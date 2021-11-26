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вакцина (3815) Зеленский (16567) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Зеленский о рекордной смертности от COVID-19 в Украине: Эти смерти не из-за того, что у нас нет кислорода - люди обращаются к врачам в последний момент

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский о рекордной смертности от COVID-19 в Украине: Эти смерти не из-за того, что у нас нет кислорода - люди обращаются к врачам в последний момент

Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворен нынешними темпами вакцинации.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я доволен только одной статистикой: что у нас 273, 275, 300 тыс. вакцинированных ежедневно. Это в разы больше, чем в начале. Это хорошая новость. Я не доволен количеством смертей. Эти смерти не потому, что у нас нет кислорода. К сожалению, у нас люди, особенно почтенного возраста, обращаются в последний момент. У нас люди не умирают на улицах, как это было или есть в некоторых государствах. К сожалению, они обращаются за день до смерти, когда дома прошли период, в который им можно было лучше помочь. Или даже не обращаются. Также у нас большое количество людей в этой статистике, которые болеют другими болезнями. И на момент их смерти идет проверка и говорят, что у них есть еще и COVID-19. Сейчас статистика лучше. Мы видим спад заболеваемости. Я считаю, что это связано с вакцинацией", - заявил Зеленский.

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Президент добавил, что считает нынешнего главу Минздрава хорошим министром, и он доверяет ему в вопросах статистики.

Зеленский также сказал слова благодарности врачам, которые лечат больных COVID-19.

Вместе с тем он отметил, что в статистике могут быть ошибки, а также манипуляции, связанные, по мнению президента, с желанием медиков получать доплаты за лечение COVID-пациентов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
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26.11.2021 14:13
+18
Еще проще. Шут любит простые решения, даже офис создал

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26.11.2021 14:14
+16
просто немає кисню.
просто треба перестати дихати.
.....
просто я вам ни-че-го не дол-жен !
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26.11.2021 14:25
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Не виноватая я, он сам вовремя не пришел за кислородом....
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26.11.2021 14:08 Ответить
Еще проще. Шут любит простые решения, даже офис создал

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26.11.2021 14:14 Ответить
просто немає кисню.
просто треба перестати дихати.
.....
просто я вам ни-че-го не дол-жен !
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26.11.2021 14:25 Ответить
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26.11.2021 14:47 Ответить
тебе нужны сложные?
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26.11.2021 14:56 Ответить
Мне нужны грамотные, а не тупые, как у выбранного люмпеном шута.
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26.11.2021 15:01 Ответить
Ага! Вони помирають просто тому, що колись народились! От так! Можу закласти я, що так йому доповідають. І він сам у це вірить.
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26.11.2021 14:55 Ответить
Пофиг когда обращаются, вирус поборть может только иммуная система, врачи ничем не помогут
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26.11.2021 14:09 Ответить
Кляті пенсіонери, вмирають тільки в Україні. У всьому світі не хотять вмирати, а у нас мруть.
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26.11.2021 14:10 Ответить
Коли вже виключать цей "третій мікрохвон"!
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26.11.2021 14:10 Ответить
огонь! просто "дикий огонь"!
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26.11.2021 14:13 Ответить
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26.11.2021 14:12 Ответить
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26.11.2021 14:13 Ответить
Що тобі ще залишається, невдахо?
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26.11.2021 14:58 Ответить
правильно, володя! все больницы благодаря тебе обеспечены практически безлимитной 20%-ной кислородной смесью, хай не клевещуть!
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26.11.2021 14:13 Ответить
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26.11.2021 14:14 Ответить
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26.11.2021 14:15 Ответить
В прямом эфире Юрий Бутусов классно опустил клоуна ниже плинтуса!
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26.11.2021 14:16 Ответить
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26.11.2021 14:17 Ответить
Ахаха... Я діко ржу... З дебілів, які обрали цього коміка собі в президенти.
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26.11.2021 14:20 Ответить
Оно с похмелья? Что оно морозит? Кмслорода не хватает во ВСЕХ украинских больницах.Людей не принимают в стационар из-за отсутствия коек.... Позорище на весь мир.... Выбрало быдло себе командира....
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26.11.2021 14:24 Ответить
У статті не викладено суть питання журналіста. А було так: два роки назад добова смертність (у цілому) була - 1600 смертей. Зараз 3000, серед яких 800 від ковіду. Чи вірите Ви у таку статистику смертей від ковіду?
Ну, і відповідь ні по що ...
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26.11.2021 14:26 Ответить
Примерно половина смертей от Ковида списывают на другие болезни, оттого и такая избыточная смертность.
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26.11.2021 14:32 Ответить
А чому влада нічим не заохотила пенсіонерів вакцинуватися ? Чому до серпня місяця , хоч вони були в приорітетній групі, їм була доступна тільки китайська вакцина? , тоді як пфайзером вакцинували чиновників і колективи більше 50 осіб? Тому що була провалена вакцинація і до літа не було достатньо вакцин, а була імітація вакцинації.Чому не було дано вказівки записувати сімейним лікарям людей похилого віку на вакцинацію, а тільки Дія? Велика смертність тільки тому, що влада не займалась вакцинацією людей похилого віку, як в інших країнах, тому й процент вакцинації цієї категорії зовсім малий, тому й смертність висока, тому що не всі пенсіонери могли без блату попасти в лікарню, навіть лежати в корідорі, а помирали вдома.
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26.11.2021 14:28 Ответить
Чушь, почему в Германии при заболеваемости 70 тыс в день только 300 смертей.
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26.11.2021 14:30 Ответить
Надеюсь такие идиоты как ты попробуют качесво медицины от зеленского
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26.11.2021 14:58 Ответить
Послухай, що кажуть притомні лікарі.
https://youtu.be/1C5f4Dxt-yw
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26.11.2021 14:31 Ответить
Короче, этого питараса надо убирать физически , иначе эта падаль самостоятельно не уйдет!!!!!! А этим интервью маланец забил себе в гроб огромный гвоздь!!!!!
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26.11.2021 14:36 Ответить
Сегодня таки "черная пятница" - целый день в ленте новостей терпеть этого обдолбленного дегенерата - уже сил нет. А только 2 часа дня. Еще будет вечер.
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26.11.2021 14:40 Ответить
и еще ночь и 2 дня выходных
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26.11.2021 16:37 Ответить
а ничё, шо врачи берут в "последний момент"? а до того - "мы как такси".
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26.11.2021 14:46 Ответить
Так было, может и сейчас так. Колега заболел, лечила семейная дохторка две недели дома. Когда стало хуже положили в больницу. За две недели оклемался и выписали. Вот почему сразу нельзя было нормально лечить? На кислороде не был
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26.11.2021 18:17 Ответить
Третя група журналістів, хай вони пробачать, була прямо по-ієзуїтськи кинута на вратування психіки в.о. Президента принаймі своїм виглядом.
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26.11.2021 14:46 Ответить
Один из моих друзей, был полностью здоров и который вакцинировался вакциной Короновак - заболел... Температура 38, поражение легких до 40%. Чувствует себя прекрасно, сказал спасибо мдя, что уговорили вакцинироваться. Все плохо - но оно ждет третьей дозы... Занавес....
Не знаю... Может и поумнеют эти уколотые, но это вряд ли. Да и доживут ли, вопрос...

