Зеленский о рекордной смертности от COVID-19 в Украине: Эти смерти не из-за того, что у нас нет кислорода - люди обращаются к врачам в последний момент

Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворен нынешними темпами вакцинации.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я доволен только одной статистикой: что у нас 273, 275, 300 тыс. вакцинированных ежедневно. Это в разы больше, чем в начале. Это хорошая новость. Я не доволен количеством смертей. Эти смерти не потому, что у нас нет кислорода. К сожалению, у нас люди, особенно почтенного возраста, обращаются в последний момент. У нас люди не умирают на улицах, как это было или есть в некоторых государствах. К сожалению, они обращаются за день до смерти, когда дома прошли период, в который им можно было лучше помочь. Или даже не обращаются. Также у нас большое количество людей в этой статистике, которые болеют другими болезнями. И на момент их смерти идет проверка и говорят, что у них есть еще и COVID-19. Сейчас статистика лучше. Мы видим спад заболеваемости. Я считаю, что это связано с вакцинацией", - заявил Зеленский.

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Президент добавил, что считает нынешнего главу Минздрава хорошим министром, и он доверяет ему в вопросах статистики.

Зеленский также сказал слова благодарности врачам, которые лечат больных COVID-19.

Вместе с тем он отметил, что в статистике могут быть ошибки, а также манипуляции, связанные, по мнению президента, с желанием медиков получать доплаты за лечение COVID-пациентов.