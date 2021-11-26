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Новости ПроисшествияВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В ОРДЛО прибыла группа кадровых военных РФ для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В ОРДЛО прибыла группа кадровых военных РФ для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений, - разведка

Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы отдельных военно-учетных специальностей для выполнения задач в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны в Фейсбук.

По данным ГУР, на этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Вместе с тем, активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.

"Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", - сообщили в ГУР.

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Автор: Анастасія Потіха
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будуть бурити проходи в наших МП.. є можливість збагатити чорноземи...
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26.11.2021 13:31 Ответить
По этим "туристам" предметно работают над уменьшением их поголовья или только нас информируют?
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26.11.2021 13:56 Ответить
 
 