Зеленский о ДТП со "слугой народа" Трухиным: "Ничего здесь страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не была закончена... Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего здесь страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание. Была экспертиза и в ближайшее время она должна быть. А потом уже результат", – отметил президент.

"Есть видео, я так понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было", – добавил Зеленский.

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