Но меня радует что кое-кто и кое-где начинают понемногу о чем-то догадываться..







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26.11.2021 14:47 Ответить
Знаю многих...В том числе и себя, кто вакцинировался короноваком.. Полёт нормальный
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26.11.2021 15:01 Ответить
Главное сам не вакцинируйся.
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26.11.2021 15:07 Ответить
****** этот клован. Зебил даже не понимает что этой прессухой сам себя хоронит. Зебиратели, памперсов хоть возьмите для просмотра этого бреде вашего величайшего. А то ненароком тёпленьким и жиденьким диван себе испортите. А клован не обещал новые диваны вам покупать.
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26.11.2021 14:58 Ответить
орех и монахов, вы че спали? уже 3-й час зеленкин в эфире, а вы только присоединились - куратору не понравится
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26.11.2021 14:59 Ответить
Доктор Борменталь,почему так мало Шариковых в приемной в последний момент?

Филипп Филиппыч,кончились Шариковы и Швондеры...

Доктор Боменталь,а что теперь делать с Вакцинами? Отправим в Китай..там полтора миллиарда Шариковых...
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26.11.2021 15:00 Ответить
В общем,это публичная самоликвидация зекрысы,а не прессуха
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26.11.2021 15:00 Ответить
так я вам ясним язиком гаварю: баригі укралі! я тут ні прі чьом
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26.11.2021 15:01 Ответить
Ольга ********* каже что Порошенко специально проиграл выборы чтобы банду Зелемойских Кучмистов подставить..
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26.11.2021 15:03 Ответить
Меня больше всего волнует ,какой частью тела, жопой или головой, думают эти 23% населения , которые готовы сегодня,отдать свои голоса за этого изверга и палача - Зеленского, который нагло врёт , что ковидные больные в УКраине не умирали от недостатка кислорода!! Ну как после этого этот убийца многих сотен ковидных больных выходит на трибуну ТВ и целый день им нагло врёт о там какой он и его дебильная команда слуг народа, хорошие и пушистые!!
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26.11.2021 15:04 Ответить
во всем виноваты Порошенко Розумков Герос и Степан Бандера
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26.11.2021 15:11 Ответить
Президент України Володимир Зеленський задоволений теперішніми темпами вакцинації Джерело: https://censor.net/ua/n3301796

Плетемося у хвості , і він задоволений ! В країні антивакцинаторський шабаш , а воно бл.. задоволене . ! Малохольне якесь . .
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26.11.2021 15:11 Ответить
Бумеранг страшная штука Зелемойские...,вы сами себя уничтожили...
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26.11.2021 15:15 Ответить
зеля гундосит: "мне не нравится количество смертей" - как может количество смертей нравится или не нравится ? статист никчемный! когда это безобразие зеленое сядет за решетку?
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26.11.2021 18:09 Ответить
А как обратиться за помощью раньше, если к семейному врачу заняты места за 2 недели наперед? А скорые отказываются приезжать? Видимо Зеленский далек от реалий медицины в Украине.
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26.11.2021 18:30 Ответить
а где шутка "95 квартала" про Сеньора Ковидомора? Зеленский закатал в асфальт надежды на спасение этих несчастных людей, и за это будет проклят до третьего колена.
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26.11.2021 19:37 Ответить
 
 