
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26.11.2021 13:40 Ответить
100%!
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26.11.2021 13:44 Ответить
Звичайено, у тебе Володя, в голові тільки "Беня" і "квартал", інше в тебе не затримується і не цікавить.
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26.11.2021 14:02 Ответить
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26.11.2021 14:03 Ответить
А от ЗЕленой кучи рыгачки нет?
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26.11.2021 18:47 Ответить
 
 