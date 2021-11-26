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Зеленский опроверг слухи о возможности введения военного положения: Люди боятся, инвесторы уходят от нас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский опроверг слухи о возможности введения военного положения: Люди боятся, инвесторы уходят от нас

Глава государства Владимир Зеленский назвал слухами информацию о возможности введения военного положения в Украине.

Об этом Зеленский отметил сегодня на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он отреагировал на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в декабре якобы будет введено военное положение.

"Военное положение будет введено, он сказал. Зачем? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+9
військовий стан не зупинить людей. протести в будь якому випадку будуть, тому що ти все для цього робиш. Майдан - це тільки питання часу
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26.11.2021 13:12
+8
Инвесторы идут именно от ВАС!
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26.11.2021 13:12
+7
"...війна не зі мною", - сказав Зеленський.
------------------------------------------------------------
А что еще может сказать четырежды уклонист.
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26.11.2021 13:28
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військовий стан не зупинить людей. протести в будь якому випадку будуть, тому що ти все для цього робиш. Майдан - це тільки питання часу
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26.11.2021 13:12 Ответить
На цей раз він повинен бути військовим організованим переворотом, щоб "рашкупанти" не змогли скористатися нагодою.
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29.12.2021 22:41 Ответить
Инвесторы идут именно от ВАС!
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26.11.2021 13:12 Ответить
Вавачка само боїться всіх і вся.
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26.11.2021 13:14 Ответить
Кожен день лякати наступом РФ це окей, проте говорити про військовий стан - не окей. Логічно, чи не так?
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26.11.2021 13:22 Ответить
"...війна не зі мною", - сказав Зеленський.
------------------------------------------------------------
А что еще может сказать четырежды уклонист.
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26.11.2021 13:28 Ответить
Країна на грані розвалу. Ідоти за кермом. Влаштовують "піри під час чуми", рос. розвідники в ОП, на нуль звели спец. операції, ганяють пяними, порушують правила. Гроші платників податків фактично дарують олігархам(коломойша, фірташ)... Ну для початку було би добре хоч заборонити феерверки. Бо честно кажучи трохи тривожний стан. А коли херячить поруч. Не розумієш чи це арт. обстріл чи що...
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26.11.2021 13:31 Ответить
инвесторы уходят из-за вашей клептомании, жадности и *********** а не из-за угрозы воєнного стана
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26.11.2021 13:32 Ответить
Походу кловану скоро кабздец
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26.11.2021 13:32 Ответить
Брехло к-ое или/и инфантильный лох.
Как могут уходить инвесторы, которых не было?
Бубочка..... Сколько инвесторов ты "привез" из Омана?
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26.11.2021 13:35 Ответить
оманский инвестор умер,не приходя в сознание от визита)))
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26.11.2021 13:47 Ответить
"Ми не можемо жити в зазеркаллі...", а пенсія 5000-6000?
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26.11.2021 13:46 Ответить
твою ж мать...нужно было этот спич-марафон,сделать платным...столько бы бабла за шоу клоуна получили бы...что и МВФ был бы в шоке)))))
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26.11.2021 13:46 Ответить
Президент Украины - Порошенко. А это зеленое чучело - временное недоразумение.
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26.11.2021 13:49 Ответить
Не надо было загонять себя в угол. You shouldn't have cornered yourself.
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26.11.2021 13:47 Ответить
инвесторы бегут от тебя лично
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26.11.2021 13:56 Ответить
Наче зараз інвестори стоять в черзі з валізами грошей - щоб тільки вкласти їх в Україну.
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26.11.2021 14:17 Ответить
"война не сомной" (с)
p.s. всё, что нужно слышать от главнокомандующего во время нарастающей угрозы...
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26.11.2021 14:19 Ответить
Введе, тільки пізніше, щоб ще полежати в "теплій ванні".
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26.11.2021 14:36 Ответить
Давненько не было слышно хрюканья лидера этой либеральной партии, даже думалось, что она канула в лету или на помойке истом, где ей и место. Аннет, ещё жива «курилка».
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26.11.2021 14:48 Ответить
Манера выражаться как у запоребриковых.
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26.11.2021 15:25 Ответить
Может инвесторы идут, потому что кто-то долбо000б?!
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26.11.2021 15:09 Ответить
В мене таке відчуття, що у випадку повномасштабного вторгнення путлерівських військ в Україну (не дай боже цьому статися) бубочка побігає в розпачі туди-сюди, а потім просто втече куди-небудь разом із сім'єю... А нашу країну доведеться рятувати таким людям як Турчинов та Порошенко, як військослужбовцям та волонтерам. Іншим не байдужим до своєї країни людям доведеться йти на оборонні підприємства та починати партизанити... Слава Україні! 🇺🇦
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29.12.2021 22:37 Ответить
 
 