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Зеленский опроверг слухи о возможности введения военного положения: Люди боятся, инвесторы уходят от нас
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава государства Владимир Зеленский назвал слухами информацию о возможности введения военного положения в Украине.
Об этом Зеленский отметил сегодня на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
В частности, он отреагировал на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в декабре якобы будет введено военное положение.
"Военное положение будет введено, он сказал. Зачем? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+9 Andriy
показать весь комментарий26.11.2021 13:12
+8 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.11.2021 13:12
+7 Nikol Kovalenko
показать весь комментарий26.11.2021 13:28
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А что еще может сказать четырежды уклонист.
Как могут уходить инвесторы, которых не было?
Бубочка..... Сколько инвесторов ты "привез" из Омана?
p.s. всё, что нужно слышать от главнокомандующего во время нарастающей угрозы...