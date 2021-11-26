Зеленский о ДТП со "слугой народа" Трухиным: "Ничего здесь страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина.
Об этом президент заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не была закончена... Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего здесь страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание. Была экспертиза и в ближайшее время она должна быть. А потом уже результат", – отметил президент.
"Есть видео, я так понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было", – добавил Зеленский.
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+39 Alexey Chernyavsky
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Да Янык был просто ангел, по сравнению с эти ничтожеством пистливым
А Зеле достаточно мельком глянуть на часть видео, чтобы сделать вывод.
Сволота фактично визнала, що відмазала свого дрючка від терміну.
есть какой-то сезон в году когда это обоссаное чучело свободно от шизофазии или этого нарика только дурка излечит?
Сьогодні на ЦН день цитування ідіота, злодія ,зрадника,і слимака
скажіть мені,це можна зрозуміти?Хоспаді,яке воно дефективне,як воно жує мовну жуйку,переставляючи слова в реченні,повторюючи їх на всі лади і раз за разом видаючи полову.Жахаюсь,коли уявляю,що воно таким чином розмовляє і з лідерами інших країн...