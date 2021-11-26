"Мы не можем предсказать, что Лукашенко стрельнет в голову": Литва заявила о возможном закрытии границ с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что допускает закрытие пунктов пропуска с Беларусью из-за растущего числа случаев контрабанды мигрантов из Беларуси в Литву в грузовых автомобилях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает LRT.

"Мы постоянно видим новые попытки попасть в Беларусь в грузовиках, и принято решение усилить контроль транспортных средств. Если мы увидим, что такая тенденция нарастает, мы вполне реально допускаем закрытие пунктов пропуска", - заявила Билотайте в пятницу 26 ноября.

Она добавила, что с августа на границе с Беларусью завернули около 7000 мигрантов.

Министр сказала, что не берется прогнозировать развитие искусственного миграционного кризиса.

"Лукашенко - абсолютно непредсказуемый, мы не можем предсказать, что ему стрельнет в голову. Наше дело - давить, на уровне ЕС и другом, чтобы организовавший этот кризис Лукашенко понес ответственность за свои действия", - сказала Билотайте.

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Полное закрытие границы с Беларусью в случае эскалации кризиса допускал также премьер Польши Матеуш Моравецкий.