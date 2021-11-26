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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Песков (1739) мятеж (27)

"Россия не собиралась участвовать", - в Кремле отреагировали на слова Зеленского о госперевороте в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России не было планов участвовать в государственном перевороте, о котором сегодня во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия не имела планов участвовать (в госперевороте – ред.), и РФ никогда не занимается такими делами", - сказал представитель Кремля.

Ранее 26 ноября Зеленский на пресс-конференции заявил, что иностранные спецслужбы сообщили ему о том, что якобы 1 декабря в Украине планируется государственный переворот.

"Получил информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация? Важная информация. 1-2 декабря. Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте, что будут привлечены 1 млрд долларов, это подстава бизнесмена Ахметова, его втягивают в войну против Украины, он начал ее, это будет его большая ошибка", - заявил Зеленский.

Также читайте: Есть информация о затягивании Ахметова в государственный переворот этой зимой, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
России переворот не выгоден,ее такой дурачек как Зеленский устраивает более чем.
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26.11.2021 14:15
+5
Я в курсе. Теперь за оскорбления в его адрес будут банить, как и за шутки в адрес ...
Ну, вы поняли.
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26.11.2021 14:17
+5
Зеленые, для своего лохтората с памятью рыбки Гуппи, снова затягивают песню про "путч Порошенко". Теперь, видимо, приписывают туда ещё и Ахметова.
Госпереворот уже происходит. На наших глазах. Банда вороватых зеленорыгов узурпирует власть в Украине. Зеленский и Ермак считают себя государством, кто критикует их - тот против Украины.
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26.11.2021 14:28
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Им можно верить.
А ахметка молчит?
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26.11.2021 14:09 Ответить
Не трогай на Цензорі Рижого. Тут він СВЯТИЙ!!!
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26.11.2021 14:12 Ответить
Я в курсе. Теперь за оскорбления в его адрес будут банить, как и за шутки в адрес ...
Ну, вы поняли.
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26.11.2021 14:17 Ответить
...Порошенко
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26.11.2021 14:22 Ответить
Йой, які ви дві кокеточки, курви ви дві дурні! Їх будуть банити за ахмєтава!)))) *****, напевно правду кажуть про подоляка, що він недолугий дурник)))
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26.11.2021 14:23 Ответить
Только для тебя - кликни по смайлику.

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26.11.2021 14:26 Ответить
Я чот не понял: украиномовная и рускоязычная версия цензора живот своими отдельными жизнями?
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26.11.2021 14:09 Ответить
Ты будешь удивлён, но так было и раньше, ламинат Маккартни.
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26.11.2021 14:10 Ответить
На украинской версии новости быстрее появляются. И там новость что Елмак потужный человек, в рускоязычной версии этого нет. Я хотел поржать с фразы зебиленского, что Елдак - мощный мужик, а нифига
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26.11.2021 14:16 Ответить
Раньше первыми новости появлялись на русскоязычной версии, а сейчас наоборот.
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26.11.2021 14:19 Ответить
В попередній версії сайту новини спочатку з'являлися на російській, а потім із затримкою на українській.
Тепер навпаки.
І ще, був період, коли на українській можна було коментувати, а на російській коменти були заблоковані.
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26.11.2021 14:15 Ответить
Вчера так с Омельченком было. На укр модер закрыл коменты, а я смотрю у меня лента гудит, смотрю рос - а там открыто
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26.11.2021 14:17 Ответить
українською... російською.. А НЕ на українській..на російській
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26.11.2021 14:21 Ответить
Я мав на увазі версію, а не мову.
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26.11.2021 14:22 Ответить
О торкануло... гаранта, навіть москалі в нєдоумєніі
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26.11.2021 14:10 Ответить
На манежі пургоносний піськоструй !!! Погнав пургу !!!))))
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26.11.2021 14:11 Ответить
Та вистачить і власних алігархів,які володіють 70% ВВП. От лише довіри до Зє ,що він серйозно буде мочити алігархів, десь 00,1 хрен процентів.
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26.11.2021 14:11 Ответить
представляю как они сейчас ржут там к кремле от этой пресухи....(( и это бесит!!
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26.11.2021 14:11 Ответить
Если бы только "ржали" ... Боюсь, что очень внимательно анализируют и делают стратегические выводы. Оно же типа "главнокомандующий". С таким "говнокомандующим" можно хоть завтра вторгаться в Украину ...
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26.11.2021 14:26 Ответить
вот Кавказ Центр интересуется..

Kavkaz Center


@newkc14

·
6 мин



Зеленский утверждает, что 1-2 декабря готовится госпереворот и за этим стоит Москва которая хочет "госперевернуть Украину" руками Рената Ахметова.
Получается, что Кремль хочет свергнуть свою кадровую агентуру Ермака и Демченко, которые де-факто руководят Зеленским?
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26.11.2021 14:12 Ответить
Как же мосейчучка минетит вазеленскому. Фу ***...
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26.11.2021 14:12 Ответить
)) получается параша знала, шо идёт подготовка переворота, но в этот раз, брать в нём участие не собиралась
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26.11.2021 14:13 Ответить
Ахаха, даже кацапы охренели от бреда нелоха обдолбаного, вовик пиши заяву про отставку, конченый ты наркоман
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26.11.2021 14:15 Ответить
России переворот не выгоден,ее такой дурачек как Зеленский устраивает более чем.
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26.11.2021 14:15 Ответить
буба 4 раза ірой - йому сам ершік кримлівській відповідае...
е всі підстави на ґучний новорічний чес на московіі....
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26.11.2021 14:19 Ответить
В Тунисе произошел государственный переворот. Президент бежал из страны
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26.11.2021 14:21 Ответить
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26.11.2021 14:22 Ответить
Ви не доказали. Естафетну паличку він передав зеленському.
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26.11.2021 14:28 Ответить
Да уж, конечно , всяких мертветчуков,петушариев ,мурлаевых и новинских , нам во власть спонсируют просто так , без цели !
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26.11.2021 14:22 Ответить
Спроби не дати Гундосику і агенту ФСБ Єрмаку здати Україну ху*лові хрипате назвало держпереворотом.
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26.11.2021 14:25 Ответить
Зеленые, для своего лохтората с памятью рыбки Гуппи, снова затягивают песню про "путч Порошенко". Теперь, видимо, приписывают туда ещё и Ахметова.
Госпереворот уже происходит. На наших глазах. Банда вороватых зеленорыгов узурпирует власть в Украине. Зеленский и Ермак считают себя государством, кто критикует их - тот против Украины.
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26.11.2021 14:28 Ответить
шо, и в Черногории не было?
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26.11.2021 14:38 Ответить
ніяких переворотів. повинен сам вийти, скласти ласти, перевибори, всьо тіхо мірно. бєз поводов для кацапов. іначе ой!
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26.11.2021 14:34 Ответить
Ну і кого обирати?
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26.11.2021 14:37 Ответить
Вова нєлох протягує з кацапами діалох. Ну і нагльож. Вже камінг аут Єрмаку з Козаком готує, посилаючись на Мішеля і Європу.
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26.11.2021 14:37 Ответить
 
 