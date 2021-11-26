Путин должен публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин должен сказать официально, что Россия не планирует вторжения в Украину.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"От россиян постоянно слышно, что чего-то не хватает для встреч. Если они не думают об эскалации.... когда и я говорю, что мы точно никуда не наступаем, точно это знаю, то россияне и президент РФ тоже должны публично это сказать, что "мы не планируем", – отметил президент.
По словам Зеленского, Украина готова к разговору.
"Не хотите встреч - давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину. Этот сигнал был бы сейчас важен", - добавил президент.
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как раз в то време бубОчко по москве прыгало и высмеивало Украину..
А теперь клован знов хоче "слова от вови-сЦарь для вови-сСаря"
То щетинился как ёж.
Он над нами издевался.
Ну сумасшедший - что возьмёшь!"
Тупое дитё.
Ещё скажи - пусть ***** в угол само себя поставит.
Кого нам обрали 73% зебілів🤯🤡👺🤥💩
оно снова хочет посмотреть в глаз кацапам.
Через две недели изменил риторику на противоположную.
Толку от любых слов Ху*ла?
Он же уже говорил, что самолёт не сбивал, шахтёры выкапывают танки и боеприпасы.....
Он или идиот или прикидывается !
смелый и красивый...
как гыкнет и заскрипит - попадет суспостат под зеленый паровоз - не поздоровится...
Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.
Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".
Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.
В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
Коротше, все. Тепер я точно переконаний, ця поламана радіоточка до кінця терміну не досидить. Просто в силу відриву від реальності. Тут і допомагати особливо не треба буде, воно й саме впорається. В принципі, вже можна у відставку за станом здоров'я.
Питання в тому, як мінімізувати шкоду від його дій до того.
P.S. Окремо уявляю, який емоційний вплив ця конференція спричинила на ту частину його медіапулу, яка розуміє, як воно виглядає зі сторони. Бідосі. Мені вас реально шкода.
Путин должен публично сказать, что ФСБУ и ФСБ одна семья.
Да ему соврать, что два пальца об асфальт!
)(уйло розповість-"нас там нєт, єто не ми а Порошенко"
тем более что война гибридная сейчас...
А если нападет, то тоже не будет говорить...все равно что гитлеру сказать это не мы, воюем с ссср это армия власова и там гражданская война
очкоочі хуʼлу (як колись заявляв прилюдно), може тоді той щось і скаже...