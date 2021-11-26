Зеленский об операции с "вагнеровцами": Если бы боевики захватили самолет - Эрдоган бы нам никогда этого не простил
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спецоперация по "вагнеровцам" - это была не операция Украины, украинцев в нее просто втянули.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.
Зеленский отметил, что на самолете турецких авиалиний, летевшем из Минска, были обычные люди.
"А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... А если боевики захватят этот самолет? Может... Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продумана. После Америки" он (тогдашний руководитель ГУР Максим Бурба. - Ред.) хочет меня поссорить (с Турцией. - Ред.)... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
и самолюбующиеся...
P.S... ******* пора на вихід......
сценаристы квартала хорошо натаскали гадёныша...
Маша Захарова сушеними мухоморами поділилася?
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Ещё один ,который в теме.Эрдоган вам лично звонил?
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Вы с Эрдоганом в одной палате,Байдена там нет случайно?
Какая еще операция? Не было ничего -> ну... что-то вроде было, но при чем тут я -> да было, но операция не наша, нас хотели в нее втянуть -> наша, но я не срывал, я позвонил после -> да, я мешал и сорвал, но из хороших побуждений -> список причин почему это хорошо...
Если кто-то что-то делает изначально хорошее, то он не врет потом целый год, не устраивает цирк в ВСК и не придумывает отмазки каждый день новые как ребенок, разбивший вазу и который боится получить ремня от родителей, хотя они и так все знают.
Президент страны, господи прости...