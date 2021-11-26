Зеленский об операции с "вагнеровцами": Если бы боевики захватили самолет - Эрдоган бы нам никогда этого не простил

Спецоперация по "вагнеровцам" - это была не операция Украины, украинцев в нее просто втянули.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.

Зеленский отметил, что на самолете турецких авиалиний, летевшем из Минска, были обычные люди.

"А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... А если боевики захватят этот самолет? Может... Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продумана. После Америки" он (тогдашний руководитель ГУР Максим Бурба. - Ред.) хочет меня поссорить (с Турцией. - Ред.)... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - заявил Зеленский.

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