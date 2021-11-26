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Зеленский об операции с "вагнеровцами": Если бы боевики захватили самолет - Эрдоган бы нам никогда этого не простил

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский об операции с "вагнеровцами": Если бы боевики захватили самолет - Эрдоган бы нам никогда этого не простил

Спецоперация по "вагнеровцам" - это была не операция Украины, украинцев в нее просто втянули.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.

Зеленский отметил, что на самолете турецких авиалиний, летевшем из Минска, были обычные люди.

"А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... А если боевики захватят этот самолет? Может... Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продумана. После Америки" он (тогдашний руководитель ГУР Максим Бурба. - Ред.) хочет меня поссорить (с Турцией. - Ред.)... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - заявил Зеленский.

Также читайте: Зеленский о медиавойне с Ахметовым: У нас не страна под названием ДТЭК

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Топ комментарии
+40
Хороший кокс вазеленскому подогнали, спору нет
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26.11.2021 13:04
+39
Сраное позорище.
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26.11.2021 13:05
+29
А, так ты нас всех спас?! От Эрдогана? Вот ты герой, ага!
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26.11.2021 13:05
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Якби це на щось впливало... В армії!!! яка стоїть на фронті і то більшість проголосувала за цього ушльопка! Це як?.. Порошенко - це асоціація, безвіз, Томос, допомога мало не цілого світу... Мало, крвмть? А шоб ви вдавилися за вашого "баригу". Їжте тепер це офшорне оманське віслюче лайно. Смачного.
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26.11.2021 14:26 Ответить
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"І залишаться в лайні курви сивочолі."
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26.11.2021 14:00 Ответить
Господи, какое ж оно тупое...
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26.11.2021 13:58 Ответить
мстительно, брехливое, трусливое и примитивное...
и самолюбующиеся...
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26.11.2021 14:01 Ответить
Зеленський Володимир - Підла ****....

