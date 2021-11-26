Зеленский о рекордной смертности от COVID-19 в Украине: Эти смерти не из-за того, что у нас нет кислорода - люди обращаются к врачам в последний момент
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Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворен нынешними темпами вакцинации.
Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я доволен только одной статистикой: что у нас 273, 275, 300 тыс. вакцинированных ежедневно. Это в разы больше, чем в начале. Это хорошая новость. Я не доволен количеством смертей. Эти смерти не потому, что у нас нет кислорода. К сожалению, у нас люди, особенно почтенного возраста, обращаются в последний момент. У нас люди не умирают на улицах, как это было или есть в некоторых государствах. К сожалению, они обращаются за день до смерти, когда дома прошли период, в который им можно было лучше помочь. Или даже не обращаются. Также у нас большое количество людей в этой статистике, которые болеют другими болезнями. И на момент их смерти идет проверка и говорят, что у них есть еще и COVID-19. Сейчас статистика лучше. Мы видим спад заболеваемости. Я считаю, что это связано с вакцинацией", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что считает нынешнего главу Минздрава хорошим министром, и он доверяет ему в вопросах статистики.
Зеленский также сказал слова благодарности врачам, которые лечат больных COVID-19.
Вместе с тем он отметил, что в статистике могут быть ошибки, а также манипуляции, связанные, по мнению президента, с желанием медиков получать доплаты за лечение COVID-пациентов.
Пожалуйста, подождите...
просто треба перестати дихати.
.....
просто я вам ни-че-го не дол-жен !
Ну, і відповідь ні по що ...
https://youtu.be/1C5f4Dxt-yw
Не знаю... Может и поумнеют эти уколотые, но это вряд ли. Да и доживут ли, вопрос...
Но меня радует что кое-кто и кое-где начинают понемногу о чем-то догадываться..
Филипп Филиппыч,кончились Шариковы и Швондеры...
Доктор Боменталь,а что теперь делать с Вакцинами? Отправим в Китай..там полтора миллиарда Шариковых...
Плетемося у хвості , і він задоволений ! В країні антивакцинаторський шабаш , а воно бл.. задоволене . ! Малохольне якесь . .