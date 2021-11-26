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Новости За рубежом
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Беларусь (7528) граница (4749) Литва (2128) Лукашенко (3502) мигранты (951)

"Мы не можем предсказать, что Лукашенко стрельнет в голову": Литва заявила о возможном закрытии границ с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что допускает закрытие пунктов пропуска с Беларусью из-за растущего числа случаев контрабанды мигрантов из Беларуси в Литву в грузовых автомобилях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает LRT.

"Мы постоянно видим новые попытки попасть в Беларусь в грузовиках, и принято решение усилить контроль транспортных средств. Если мы увидим, что такая тенденция нарастает, мы вполне реально допускаем закрытие пунктов пропуска", - заявила Билотайте в пятницу 26 ноября.

Она добавила, что с августа на границе с Беларусью завернули около 7000 мигрантов.

Министр сказала, что не берется прогнозировать развитие искусственного миграционного кризиса.

"Лукашенко - абсолютно непредсказуемый, мы не можем предсказать, что ему стрельнет в голову. Наше дело - давить, на уровне ЕС и другом, чтобы организовавший этот кризис Лукашенко понес ответственность за свои действия", - сказала Билотайте.

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Полное закрытие границы с Беларусью в случае эскалации кризиса допускал также премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Автор: Наталя Джума
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скорее всего ему в голову стрельнет калибр 7,62. холуи, в отличии от шизофреника лукашеску, осознают в какой они заднице. потому "самоубийство" лукашеску очень и очень вероятно.
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26.11.2021 14:02 Ответить
а стара німецька, стурбованна комсомолка - проти... треба ж розмовляти з хворим мозаїчною психопатією....
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26.11.2021 14:06 Ответить
А в Україні закрити кордони хоча б з рф, восьмий рік все "не на часі"
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26.11.2021 14:19 Ответить
Если бы можно было перенести Германию на границу с мордором, было бы весело смотреть, как немцы переобуваются в прыжке в своем отношении к русским.
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26.11.2021 14:23 Ответить
Правильно, вірно браття закривайте нах
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26.11.2021 14:24 Ответить
Стрельне, то ще культурно висловлено.
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26.11.2021 14:27 Ответить
Bilotaite na pervom plane potom idiot Dalia.Ona dala ukaz stob nelegalov vysylat obratno siloj, sto bylo protiv zakonov ES.Ona ugovorila 15 ES stran takze stob meniali zakoni.Poliaki i latysi takze zdelali kak Litva posovetoli im
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26.11.2021 14:53 Ответить
Мигранты идут к нашему президенту( который за границей).
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26.11.2021 14:56 Ответить
Bolsinstvo imigrantov za produktami teper tolko k nam xodit,pogranicniki dajut pered tem kak obratno v Belorus vysylajet.
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26.11.2021 15:28 Ответить
A otlichat cenu na teplo i cenu na gaz uzhe nauchilsia. *********? Maloletka- kak tam sten? Koncertimy na 100 km nehvatilo, a ty pro stenu mechtaesh... Provoloku okonchiat tianut k 2023 godu, kiogda eto uzhe neaktualno budet... Tolko vorovstvo kazionnyx deneg...
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26.11.2021 18:03 Ответить
pasiol naxuj debil
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26.11.2021 18:08 Ответить
Ничего, можно будет потом ток пустить, чтоб орки не бегали к цивилизованным людям.
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01.12.2021 02:32 Ответить
 
 