P.S... ******* пора на вихід......
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26.11.2021 13:58 Ответить
словесный понос от страха... ни кому не дает сказать слова... но нападает и смешивает в кучу все сплетни, брехню и свои собственные выдумки, выдавая их за оперативную разработку....
сценаристы квартала хорошо натаскали гадёныша...
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26.11.2021 14:00 Ответить
Ні, ну це взагалі ганьба, панове...
Маша Захарова сушеними мухоморами поділилася?
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26.11.2021 14:02 Ответить
интересно, как бы они захватили самолет голыми руками? оно хоть бы боевики голливудские пересмотрело что ли))) Пилоты закрыты за металической дверью - к ним без оружия/инструментов не войти, а значит управлять самолетом не получится. Захватить заложников голыми руками тоже не получится. Во первых, писты дадут сами мужики на борте - а там я напомню 200+ человек на борту...думаю по мордасам 20 найдется кому дать...что оно несет? Это глава государства? Нервный смех...
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26.11.2021 14:07 Ответить
Прекрасный вид - пассажиры метелятся с военными преступниками. Для любого адекватного человека очевидно - что нельзя проводить подобные операции на гражданском самолете. Сел бы со своими детьми на рейс, где целенаправленно проводится задержание военных преступников?
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26.11.2021 14:30 Ответить
Бойовики летіли в Венесуелу на роботу. В їхніх інтересах долетіти з пункту А в пункт Б і піти працювати , заробити гроші . І гадки вони не мали, шо проводиться спецоперація і літак посадять в Україні. Як вони могли догадатись захопити літак ? Чи у вас вже теж зеленський головного мозгу ?
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26.11.2021 15:11 Ответить
По-перше - а що їм здогадуватись, якщо літак сідає в Києві, де потрібно буде обов язково пройти паспортний контроль (ви, мабуть, ніколи не літали) - очевидно, що існує великий ризик певних дій з їх сторони. Але це другорядне - якщо навіть все пройде чисто - уявіть реакцію пасажирів, на те, що на пасажирському літаку цілеспрямовано проводилась воєнна операція - скільки судових позовів би отримала Україна? Цю операція не можна було санкціонувати - це очевидно, але те як це зробив зеленський - за межею адекватності, навіщо було городити з відтермінуванням і зривати, якщо можна було законно скасувати.
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26.11.2021 15:25 Ответить
Паспортний контроль вони не проходитимуть в Києві. Посадка не запланована, пересадки немає. Рейс прямо у Венесуелу. Посадка лише в зв'язку з технічними неполадками ( наприклад)
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26.11.2021 17:51 Ответить
Тобі чітко сказано - що такі операції не плануються і не проводяться на цивільних лайнерах - навіть якщо пройшло гладко, ми б отримали десятки судових позовів, а станься щось - це була політична катастрофа країни.
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26.11.2021 18:03 Ответить
Ну якшо так сказав Зеленський... то ок. Всі країни - учасники цієї спецоперації дурачки, і не знали про такий "момент", або ж навмисно хотіли підставити Україну) ?
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28.11.2021 00:15 Ответить
"Країни-учасники"? Щось про ці "країни" нічого не говорили ні Бурба, ні Беллінгкет. Тільки Бутусов написав відверту маячню, що від турків мав бути спеціальний борт з броньованими дверми та нашими оперативниками зі зброєю для забезпечення "безпеки" - не поянивши при цьому, яким чином "наші оперативники" пронесли б зброю на борт в Мінську.
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28.11.2021 09:25 Ответить
Ну да с Минска в Венесуэлу через Стамбул,а чего не через Пекин?Где вас понабирали?Один пишет как боевиков будут метелить пассажиры ,другой о рейсе Беларусь-Венесуэла.
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26.11.2021 18:11 Ответить
То для вас таємниця, куди за легендою вони летіли охороняти вишки ?
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28.11.2021 00:14 Ответить
чего ж ты, чучело зеленое, Лукашенко позвонил, а не Эрдогану?!
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26.11.2021 14:14 Ответить
Меня хоть и кумарит Зеля, но в этой ситуации действительно рискованно брать боевиков так как их 30 оторванных рыл и это самолет. Там события могли пойти самым непридвиденным образом.
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26.11.2021 14:23 Ответить
Будь-яка спецоперація несе певні ризики. Але питання в іншому, - що такою відмазкою Зєлємойський визнав, що він зірвав цю спецоперацію свідомо і весь час брехав суспільству. То повинен нести відповідальність за зраду. Бо бачте, він "не хотів розсваритися з Ердоганом". Що за маячня, коли спецоперація готовулася в тому числі і за участі Туреччини.
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26.11.2021 17:02 Ответить
Що за маячня, коли спецоперація готовулася в тому числі і за участі Туреччини.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ещё один ,который в теме.Эрдоган вам лично звонил?
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26.11.2021 18:13 Ответить
Боже мой, какой позор, так это глупое шоу, только ради того чтобы обелить своего, я уже ничему не удивлюсь, голубца, или Голобородько собственнолично завалил операцию украинской спецслужбы, а теперь "мочит" ее на своей заказной прессухе?
