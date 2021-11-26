Зеленский о втором сроке: Я еще не решил – это будет связано с поддержкой моей личности народом
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Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.
Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
"О втором сроке. Я не решаю этот вопрос. Решать будет общество. Я не принял это решение. Это правда. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую себе такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. Люди за что-то говорят: спасибо. Где-то, говорят, есть ошибки. У меня есть диалог. Люди открыто мне об этом говорят. Говорят, что меня поддерживают. Тогда я буду думать идти на второй срок или не идти. Принимать это решение я буду с семьей, со своими детьми. Они страдают из-за моей профессии", - заявил Зеленский.
"Есть много вызовов, которые я хочу сделать и закончить. Смогу сделать – молодец, подумаю. Не смогу, не дадут мне или сам не смогу – тогда вряд ли", - заверил президент.
Вместе с тем, Зеленским сообщил, что ознакомлен с вопросом изменения сроков проведения выборов в Верховную Раду и президента.
"Есть действительно вопрос о толковании Конституции. Я считаю, что депутаты обратятся в Конституционный Суд, если они захотят. И Конституционный Суд должен ответить", - пояснил президент.
Также он возразил, что рассматривает вариант досрочных президентских выборов: "Я не стану бороться за власть".
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Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !
По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…
Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !
И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
Дуже сумно, що якщо з'явиться олігарх, бажаючий обратися на термін "П'ять років бесчестя і великих грошей", та проплатить бабко-майдан, то не тільки пенсіонери продадуть голос. Ми - пропаща нація, якщо навіть добровільно, безкоштовно так кажучи вибраний президент, виявився таким бездарним актором, якому Станіславський не просто вигукнув би "Не вірю!", він мабуть кинув би в нього черевика!