Украина призывает международных партнеров работать над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейшей агрессии, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с Государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Глава украинской дипломатии подробно рассказал его британской коллеге об обострении Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ, массовую российской пропаганде и деструктивных действиях Москвы в рамках существующих переговорных площадок.

"Российская Федерация целенаправленно подвешивает Нормандский формат, несмотря на активные усилия Украины, Франции и Германии для возобновления его работы. Российская делегация фактически заблокировала деятельность Трехсторонней контактной группы. Вооруженные формирования РФ делают невозможным доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях", - отметил министр.

По его словам, на фоне этих деструктивных действий Россия усиливает военное присутствие вблизи границ нашего государства, ведет враждебную риторику на уровне официальных лиц и распространяет дезинформацию.

Кулеба подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и подчеркнул важность консолидации международного сообщества для укрепления безопасности Украины и Европы на фоне российской угрозы: "Мы призываем наших партнеров совместно работать над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейшей агрессии, который включать , усиление санкционного давления и укрепление оборонных возможностей нашего государства.

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Министр поблагодарил за солидарность Великобританию, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность содействовать укреплению ее безопасности.

Кулеба и Лиз Трасс скоординировали позиции накануне заседания министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге 30 ноября – 1 декабря, участие в котором также примут Украина и Грузия.