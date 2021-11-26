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Новости Политика Украины Газовая война
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Газ (10099) ГТС (994) Зеленский (16567) Россия (91317)

Зеленский о переговорах с РФ по транзиту газа: "Мы сказали, что снизим себестоимость - будет меньше, чем любым потоком, но Россия на это не пошла"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о переговорах с РФ по транзиту газа:

Россия заявляет о готовности продлить контракт по транзиту газа через Украину, но никаких переговоров по этому вопросу нет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Контракт (по транзиту газа с "Газпромом". – Ред.) до 2024 года. Мы за продление транзита нашего газа. Мы даже сказали, что кроме контракта, готовы увеличить транзит. Позволяют наши мощности. Я считаю, что это был удачный шаг. Мы сказали: давайте снижать себестоимость транзита - будет меньше, чем каким-либо другим потоком. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта на транзит. Предметных встреч между нашими людьми, например НАК ("Нафтогаз". – Ред.) и "Газпомом" не было. (И о закупке газа. – Ред.) речь не идет", - заявил Зеленский.

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Автор: Наталя Джума
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Вот и хорошо . Переживём .
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26.11.2021 14:54 Ответить
Нужно отдать ГТС бабушке Бене он лучше знает как что делать
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26.11.2021 15:00 Ответить
Веерные отключения, так веерные отключения
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26.11.2021 14:56 Ответить
З якого дива?
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26.11.2021 14:58 Ответить
Ну может повезет и зима будет теплой. по крайней мере пока норм погода
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26.11.2021 14:59 Ответить
Навіть при холодній зимі, причини для віялових відключень, лише в хворобливих уявах пошановувачів одного такого собі сивочолого "мужчинки".
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26.11.2021 15:06 Ответить
Ну а в твоїй хворобливій уяві відключень не буде. Залишилось дочекатись.
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26.11.2021 15:39 Ответить
Чекати не довго. Ти потім зізнаєшся на весні, що у тебе була хвороблива уява ?
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26.11.2021 15:44 Ответить
Я сподіваюсь,ти це ще не при каганцю пишеш))
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26.11.2021 17:45 Ответить
петляєш від відповіді ?
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26.11.2021 18:24 Ответить
А нах ти не підеш? А ти сам зізнаєшся,що налажав,відмазуючи клована? Об'єктивна реальність зараз така,що будуть відключення. А хто і де з нас буде навесні,теж питання.
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27.11.2021 00:21 Ответить
Як я туди можу піти, якщо там ти назавжди місце зайняв. Об'єктивна реальність та здоровий глузд якраз говорить що віялових відключень не буде. А ось хвороблива уява не зовсім здорових глуздом організмів, та бажання за будь яку ціну знову вернути політичного мерця до "трону" тільки й кричать на кожному розі про "зрада зрадная" "пааалитические преследования", та всяку всячину.
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27.11.2021 01:03 Ответить
Будюбудюбу. Набір маячні від зелепокидька на подачках від д'єрьмака.
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27.11.2021 01:30 Ответить
Які ж прогнозовані петюнині посіпаки. Нічого. По твоїм прогнозам, тьма тьмущая настане через 4 дні. Жаль про це від тебе я не взнаю. Бо не зможеш написати.
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27.11.2021 09:00 Ответить
Де я писав про 4 дні? Пустомеля,як і всі зелепокидьки.))
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27.11.2021 09:38 Ответить
Ти ж китнувся всіма фібрами захищати Підлога Маккартні в питанні віялових відключень взимку. Зима буде через 4 дні. Як завжди порохолизи відмовляються від своїх дій та вчинків. Як і кацапи.
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27.11.2021 09:59 Ответить
Як завжди фантазія зелепокидька не має меж. Кого захищати? До чого тут факт,що зима буде через 4 дні? Маячня недоумка.
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27.11.2021 10:11 Ответить
дурнику, похмелися.
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27.11.2021 11:58 Ответить
🖕😆
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27.11.2021 14:47 Ответить
Скажите, он ещё поёт? Уже можно включить телевезьмер?
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26.11.2021 14:57 Ответить
Транзит не может быть дешевле морского пути да еще по трубе принадлежащей Газпрому.
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26.11.2021 15:35 Ответить
Как же трудно читать клованский бред. А ещё труднее слушать.
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26.11.2021 15:36 Ответить
"Мы за продление транзита нашего газа"

Он этот газ своим считает
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26.11.2021 16:07 Ответить
Так РФ ніхєра і не поняли про собівартість. Як що б, економіст бубочка, розказав про вартість транзиту і його зниження...
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27.11.2021 15:22 Ответить
 
 