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26.11.2021 14:23 Ответить
А чем бы они захватывали самолет не имея с собой оружия?Пластиковыми вилками?
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26.11.2021 14:24 Ответить
зе бред
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26.11.2021 14:28 Ответить
зелене сцикло
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26.11.2021 14:29 Ответить
Может и правильно что была отменена операция, если б погибли мирные люди, кто б ответил?
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26.11.2021 14:39 Ответить
Іпануте, а чого то мали гинути мирні люди?! Як, яким чином? Хіба той літак, як вусатий тарган, збивати збирались? Ну що ж ви вже несете зебуїни довбануті?
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26.11.2021 14:58 Ответить
А вы можете дать 100%,что фсб ни сном,ни духом?
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26.11.2021 18:23 Ответить
Що ФСБ? Хоча, чого без нього, точніше,без його агентури в ОП. Тут явно без них не обійшлося.
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26.11.2021 18:28 Ответить
С такими как вы и предателей не надо.
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26.11.2021 18:38 Ответить
Це хто там про зраду? Зелена шваль про зраду? Ні, то вже повний капець...
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26.11.2021 18:48 Ответить
каждый раз новые отмазки.
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26.11.2021 14:51 Ответить
Блін!!! А Ердоган тут чого?!!! Бляха-муха, що воно несе? Там що, повний заворот мозку, чи яка херня? Ну невже там не знайшлось когось, щоб хоч харкнув в ту гидку фізіономію, то вже неможливо винести.
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26.11.2021 14:55 Ответить
А как называется фактически захват турецкого пассажирского самолёта с мирными гражданами (пока не доказано обратное),которые не находятся даже в международном розыске.Как вы ему это объясните,даже если не будет жертв?
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26.11.2021 18:21 Ответить
Ідіоте, а хто говорив про захват? Вимушена посадка то захват? Мало того, ще й з екіпажем погоджена і турецькою стороною? Блін, від шизофренії лікуватись не пробував? Ні, а вартувало б... Хоча, лікування тут вже не допоможе, судячи з тої маячні, що воно сьогодні верзло.
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26.11.2021 18:26 Ответить
Ідіоте,Мало того, ще й з екіпажем погоджена і турецькою стороною?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы с Эрдоганом в одной палате,Байдена там нет случайно?
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26.11.2021 18:37 Ответить
Интересно, оно долго думало, чтобы такую дичь придумать?
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26.11.2021 15:01 Ответить
Що можна сказати про так звану пресконференцію у виконані криворізьского нікчеми - недорікуваті плутанні міркування, з великою домішкою відвертої брехні, особливо про вагнергейт. Одним словом, це невтішний діагноз зеленої влади та її уособлення у вигляді так званого президента.
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26.11.2021 15:50 Ответить
Падонок
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26.11.2021 16:01 Ответить
Зєлємойський злякався не можливої реакції Ердогана, бо як можна цього боятися, коли й спецслужби Туреччини були задіяні в спецоперації. Він злякався реакції пуйла, він злякався наслідків з боку кацапщини, якою буде її реакція на затримання її найманих вбивць Україною.
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26.11.2021 17:06 Ответить
Але ж падло не боялося йти на пост Президента країни, яка перебуває у стані війни з кацапщиною!
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26.11.2021 17:07 Ответить
******* ЗЕленое не понимает значения слова риск.
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26.11.2021 18:43 Ответить
вероятность захвата самолёта была.
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26.11.2021 18:58 Ответить
Так это Эрдоган виноват в провале операции, а я то думал что бубочк
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26.11.2021 19:50 Ответить
В любом деле есть риск,вот московский хорёк рискнул и оккупировал Крым(а могло бы быть),а с Эрдоганом ты хотя бы пытался договориться?А может он был не против? ..Больше года искали отмазку.
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26.11.2021 21:04 Ответить
зеленский проходимец
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27.11.2021 05:00 Ответить
"Весь вечер на манеже п%@[email protected]сы"...

Какая еще операция? Не было ничего -> ну... что-то вроде было, но при чем тут я -> да было, но операция не наша, нас хотели в нее втянуть -> наша, но я не срывал, я позвонил после -> да, я мешал и сорвал, но из хороших побуждений -> список причин почему это хорошо...

Если кто-то что-то делает изначально хорошее, то он не врет потом целый год, не устраивает цирк в ВСК и не придумывает отмазки каждый день новые как ребенок, разбивший вазу и который боится получить ремня от родителей, хотя они и так все знают.
Президент страны, господи прости...
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27.11.2021 12:40 Ответить
Зеля это конченый,гнилой,закомплексованный *************** ублюдок.
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03.12.2021 18:32 Ответить
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