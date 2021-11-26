РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12254 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
11 342 28
Зеленский (16567) Квартал-95 (212) Россия (91317) телевидение (856)

Зеленский о продаже сериалов "Квартала 95" российскому телевидению: "Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о продаже сериалов

Президент Украины Владимир Зеленский не интересуется деятельностью студии "Квартал 95".

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я вышел из компании, принадлежащие мне бренды, "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и так далее - да, у меня есть права на эти бренды. … Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует.У меня большая любовь к ребятам из "Вечернего квартала", - сказал Зеленский.

Комментируя просьбу журналистов дать оценку, почему продукция "Квартала 95" демонстрируется на российских телеканалах, на которые наложены санкции СНБО, президент сказал: "Со шведами студия "Квартал 95" заключила договор, мне кажется лет за 10 до начала войны. Это был наш, тогда еще наш, эксклюзивный партнер… Они продают товар студии "Квартал 95" в 40 стран. Вот что происходило и происходит".

Смотрите также: Бутусов - Зеленскому: "Управление страной во время войны - это не "Квартал". ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
"Голий, босий ..."
Тільки бабло на рахунки падає і падає.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:30
+10
кАнешно "не цикаве" - бабло идет через офшоры и в офшоры зеЛоха, а иное его не интересует
показать весь комментарий
26.11.2021 14:30
+9
Лживая, мерзкая тварь.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо так можно было????
показать весь комментарий
26.11.2021 14:29 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 14:52 Ответить
"Голий, босий ..."
Тільки бабло на рахунки падає і падає.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U


ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДПОВІВ НА ЗАПИТАННЯ ПРО ПАЛЕЦЬ ЛЕРОСА

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
показать весь комментарий
26.11.2021 15:16 Ответить
Схожий.)) Особливо міміка.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:25 Ответить
кАнешно "не цикаве" - бабло идет через офшоры и в офшоры зеЛоха, а иное его не интересует
показать весь комментарий
26.11.2021 14:30 Ответить
Лживая, мерзкая тварь.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:34 Ответить
Десь я подібне вже чув.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:34 Ответить
Слепой траст? 🤣
показать весь комментарий
26.11.2021 15:25 Ответить
А що значить"оперативна діяльність"?Він хто оператор чи оперативник чи,може,оперуючий хірург?
показать весь комментарий
26.11.2021 14:35 Ответить
Кому ти втираєш, жадіна малороська?
показать весь комментарий
26.11.2021 14:38 Ответить
Угу. какаяразница, деньги ж не пахнут. Они для этого ублюдка и в 2014 в уже оккупированной зверями Горловке не пахли.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:39 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 14:41 Ответить
все віддав......Шефиру,першому помічнику!!!!!!! І він не в курсі.!!!!!!І Шефір не є держслужбовцем!Деклараціі не заповнює!!!!!Цинічне,тупе брехло.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:41 Ответить
все улыбки, смешки ВЕРХОВНОГО ( на чем оно настаивало в разговоре с Бутусовым) головнокомандувача - не что иное как нервная реакция на опасность, а не проявление чувства юмора....
показать весь комментарий
26.11.2021 14:46 Ответить
Ага, так тебе и поверили, ты нелох всё что не говоришь то всё враньё
показать весь комментарий
26.11.2021 14:48 Ответить
"Почему конфеты рошен находят в пайках ополченцев?"(с) А это другое! *****, недомерок лицемерный
показать весь комментарий
26.11.2021 14:50 Ответить
Значит фабрика в Липецке порошенко , это торголя порошенко на крови , а ***** торговля и прокат 95 квартала и телесериала СВАТЫ в Росиии Это не торговля на крови??А ежегодные Дивиденты от проката 95 кварталу и СВАТОВ , в РОссии , в 5млн. грн в карман, лично зеленскому, это не продажа на крови!! Порошенко точно также отдал свою фабрику в Липецке , в управление независимой компании , как этот брехло -сцыкло Зеленский свой 95 квартал!!... Брехло офшорно-жидовское этот зеленский!! Сначала блин заплати все украденные налоги за прошлые год!!!!......Мусор блин!! такому человеку не место в кресле президента Украины!!!
показать весь комментарий
26.11.2021 14:52 Ответить
Барыга!!!
показать весь комментарий
26.11.2021 14:55 Ответить
бреше
показать весь комментарий
26.11.2021 15:04 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 15:11 Ответить
обновляю Цензор сегодня и с ужасом жду каждой новой новости с этой прессухи..
показать весь комментарий
26.11.2021 15:14 Ответить
Да ладно не у что он не вернётся в квартал 95 когда проиграет выборы в президенты
показать весь комментарий
26.11.2021 15:22 Ответить
брехлива тварюка. а те швэды то же с 95-го квартала соцгорода, или они питерские?
показать весь комментарий
26.11.2021 15:31 Ответить
я тока бабло на карточку палучаю
показать весь комментарий
26.11.2021 15:41 Ответить
Я подозревал что он слабоумный,но иметь такую наглость при IQ значений комнатной температуры,такое вижу впервые. Избиратели зеленского,хоть успеваете глотать?
показать весь комментарий
26.11.2021 17:07 Ответить
 
 