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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Зеленский о ДТП со "слугой народа" Трухиным: "Ничего здесь страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о ДТП со

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не была закончена... Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего здесь страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание. Была экспертиза и в ближайшее время она должна быть. А потом уже результат", – отметил президент.

"Есть видео, я так понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было", – добавил Зеленский.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
А вот это все, что нужно было услышать на конференции этого ничтожества.
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26.11.2021 13:17
+31
Хорошо обосцал мудрий нарид.
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26.11.2021 13:18
+31
Зебіли, ви задоволені відповіддю?
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26.11.2021 13:19
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А вот это все, что нужно было услышать на конференции этого ничтожества.
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26.11.2021 13:17 Ответить
За кермом взагалі нікого не було. На автопілоті. Дрон.
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26.11.2021 13:20 Ответить
Хорошо обосцал мудрий нарид.
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26.11.2021 13:18 Ответить
Это ДТП кого надо ДТП. Ничего личного.
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26.11.2021 13:19 Ответить
Зебіли, ви задоволені відповіддю?
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26.11.2021 13:19 Ответить
Да погодь, не так быстро, они лицо от ссанины не успевают отмывать
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26.11.2021 13:21 Ответить
облизывать )))
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26.11.2021 14:12 Ответить
Частково відео говорить про те, що його за кермом не було

Да Янык был просто ангел, по сравнению с эти ничтожеством пистливым
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26.11.2021 13:20 Ответить
ДБР месяц "бьются" и не могут определить, был ли трухин за рулем.
А Зеле достаточно мельком глянуть на часть видео, чтобы сделать вывод.
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26.11.2021 13:25 Ответить
а що значить частково выдео говорить
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26.11.2021 14:26 Ответить
От собака....А де ж закон ?
Сволота фактично визнала, що відмазала свого дрючка від терміну.
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26.11.2021 13:20 Ответить
У слуг новая услуга, можно безнаказанно давить людей.
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26.11.2021 13:20 Ответить
а отчетство этого трухина, часом не аронович? А то, что то faceОМ оно правильное!
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26.11.2021 13:20 Ответить
Опаное порозище хоть бы раз не обдолбанным выползло на конференцию. Слушать противно.
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26.11.2021 13:21 Ответить
Правильно!Никогда не обращайте внимания на пьяных водил,разбивших и авто и покалечивших людей.Делов то.
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26.11.2021 13:22 Ответить
"Була експертиза і найближчим часом вона має бути. А потім вже результат"

