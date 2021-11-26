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США, Британия, Турция, Канада и друзья с ЕС будут нас поддерживать, если начнется масштабное наступление РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США, Британия, Турция, Канада и друзья с ЕС будут нас поддерживать, если начнется масштабное наступление РФ, - Зеленский

Союзники пообещали Украине помощь при масштабном наступлении России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

Мы публично и не публично получили очень прямую информацию от США, от Британии, от Турции, от стран Европейского союза, наших друзей, от Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-то начнется. Как это будет на практике, я не знаю. Четких ответов я не получал. Все сигналы мы получаем", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов - Зеленскому: "Управление страной во время войны - это не "Квартал". ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
ЗЄ навіть себе не слухає,шо воно п'здить.друге речення заперечує перше.тіпа :Чітких речей я не отримував. Всі сигнали ми отримуємо", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3301807:"
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26.11.2021 14:42
+5
Ого скільки буде сєрйозних озабочєнностєй
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26.11.2021 14:44
+5
Если, не дай Бог, начнется полномасштабное вторжение русни, #ОПа под предводительством Дерьмака их с хлебом-солью встречать будет.
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26.11.2021 14:49
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ЗЄ навіть себе не слухає,шо воно п'здить.друге речення заперечує перше.тіпа :Чітких речей я не отримував. Всі сигнали ми отримуємо", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3301807:"
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26.11.2021 14:42 Ответить
Що мислити слід мати мізки ,а в ляльці тирса !!!)))
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26.11.2021 14:44 Ответить
На жаль в Україні нема української державної влади,це нагадує корабель без керма та вітрил !!! Бовтаємось як лайно в ополонці !!!)))
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26.11.2021 14:43 Ответить
Ого скільки буде сєрйозних озабочєнностєй
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26.11.2021 14:44 Ответить
Ні. Цього разу будуть пи#дить кацапів-рабів хйулапутина.
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26.11.2021 14:48 Ответить
"разбег, толчек и .. стыдно подниматься
во рту опилки, слезы из под век.."
ето про нас.
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26.11.2021 14:44 Ответить
Так кацап то про вас.
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26.11.2021 14:47 Ответить
усохни, перхоть кефирная
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26.11.2021 14:48 Ответить
Кацапа на швабру захотів? Допи#дишся...
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26.11.2021 14:50 Ответить
воен? - стряхнись на коврик
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26.11.2021 14:53 Ответить
я руку подам - не бью говорящих амеб.
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26.11.2021 14:55 Ответить
Та я знаю що кацапа тут смілива.... тут же на швабру чи пляшку не посадять. Давай кацап, не обмежуй себе, комплекси потребують компенсації.
Тільки засцить ***** нарадати, от побачиш.
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26.11.2021 14:57 Ответить
служил он в Таллине при Сталине
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26.11.2021 14:58 Ответить
От ти кацап невгамонний.
У мене немає мети з тобою тут сперечатися. Я викрив кацапа - справу зроблено, більше відповіді не буде.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап - раб ***********.
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26.11.2021 15:23 Ответить
ти штірліц-викривач, o!
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26.11.2021 15:28 Ответить
молодець - 5, сідай.
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26.11.2021 15:33 Ответить
"Мы посочувствуем слегка,
Погибшим им
Но издалека"

Вл. Высоцкий
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26.11.2021 14:45 Ответить
Не ВАС Зєля-Янєлох, не вас а Україну!!! Ти п@дло зелене будеш у в'язниці за порушення Конституції й державну зраду.
Навряд ***** пожене рабоКацапов на убой, бо то буде кінець його недоімперії. Просто понти від мокшанського гопніка ***** 80/20(80 понти,20 що нападе).
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26.11.2021 14:47 Ответить
Зеля , надо начать с себя . У нас "сваты" каждый вечер на 1+1 . Это плохо .
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26.11.2021 14:48 Ответить
********. . . перелічив всі країни -
США, Британія, Туреччина, Канада та друзі з ЄС що не приймуть капітуляцію зе-влади перед Московією
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26.11.2021 14:48 Ответить
А США, Канада, Турция и ЕС знают об этом?
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26.11.2021 14:49 Ответить
Й Британія теж знає. Навіть заявили що Британія має бути готова до війни з рф.
Будуть пи#здить смертників кацапов бо вже всіх дістали смердючі мерзоти!
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26.11.2021 14:52 Ответить
Если, не дай Бог, начнется полномасштабное вторжение русни, #ОПа под предводительством Дерьмака их с хлебом-солью встречать будет.
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26.11.2021 14:49 Ответить
Господи, какое же оно тупое и дебильное. "Чітких речей я не отримував", "всі сигнали ми отримуємо". Роздуми: А може я , а може і не я, а може єрмак, а може і ні. А може Ахметов планує держпереворот, а може Порошенко. "
Что-то я запутался, давайте следующую группу. Может там дебильных вопросов не будет. Да и вообще нужен перерыв, а то что-то меня поопустило".
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26.11.2021 14:50 Ответить
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26.11.2021 16:04 Ответить
А чем они могут помочь - оружием, а смысл? Вон Пэтя Липецкий просрал все склады с боеприпасами - и ничо, как с гуся вода.
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26.11.2021 14:50 Ответить
Ти тупий чи кацап?
Перевірим, а ну ж бо напиши: путин-*****, рф- фашисская страна, кацап- раб ***********.
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26.11.2021 14:54 Ответить
будут кредиты в ДНР пхать ?
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26.11.2021 14:54 Ответить
Що для 73% ці країни, які ти, Володя, перерахував, їм головне що ти підеш попереду з булавою, а за тобою твій "95 квартал". Вони ж за вас голосували, а не за США, Канаду, ЄС чи Турцію.
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26.11.2021 14:54 Ответить
Допоможуть, якщо перші удари витримаємо.
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26.11.2021 14:59 Ответить
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26.11.2021 15:17 Ответить
Мені дуже жалко Лєнку. Це як можна спати з таким неритмічним і непослідовним одороблом. Якщо він їб...ться так само як говорить, то це приблизно так: "Вова, блд! Я тільки на спину лягла, яке на бочок?! Яке на колін... блоб-блоб-блоб.... ВОВА БЛД! Як ти ззаду оказався?!" © сеть
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26.11.2021 15:17 Ответить
Кому ты на хрен нужен , Зеленский???
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26.11.2021 15:22 Ответить
с тобой таким президентом только по хлопают по плечу и скажут яя зэр гут вальдемар, продолжай
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26.11.2021 15:26 Ответить
Ага, всі разом зберуться і дуже сильно стурбуються. Може навіть і збиратися не будуть-стурбуют ься сильно онлайн.
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26.11.2021 16:32 Ответить
Хорошо.
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26.11.2021 18:44 Ответить
 
 