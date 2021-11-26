США, Британия, Турция, Канада и друзья с ЕС будут нас поддерживать, если начнется масштабное наступление РФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Союзники пообещали Украине помощь при масштабном наступлении России.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
Мы публично и не публично получили очень прямую информацию от США, от Британии, от Турции, от стран Европейского союза, наших друзей, от Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-то начнется. Как это будет на практике, я не знаю. Четких ответов я не получал. Все сигналы мы получаем", - заявил Зеленский.
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во рту опилки, слезы из под век.."
ето про нас.
Тільки засцить ***** нарадати, от побачиш.
У мене немає мети з тобою тут сперечатися. Я викрив кацапа - справу зроблено, більше відповіді не буде.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап - раб ***********.
Погибшим им
Но издалека"
Вл. Высоцкий
Навряд ***** пожене рабоКацапов на убой, бо то буде кінець його недоімперії. Просто понти від мокшанського гопніка ***** 80/20(80 понти,20 що нападе).
США, Британія, Туреччина, Канада та друзі з ЄС що не приймуть капітуляцію зе-влади перед Московією
Будуть пи#здить смертників кацапов бо вже всіх дістали смердючі мерзоти!
Что-то я запутался, давайте следующую группу. Может там дебильных вопросов не будет. Да и вообще нужен перерыв, а то что-то меня поопустило".
Перевірим, а ну ж бо напиши: путин-*****, рф- фашисская страна, кацап- раб ***********.