есть какой-то сезон в году когда это обоссаное чучело свободно от шизофазии или этого нарика только дурка излечит?
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26.11.2021 13:23 Ответить
Ну що тут страшного, не сотня ж загинула під колесами слуги... ?
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26.11.2021 13:23 Ответить
Оце вiдповiдь президента?
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26.11.2021 13:24 Ответить
Ну а шо тут такого, цитируя великих : "Частково відео говорить про те, що нікого за кермом держави немає ". Поломался наш "Хазанов на минималках", совсем головой плох стал. ((
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26.11.2021 13:28 Ответить
Та який то президент, це пародія на президента в виконанні клоуна наркомана.
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26.11.2021 13:30 Ответить
Який же він брехло.
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26.11.2021 13:25 Ответить
на таком заряде (пыхнул) энегрии... скоро войдет в раж и будет хлестать по щекам неблагодарным слушателям )))
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26.11.2021 14:14 Ответить
Покалечил немного народу. Но что это в сравнении с его особыстостью...
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26.11.2021 13:25 Ответить
Молодец, Вова. Рассмешил за одну минуту. Бери приз и уё..вай.
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26.11.2021 13:27 Ответить
Зайшла на ЦН почитати новини і зрозуміла що ледь стримую нудоту,-"зеленський сказав,зеленський прокоментував...", читати усе це бридко.
Сьогодні на ЦН день цитування ідіота, злодія ,зрадника,і слимака
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26.11.2021 13:29 Ответить
Сегодня лучшее выступление 95-го квартала
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26.11.2021 13:32 Ответить
Полностью согласна . Уже настолько пытаюсь писать не матерясь , но силы на исходе 😀😀
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26.11.2021 13:42 Ответить
Ну я ж учора казав : 26 листопада - день блювання і харкання для всієї України!
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26.11.2021 13:49 Ответить
Что с клоуна взять, кроме анализов..
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26.11.2021 13:32 Ответить
Спасибо за то что просвятил. Все автомобили слуг народа управляются святым духом , поэтому в случае дтп с авто "слуги народа "- покайтесь, попросите прощения у пассажира или пассажиров и забудьте про дтп т.к.тут ничего страшного нет.
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26.11.2021 13:39 Ответить
Вот же блевотная крыса.
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26.11.2021 13:44 Ответить
тобто "шлюхі урода" понад законом?!!
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26.11.2021 13:48 Ответить
Тобто Трухіна частково не було за кермом - а частково був?Як,
скажіть мені,це можна зрозуміти?Хоспаді,яке воно дефективне,як воно жує мовну жуйку,переставляючи слова в реченні,повторюючи їх на всі лади і раз за разом видаючи полову.Жахаюсь,коли уявляю,що воно таким чином розмовляє і з лідерами інших країн...
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26.11.2021 13:48 Ответить
Про квантову механіку чули? Нє? Тоді погугліть....
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26.11.2021 14:15 Ответить
У трухина отстегнулись рука и нога и без его ведома управляли машиной. В свете того,что мелет этот упоротый подонка-вполне логичная версия.
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26.11.2021 14:16 Ответить
А если кот-нибудь из кремлёвских слуг покалечит его ленку или личинок? Он так же простит и не будет обращать внимания?
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26.11.2021 13:55 Ответить
Вообще плевок в лица украинского нарида!
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26.11.2021 13:57 Ответить
нарид это заслужил.
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26.11.2021 14:21 Ответить
вобщем, с сегодня, на смену коту Шрёдингера, пришёл какой то обтрухан))
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26.11.2021 14:01 Ответить
конченый моральный урод
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26.11.2021 14:12 Ответить
...... А ти і не мусиш звертати увагу! На це мусить звертати увагу тільки слідство і суд...Але, тут я не про Країну Мрій)))))))
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26.11.2021 14:14 Ответить
По факту это означает...дави Трухины и прочие Мама любит Скорость ...свой народ на остановкам,зебрах и прочих переходах... Стадо идиотов...
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26.11.2021 14:16 Ответить
Вас депилов 73 % на всех одного Трухина ХВАТИТ до конца Столетия...
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26.11.2021 14:18 Ответить
Совести нет! Или это для Зеленского "ничего страшного". Но все самое страшерн в этом мире начинается именно с этого - с отсутствия такой, ничем не измеримой части человеческой души, как совесть..
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26.11.2021 14:19 Ответить
зато с Поярковым - очень хочу!
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26.11.2021 14:19 Ответить
Совести нет! Или это для Зеленского "ничего страшного". Но все самое страшное в этом мире начинается именно с этого - с отсутствия такой, ничем не измеримой части человеческой души, как совесть..
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26.11.2021 14:20 Ответить
самое плохое, что президент ничего плохого не видит во лжи, особенно, если эта ложь ему во благо... или на благо людей, от которых он зависит..., тогда это норма, очень грустно...
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26.11.2021 14:20 Ответить
Та немає у нас Президента! Є особа, яка займає його посаду.
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26.11.2021 14:33 Ответить
Для постраждалих також нічого страшного, і для пораненого Журавля також нічого не було страшного?
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26.11.2021 14:31 Ответить
73% идиотов выбрали себе Моисея Шута...кто вам виноат?Порошенко или Ольга *********?
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26.11.2021 14:33 Ответить
История с трухиным будет проходить по сценарию как у Николая Кулебы, уполномоченного по правам детей "Спустя два года после жуткой аварии, одним из участников которого был на тот момент Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, расследование так и не завершено. Соответственно, не объявлено подозрение. В деле о ДТП с Кулебой на перекрестке Чабаны - Гатное под Киевом, которое произошло 24 ноября 2019 года, никому до сих так и не объявили о подозрении. В результате того, что высокопоставленный чиновник выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение с микроавтобусом...удалось связаться с Николаем Кулебой. Он сообщил, что "там до сих пор проводится экспертиза" https://incident.obozrevatel.com/crime/zakon-ne-dlya-vseh-spustya-dva-goda-posle-dtp-s-kuleboj-rassledovanie-ne-zaversheno.htm?_gl=1********_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNzkyOTY5OS4xMDEyLjEuMTYzNzkyOTcwMy4w&_ga=2.261769285.978789763.1637147411-305513814.1471379554
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26.11.2021 14:36 Ответить
С десяток лет назад Начальник и министр ЖКХ всей Украины и создатель партии регионов Близнюк сбил насмерть 2 велосипедистов на Житомирщине...,еще трое человек пострадали и были в реанимации.../переломы ушибы/думаете кто то сел?
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26.11.2021 14:43 Ответить
Мама любит скорость...классика жанра...
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26.11.2021 14:52 Ответить
Ничего страшного, подумаешь смерда задавил. Теперь остается, "вытереться и встать из за стола." Больше сказать нечего.
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26.11.2021 15:11 Ответить
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
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26.11.2021 20:31 Ответить
 
 